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الكويت.. امرأة تتزوج 4 رجال في آن واحد والنهاية صادمة (فيديو)

ينتشر زواج المسيار بشكل كبير في المنطقة العربية

كتب فهمي الورغمي
امرأة تتزوج 4 رجال watanserb.com
امرأة تتزوج 4 رجال
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وطن- أثار الشيخ الكويتي الدكتور محمد العجمي، حالة من الجدل عبر تويتر بعد حديثه في مقطع فيديو متداول عن امرأة تزوجت من 4 رجال في آن واحد من خلال “زواج المسيار” في المنطقة العاشرة في الكويت.

الشيخ محمد العجمي يكشف فضيحة زواج المسيار

وظهر الداعية العجمي وهو يحكي هذه الحادثة، على أنها طرفة يسوقها إلى رواد مواقع التواصل عبر مقطع فيديو كان يصوره شاب يجلس بجانبه.

يقول الشيخ الكويتي إن له صديقا حدثه عن امرأة تزوجت من 4 رجال في آن واحد من خلال زواج المسيار” في المنطقة العاشرة.

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وعن سؤال كيف علم بهذه القصة، أكد العجمي أن من أخبره، كان مرة متوجها إلى “إمرأة عقد عليها قران المسيار” وهناك تفاجأ بوجود رجل آخر.

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ليكتشف كلا الرجلان لاحقا أنهما أيضاً ليسا الوحيدين، وأن تلك “الزوجة” هي في الواقع “زوجة لأربعة في نفس الوقت”.

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كما أشار إلى أنه “هو شخصيا” يعرف إمرأة من جنسية مغربية، كانت متزوجة رجلين في وقت واحد.

غضب السوشيال ميديا من انتشار زواج المسيار

تراوحت ردود الفعل على هذه الحادثة في التعليقات على مقطع فيديو الداعية الكويتي، بين من انتقده في حد ذاته كونه “كشف أسرار أناس” عبر السوشيال ميديا.

وبين من انتقد “زواج المسيار” بوصفه ظاهرة اجتاحت الدول الخليجية المحافظة من أجل كسر حالة الكبت الجنسي والوصم الذي يُلاحق أي شبهات أو تهم جنسية في هذه الدول.

فيقول حساب يسمي نفسه “المنطقي” عبر تويتر محاولا فهم السبب وراء انتشار ظاهرة زواج المسيار في الكويت: “الكويتية تلجأ لزواج المسيار حتى تستفيد من نفقة الطليق ومن المميزات التي تعطيها الدولة لها وفي نفس الوقت تعيش حياة الحرية في العلاقات المؤقتة وتتنقل بين الرجال باسم زواج المسيار وهذه غريزة انثوية”.

فيما انتقد مغرد آخر يسمي نفسه “متابع جيد” التعامل السطحي وغير العميق الذي يبديه الكثيرون في علاقتهم بفهم زواج المسيار مؤكدا على أنه له ضوابط وشروط تحقق والا فإنه يمسي باطلا.

يقول “زواج المسيار مثل الزواج العادي لابد من موافقة ابو البنت ولابد من شهود وبقية الشروط.. الفرق الوحيد ان البنت تتنازل عن حق السكن يعني يسكن الرجل عندها .. في الوقت الحالي يتم استخدام زواج المسيار في اللعب وهذا هو الباطل”.

تفاعل آخرون مع الحادثة التي حكاها الداعية العجمي وساقوا هم أيضاً روايات يعرفونها عن حوادث مريبة لـ زواج المسيار.

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حيث غرد صاحب حساب على تويتر يقول: “طيب دام تبي تضحك يا شيخ اسمع هذه القصه ، سيده بدون مطلقه راحت لجمعية خيرية تطلب مساعدة وفي كل مرة يطلبون عليها اوراق ، احدى المرات طلبوا منها تزكية صلاة ان اخوها يصلي في المسجد !! وبعد مماطلة فاتحها الموظف بأنه يريد ان يتزوجها مسيار ويسهل لها امور الاعانة، اضحك يا شيخ تكفى”.

وينتشر زواج المسيار في العديد من الدول العربية والإسلامية، لغايات وأسباب عديدة أولها الغريزة الجنسية وآخرها الهروب من تحمل مسؤولية الإنفاق والسكن.

بالإضافة إلى رغبة هؤلاء المقبلين على هذا النوع من الزواج، في الحرية والابتعاد عن كل وثيقة أو ركيزة قانونية يمكن أن تكون يوماً سببا في تعطيلات كثيرة في مسار قانوني طويل من أجل الطلاق، المنتشر بأرقام مهولة في المنطقة العربية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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