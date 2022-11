الرئيس الصيني يهزِّئ رئيس الوزراء الكندي في قمة العشرين.. الكاميرات التقطت المشهد(شاهد)

- Advertisement -

وطن- التقطت الكاميرات حديثاً قاسياً وجّهه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا، بسبب تسريب الأخير لما دار بينهما من مباحثات للصحافة.

وبحسب ما التقطته الكاميرات، فقد بدا الرئيس الصيني منزعجاً جداً مما حدث، موجّهاً حديثه لـ”ترودو” قائلاً: “كل شيء نوقش بالأمس تم تسريبه إلى الصحف، هذا ليس مناسبًا وهذه ليست الطريقة التي أجريت بها المحادثة”.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022