المنتخب المغربي في كأس العالم قطر بقميص 1998ورهانات 1986

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وطن- انتقد ناشطون في المغرب ما وصفوه بغياب الإبداع في إشارة إلى القميص الرسمي الذي سيلعب به المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، مؤكدين أنه نسخة طبق الأصل عن القميص الذي ارتداه منتخبهم عام 1998 في فرنسا.

قميص منتخب المغرب

وكانت شركة “بوما” قد أعلنت عن التصميم الرسمي لقميص المنتخب المغرب الوطني، الذي سيخوض به منافسات مونديال “قطر 2022“.

وجاء قميص منتخب “أسود الأطلس” باللون الأحمر الذي يميز الطقم الأساسي لقميص المنتخب، مع وجود بعض المساحات الخضراء في العنق والأكمام وأعلى الصدر، إلى جانب اللون الأبيض الذي ظهر به اسم وشعار شركة “بوما”.

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ويتميز القميص الجديد بوجود مستطيلين باللون الأخضر في الجهة المخصصة لشعار المنتخب المغربي والجهة التي تقابله.

وبينما أشاد الكثيرون بهذا القميص الذي يعبر عن الهوية المغربية خاصة فيما يتعلق باللونين الاخضر والأحمر، اعتبر آخرون أنه في الواقع ليس إلا إعادة لنفس تصميم قميص منتخب المغرب الذي شارك في مونديال 1998 في فرنسا.

أسود الأطلس في مونديال قطر 2022

فكتب البعض إنه ” قميص 1998 هو نفسه قميص 2022..نفس الشكل و نفس التصميم….لا إبداع و لا تجديد و لا زليج و لا لمسة فنية”.

⛔️ قميص 1998 هو نفسه قميص 2022

نفس الشكل و نفس التصميم

لا إبداع و لا تجديد و لا زليج و لا لمسة فنية pic.twitter.com/LEaiR9Hp8e — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) November 16, 2022

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وغرد آخرون “يهمنا النتائج فقط الله يجعلنا نلعبوا بالجلالب ماكاينش مشكل، مونديال 1994 كان المنتخب لابس فيه أفضل أقمصة في تاريخ المغرب بالمقابل حققنا أسوء نتائجنا المونديالية، المهم هو النتائج ثم النتائج ثم النتائج”.

وا بغينا النتائج فقط الله يجعلنا نلعبوا بالجلالب ماكاينش مشكل، مونديال 1994 كان المنتخب لابس فيه أفضل أقمصة في تاريخ المغرب بالمقابل حققنا أسوء نتائجنا المونديالية، المهم هو النتائج ثم النتائج ثم النتائج — Youssef Bênachour / Archives & Stats (@youssessu) November 16, 2022

وقال آخر “السي محمد، راه الفكرة هي انهم يرجعوا القميص ديال 98.

و انا عن نفسي شريته لهاد السبب لان عندي ذكريات زوينة مع هاد الكأس واضن مني بزاف اللي عجبهم هاد التوني يرجع.. العديد من المنتخبات سبقوا دارو هاد الفكرة”

السي محمد، راه الفكرة هي انهم يرجعوا القميص ديال 98.

و انا عن نفسي شريته لهاد السبب لان عندي دكريات زوينة مع هاد الكأس و اضن مني بزاف اللي عجبهم هاد التوني يرجع.

العديد من المنتخبات سبقوا دارو هاد الفكرة — Znad Salih 🇲🇦 (@znad_salih) November 16, 2022

المغرب في مونديال قطر

ويشارك المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه بعد الظهور في بطولات ( 1970 – 1986 – 1994 – 1998 – 2018).

ويعد التأهل إلى ثمن النهائي في مونديال المكسيك عام 1986 هو أفضل إنجاز لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم.

ويراهن أسود الأطلس في مونديال قطر، بتشكيلة تجمع ثلة من أبرز المُحترفين الدولييين، على بلوغ أشواط ليعيدوا إنجاز 1986 أو لتجاوزه والترشح لربع النهائي.