الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةالهدهدإيفانكا ترامب تصدم والدها بعد إعلان ترشحه للرئاسة
الهدهد

إيفانكا ترامب تصدم والدها بعد إعلان ترشحه للرئاسة

لا تنوي العودة للعمل السياسي

كتب خالد الأحمد
إيفانكا ترامب watanserb.com
إيفانكا ترامب
- Advertisement -

وطن- أعلنت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومستشارته السابقة في البيت الأبيض، أنها لا تنوي العودة مجددا إلى العمل السياسي، في إشارة إلى عدم انخراطها في الحملة الرسمية لعودة والدها إلى البيت الأبيض، من خلال إعلان ترشحه للرئاسة.

وبررت إيفانكا قرارها هذا بالقول إن “الأولوية بالنسبة إليها هي التركيز على شؤون العائلة.”

جاء ذلك بعد أن أعلن والدها حملته الرئاسية الثالثة مساء، الثلاثاء، والتي لم تحضر حفلها هي وشقيقها دونالد جونيور.

تركيزها على إعطاء الأولوية لها ولعائلتها

- Advertisement -

وقالت ايفانكا في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إنها تحب والدها الرئيس السابق ترامب وتدعمه “كثيرًا” لكنها “لا تخطط للانخراط في السياسة” مضيفة أن “تركيزها هو إعطاء الأولوية لها ولعائلتها.”

وتابعت في مقابلة حصرية أجراها “بروك سينغمان” معها وترجمت “وطن” مقتطفات منها: “أنا ممتنة لأنني حظيت بشرف خدمة الشعب الأمريكي وسأظل دائمًا فخورًا بالعديد من إنجازات إدارتنا.”

إيفانكا ترامب تخطف الأضواء بجمالها ورشاقتها في أحدث ظهور

وأضافت أنها “قريبة للغاية من والدها.. هذا لم يتغير ولن يتغير أبدا”.

- Advertisement -

وأوضحت:”لقد لعبت العديد من الأدوار على مر السنين ، لكن دور الابنة هو أحد أكثر الأدوار تميزاً وتأثيرًا. أنا أحب هذه المرة أن أظل إلى جانب أطفالي ، وأحب الحياة في ميامي والحرية والخصوصية مع عودتي إلى القطاع الخاص”.

نحن سعداء بما نحن فيه الآن

وانتقلت إيفانكا وزوجها “جاريد كوشنر” إلى ميامي بعد أن أمضيا أربع سنوات في واشنطن العاصمة وخدما في إدارة ترامب السابقة.

وتابعت قائلة: “أطفالي ينمون وأريد الحفاظ على هذا الإيقاع في هذه المرحلة من حياة عائلتنا” ، مضيفة أن “الوقت يمر بسرعة ، وسيخبرك كل والد أن الأمر يمر بهذه السرعة”.

ولدى إيفانكا وكوشنر ثلاثة أطفال “أرابيلا” 11 عامًا ” جوزيف” 9 أعوام و”ثيودور” 6 أعوام.

وقالت إيفانكا: “إن أطفالها في سن حرجة ، ونحن نستمتع بهذه اللحظات معهم.. نحن سعداء بما نحن فيه الآن ، وسنواصل دعم والدي – كأبنائه.”

وقال مصدر مقرب من إيفانكا لشبكة “فوكس نيوز” إنها دائمًا ما تتحلى بالشفافية مع والدها ، قائلة إن قرار البقاء بعيدًا عن السياسة ليس قرارًا جديداً.

الفرص الإقتصادية

وخلال فترة وجودها في إدارة ترامب، دافعت إيفانكا عن السياسات التي تدعم الفرص الاقتصادية للأسر العاملة، بما في ذلك مضاعفة الائتمان الضريبي للأطفال، ودعم رعاية الأطفال، وتنمية القوى العاملة التعليمية، والإجازة الأسرية مدفوعة الأجر.

وعملت إيفانكا أيضًا مع أعضاء الكونجرس لتأمين إجازة عائلية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا للعمال الفيدراليين. وشاركت أيضًا في مفاوضات COVID لضمان حصول العمال في الشركات الصغيرة على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لرعاية أنفسهم أو المرض.

