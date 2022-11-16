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احذر..العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول تصيب ساقيك

يمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة التمرين الرياضية.

كتب ايمان الباجي
احذر..العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول تصيب ساقيك watanserb.com
العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول تصيب ساقيك
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وطنيمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في تصلب الشرايين في الذراعين والساقين مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض شديدة.

تسمى عملية تصلب الشرايين في الذراعين والساقين بمرض الشريان المحيطي (PAD).

ووفقا لمختبرات القلب والأوعية الدموية في أمريكا (CLA)، فإن “أول علامة” على الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية هي الشعور بتشنج مؤلم في عضلات الورك أو الفخذ أو الشعور بألم شديد في ربلة الساق بعد أنشطة معينة.

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وفقًا لـ CLA، حتى الأنشطة منخفضة الكثافة مثل المشي أو صعود السلالم يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذا التشنج المؤلم.

ووفقا لدكتور CLA سنجاي واجل، سيكون من الحكمة الانتباه إلى علامة التحذير.

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وقال الطبيب: “جسمنا ذكي بشكل لا يصدق. نحن بحاجة إلى الإحساس بأرجلنا. إذا كنت تعاني من ألم في الساق عند المشي ولكنه يتحسن عندما ترتاح، فأنت بحاجة إلى إجراء محادثة مع طبيبك. وإذا كانت ساقك ثقيلة فهذه علامة تحذير خطيرة.”

وحسب صحيفة إكسبرس البريطانية، تشمل العلامات الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

  • برودة في أسفل الساق أو القدم، خاصة عند مقارنتها بالجانب الآخر
  • خدر أو ضعف في الساق
  • لا يوجد نبض أو النبض ضعيف في الساقين أو القدمين
  • تقلصات مؤلمة في أحد أو كل من الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق بعد أنشطة معينة، مثل المشي أو صعود السلالم
  • يتغير لون الجلد على الساقين
  • نمو أبطأ في أظافر القدم
  • تقرحات لا تلتئم
  • ألم عند استخدام الذراعين، مثل الوجع والتشنج عند الحياكة أو الكتابة أو القيام بمهام يدوية أخرى
  • الضعف الجنسي لدى الرجال
  • تساقط الشعر أو تباطؤ نمو الشعر على الساقين

نصائح لخفض نسبة الكوليسترول

يمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة التمرين الرياضية.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية:”لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، حاول أن تقلل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة الدهنية.”

وحاول أن تأكل أكثر:
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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