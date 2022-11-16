الرئيس الصيني يهزِّئ رئيس الوزراء الكندي في قمة العشرين.. الكاميرات التقطت المشهد(شاهد)

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وطن- التقطت الكاميرات حديثاً قاسياً وجّهه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا، بسبب تسريب الأخير لما دار بينهما من مباحثات للصحافة.

وبحسب ما التقطته الكاميرات، فقد بدا الرئيس الصيني منزعجاً جداً مما حدث، موجّهاً حديثه لـ”ترودو” قائلاً: “كل شيء نوقش بالأمس تم تسريبه إلى الصحف، هذا ليس مناسبًا وهذه ليست الطريقة التي أجريت بها المحادثة”.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022

وكالة الأنباء الفرنسية نشرت مضمون المباحثات

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وكان مسؤول حكومي كندي قد سرّب محتوى اللقاء الثنائي لوكالة الأنباء الفرنسية، وفقاً لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، حيث أوضح أن “ترودو”، أثار “مخاوف جدية” بشأن التدخل المحلي المشتبه به من قبل الصين في محادثاته الأولى مع الرئيس “شي جين بينغ”، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسْطَ إحباط متزايد من التدخلات العدوانية المتزايدة من قبل بكين، بحسب الصحيفة.

وبحسب المسؤول الحكومي الكندي، ناقش “ترودو” مخاوفَه بشأن “أنشطة التدخل” الصينية في كندا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

اتهامات للصين بتقويض الديمقراطية الكندية

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشرطة الكندية، اتهاماتٍ بالتجسس ضد باحث بطاريات في أكبر منتج للطاقة في كندا، زاعمًا أنه حاول سرقة أسرار تجارية للصين، ووسط جوقة من التحذيرات من أنّ بكين سعت لتقويض الديمقراطية الكندية.

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وجاء اللقاء بعد تحذيرات متكررة من “ترودو” ومسؤولين آخرين، بأنّ الصين حاولت تقويض الديمقراطية الكندية. أبلغ مسؤولو المخابرات الكندية البرلمانيينَ، في يناير/كانون الثاني، بأنهم يعتقدون أنّ الصين تدخلت في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019.

وقال “ديفيد مولروني”، سفير كندا السابق لدى الصين: “لدي ثقة في التقرير الذي يقدمه [مسؤولو المخابرات]”. “وأعتقد أنهم يقدمون تلك التقارير ببعض الإحباط لأن المزيد لم يتم القيام به. تتخلى الحكومة باستمرار عن اعتبار الصين مشكلة. إنهم مترددين للغاية. غالبًا ما يقولون إن الصين وآخرين ، أو بشكل غامض أن الجهات الفاعلة الحكومية هي التي تقف وراء التدخل”.

وقال المصدر، إنّ “ترودو” و”شي” ناقشا أيضًا غزو روسيا لأوكرانيا، وكوريا الشمالية، وأهمية مؤتمر كوب 15 للتنوع البيولوجي في ديسمبر، حيث ستشترك الصين وكندا في استضافة الدول، في محاولة “لحماية الطبيعة ومكافحة تغير المناخ”.

لقاء لمدة 10 دقائق

وقال المصدر، إن الزعيمين التقيا في غرفة مزدحمة، وتحدثا لمدة 10 دقائق، وقارن ذلك باجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، بين الرئيس الأمريكي “جو بايدن” و”شي”، يومَ الاثنين.

توتر العلاقات بين الصين وكندا

وظلّت التوترات بين البلدين مرتفعة منذ عام 2018، عندما ألقت كندا -بناءً على طلب من المسؤولين الأمريكيين- القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Technologies Meng Wanzhou في مطار فانكوفر، وردّت بكين باعتقال كنديين بتهمة التجسس.

وبينما انتهت المواجهة بإطلاق سراح الثلاثة العامَ الماضي، ظلت العلاقات متوترة، حتى أعلنت أوتاوا عن حظر على البنية التحتية للاتصالات جي5 من Huawei في مايو، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.