أثنى ترامب على أداء ابنته

وجاء تصريح إيفانكا ترامب البالغة 41 سنة، بعد أن أثيرت تساؤلات حول احتمال عودتها إلى البيت الأبيض، بعدما أعلن دونالد ترامب، عزمه خوض انتخابات الرئاسة في 2024.

وكانت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، مستشارين بارزين في إدارة دونالد ترامب، التي واجهت انتقادات بسبب ما اعتبر إقحاما لـ”أفراد من العائلة” في مهام ديبلوماسية وسياسية بارزة.

وأثنى ترامب مرارا على أداء ابنته إيفانكا، قائلا إنها أبلت بلاء حسنا في المهام التي أوكلت لها، عندما كانت في البيت الأبيض.

ترامب يعلن ترشحه للرئاسة من جديد

وليلة الثلاثاء، أعلن ترامب عن عزمه على خوض غمار الانتخابات، من بيته الفاخر “مارالاغو” في ولاية فلوريدا، وسط غياب الابنة إيفانكا، ونجله دونالد جونيو.

لكن الصهر جاريد كوشنر، كان حاضرا في الإعلان عن الخطوة السياسية، في خطوة اعتُبرت دعما للرئيس السابق، الذي يواجه عدة عقبات في مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، ذكرت الأربعاء، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت، مؤخرا، وجهت ضربة إلى ترامب، لأن المرشحين الذين حظوا بدعمه، تلقوا خسائر مدوية، الأمر الذي ساعد الديمقراطيين على الخروج بأقل الخسائر.

المصدرشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

رسميا.. مكتب التحقيقات الفدرالي يفتح تحقيقا في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

حياتنا

فستانها من تصميم إيلي صعب..إطلالة فاخرة لتيفاني ابنة ترامب في زفافها من رجل أعمال عربي

الهدهد

لحظة اندلاع حريق مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا.. النيران امتدت بسرعة البرق (فيديو مفزع)

حياتنا

إيفانكا ترامب تخطف الأضواء بجمالها ورشاقتها في أحدث ظهور

حياتنا

تشارلز الثالث انهال بالشتائم النابية على “ترامب” بسبب صور “كيت” العارية!

الهدهد

تفاصيل ليلة قضاها مغني شهير في غرفة نوم بالبيت الأبيض بعد احتساء الخمور مع أوباما

الهدهد

“أموال إماراتية”.. الادعاء العام الأمريكي يضيق الخناق على باراك وترامب

حياتنا

إيفانكا ترامب تودع الصيف بـ”هوت شورت” أبيض! (شاهد)

الهدهد

هل يعود “دونالد ترامب” للتغريد مجددا، عبر “تويتر” بعد استحواذ “إيلون ماسك” على المنصة؟

حياتنا

عادات أكل غريبة لمليارديرات العالم..أحدهم يشرب 20 كوبا من الشاي يوميا

الهدهد

صفقة سرية مع السعودية.. نيويورك تايمز: هكذا تعرض بايدن للخداع

الهدهد

رد صادم من البيت الأبيض على سخرية “ابن سلمان” من “بايدن”!(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأردن.. مسافر يخفي مخدرات في أحشائه لتهريبها ونهاية لم يتوقعها

الكويت.. امرأة تتزوج 4 رجال في آن واحد والنهاية صادمة (فيديو)

بُشرى سارة لجماهير كأس العالم 2022 قطر

رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

صدمة لكل محبي الشيخ خالد الراشد المعتقل بسجون السعودية

لحسم جدل التسلل.. طفرة إلكترونية في مونديال قطر ستبهر العالم

“فريدا”.. نفوق أشهر كلبة إنقاذ في العالم والمصنفة بطلة قومية

ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة (شاهد)

منى فاروق تريند مجددا “وراضية بالابتلاء” (شاهد)

“الذكورة في خطر”.. تراجع معدلات الخصوبة لرجال العالم ودراسة مقلقة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC