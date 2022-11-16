الكويت.. امرأة تتزوج 4 رجال في آن واحد والنهاية صادمة (فيديو)

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وطن- أثار الشيخ الكويتي الدكتور محمد العجمي، حالة من الجدل عبر تويتر بعد حديثه في مقطع فيديو متداول عن امرأة تزوجت من 4 رجال في آن واحد من خلال “زواج المسيار” في المنطقة العاشرة في الكويت.

الشيخ محمد العجمي يكشف فضيحة زواج المسيار

وظهر الداعية العجمي وهو يحكي هذه الحادثة، على أنها طرفة يسوقها إلى رواد مواقع التواصل عبر مقطع فيديو كان يصوره شاب يجلس بجانبه.

يقول الشيخ الكويتي إن له صديقا حدثه عن امرأة تزوجت من 4 رجال في آن واحد من خلال زواج المسيار” في المنطقة العاشرة.

فيديو / الشيخ د.محمد العجمي: إمرأة تزوجت من 4 رجال في آن واحد من خلال «المسيار» في المنطقة العاشرة ! pic.twitter.com/OixsTsp4sz — المجلس (@Almajlliss) November 16, 2022

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وعن سؤال كيف علم بهذه القصة، أكد العجمي أن من أخبره، كان مرة متوجها إلى “إمرأة عقد عليها قران المسيار” وهناك تفاجأ بوجود رجل آخر.

ليكتشف كلا الرجلان لاحقا أنهما أيضاً ليسا الوحيدين، وأن تلك “الزوجة” هي في الواقع “زوجة لأربعة في نفس الوقت”.

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كما أشار إلى أنه “هو شخصيا” يعرف إمرأة من جنسية مغربية، كانت متزوجة رجلين في وقت واحد.

غضب السوشيال ميديا من انتشار زواج المسيار

تراوحت ردود الفعل على هذه الحادثة في التعليقات على مقطع فيديو الداعية الكويتي، بين من انتقده في حد ذاته كونه “كشف أسرار أناس” عبر السوشيال ميديا.

وبين من انتقد “زواج المسيار” بوصفه ظاهرة اجتاحت الدول الخليجية المحافظة من أجل كسر حالة الكبت الجنسي والوصم الذي يُلاحق أي شبهات أو تهم جنسية في هذه الدول.

فيقول حساب يسمي نفسه “المنطقي” عبر تويتر محاولا فهم السبب وراء انتشار ظاهرة زواج المسيار في الكويت: “الكويتية تلجأ لزواج المسيار حتى تستفيد من نفقة الطليق ومن المميزات التي تعطيها الدولة لها وفي نفس الوقت تعيش حياة الحرية في العلاقات المؤقتة وتتنقل بين الرجال باسم زواج المسيار وهذه غريزة انثوية”.

تلجأ الكويتية لزواج المسيار حتى تستفيد من نفقة الطليق و من المميزات التي

تعطيها الدولة لها و في نفس الوقت تعيش حياة الحرية في العلاقات المؤقتة و تتنقل بين الرجال باسم زواج المسيار وهذه غريزة انثوية و لمشاهدة تفسيرهذا السلوك بشكل علمي تابع هذا الثريدhttps://t.co/Aoirq9x6QQ — منطـــقي 🇰🇼 Redpill (@KwRedpill) November 16, 2022

فيما انتقد مغرد آخر يسمي نفسه “متابع جيد” التعامل السطحي وغير العميق الذي يبديه الكثيرون في علاقتهم بفهم زواج المسيار مؤكدا على أنه له ضوابط وشروط تحقق والا فإنه يمسي باطلا.

يقول “زواج المسيار مثل الزواج العادي لابد من موافقة ابو البنت ولابد من شهود وبقية الشروط.. الفرق الوحيد ان البنت تتنازل عن حق السكن يعني يسكن الرجل عندها .. في الوقت الحالي يتم استخدام زواج المسيار في اللعب وهذا هو الباطل”.

زواج المسيار مثل الزواج العادي لايد من موافقه ابو البنت ولابد من شهود و و و بقيه الشروط الفرق الوحيد ان البنت تتنازل عن حق السكن يعني يسكن الرجل عندها .. في الوقت الحالي يتم استخدام زواج المسيار في اللعب وهذا هو الباطل — متابع جيد (@m3Lm01) November 16, 2022

تفاعل آخرون مع الحادثة التي حكاها الداعية العجمي وساقوا هم أيضاً روايات يعرفونها عن حوادث مريبة لـ زواج المسيار.

حيث غرد صاحب حساب على تويتر يقول: “طيب دام تبي تضحك يا شيخ اسمع هذه القصه ، سيده بدون مطلقه راحت لجمعية خيرية تطلب مساعدة وفي كل مرة يطلبون عليها اوراق ، احدى المرات طلبوا منها تزكية صلاة ان اخوها يصلي في المسجد !! وبعد مماطلة فاتحها الموظف بأنه يريد ان يتزوجها مسيار ويسهل لها امور الاعانة، اضحك يا شيخ تكفى”.

طيب دام تبي تضحك يا شيخ اسمع هذه القصه ، سيده بدون مطلقه راحت لجمعيه خيريه تطلب مساعده وفي كل مره يطلبون عليها اوراق ، احدى المرات طلبوا منها تزكية صلاه ان اخوها يصلي في المسجد !!

وبعد مماطله فاتحها الموظف بأنه يريد ان يتزوجها مسيار ويسهل لها امور الاعانه ، اضحك يا شيخ تكفى 😒 — رجل من اقصى المدينه (@abo_albanaat) November 16, 2022

وينتشر زواج المسيار في العديد من الدول العربية والإسلامية، لغايات وأسباب عديدة أولها الغريزة الجنسية وآخرها الهروب من تحمل مسؤولية الإنفاق والسكن.

بالإضافة إلى رغبة هؤلاء المقبلين على هذا النوع من الزواج، في الحرية والابتعاد عن كل وثيقة أو ركيزة قانونية يمكن أن تكون يوماً سببا في تعطيلات كثيرة في مسار قانوني طويل من أجل الطلاق، المنتشر بأرقام مهولة في المنطقة العربية.