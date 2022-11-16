الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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الهدهد

الأردن.. مسافر يخفي مخدرات في أحشائه لتهريبها ونهاية لم يتوقعها

تم ضبطه في مطار الملكة علياء الدولي

كتب باسل النجار
مسافر يخفي مخدرات watanserb.com
مسافر يخفي مخدرات
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وطن- أحبطت السلطات الأردنية محاولة تهريب 1.5 كغم من مادة الكوكايين كان مسافر أجنبي يحاول تهريبها داخل أحشائه في مطار الملكة علياء الدولي.

وأظهرت صورا نشرتها السلطات الأمنية بالأردن وجود مجموعة من الكبسولات داخل أحشاء المسافر، اتضح بعد استخراجها أنها معبأة بمادة الكوكايين المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قَدِم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق.

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مادة الكوكايين

وأكّد الناطق الإعلامي بأنّه باتت لدى المحققين مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه.

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ليجري على الفور اصطحابه لمستشفى “البشير”، وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه.

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وبعد ذلك تمت بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده، تبين أنها تحتوي على 1.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه.

إتلاف كميات مخدرات ضبطت في 490 قضية

وكانت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أتلفت كميات من المواد المخدرة التي ضُبطت في (490) قضية، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وذلك ضمن جهود مديرية الأمن العام وعملها لتنفيذ أحكام القانون والقضاء.

وأشرف على عملية الإتلاف بحسب وسائل إعلام أردنية لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدعي عام محكمة أمن الدولة.

فيما واصلت مديرية الأمن العام وضمن جهود مستمرة لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف تجار المخدرات ومروجيها، لملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة، وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

ويشار الى أن كميات المخدرات المتلفة في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب شملت (347) كغم من مادة الحشيش و (29) كغم من مادة الهيروين و (43) كغم من مادة الماريجوانا و(65) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(5,000,000) حبة كبتاجون و(77,000) حبة مخدرة و(33) كغم من الكريستال و (0,850) كغم من الكوكائين و(30)كغم و(9300) كيس من بودرة الجوكر و(408) كغم من مادة القات.

وتعد عمليات تهريب المخدرات عبر المطار نادرة في الأردن، وغالبا ما يكون مصدر المخدرات المهربة سوريا، ووجهتها السعودية ودول الخليج.

وسبق أن أحبط الأمن الأردني، في مطار الملكة علياء الدولي محاولة تهريب 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبية في آذار.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن حينها، أن “كوادر إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في مطار الملكة علياء الدولي محاولة تهريب 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبية”.

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وفي التفاصيل، بحسب الناطق الإعلامي، “توافرت لدينا معلومات حول نية أجنبيين قادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، إذ حدد موعد وصول المشتبه بهما وألقي القبض عليهما فور محاولتهما دخول المملكة”.

وأضاف: “بعد تفتيشهما والكشف عليهما بواسطة الاجهزة اللازمة اكتشف وجود كميات من المواد المخدرة داخل أحشائهما، وجرى إخراج هذه المواد بالطرق الطبية، وقدرت ب 2 كغم من مادة الكوكايين المخدرة”.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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