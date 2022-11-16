إيفانكا ترامب تصدم والدها بعد إعلان ترشحه للرئاسة

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وطن- أعلنت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومستشارته السابقة في البيت الأبيض، أنها لا تنوي العودة مجددا إلى العمل السياسي، في إشارة إلى عدم انخراطها في الحملة الرسمية لعودة والدها إلى البيت الأبيض، من خلال إعلان ترشحه للرئاسة.

وبررت إيفانكا قرارها هذا بالقول إن “الأولوية بالنسبة إليها هي التركيز على شؤون العائلة.”

جاء ذلك بعد أن أعلن والدها حملته الرئاسية الثالثة مساء، الثلاثاء، والتي لم تحضر حفلها هي وشقيقها دونالد جونيور.

تركيزها على إعطاء الأولوية لها ولعائلتها

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وقالت ايفانكا في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إنها تحب والدها الرئيس السابق ترامب وتدعمه “كثيرًا” لكنها “لا تخطط للانخراط في السياسة” مضيفة أن “تركيزها هو إعطاء الأولوية لها ولعائلتها.”

وتابعت في مقابلة حصرية أجراها “بروك سينغمان” معها وترجمت “وطن” مقتطفات منها: “أنا ممتنة لأنني حظيت بشرف خدمة الشعب الأمريكي وسأظل دائمًا فخورًا بالعديد من إنجازات إدارتنا.”

وأضافت أنها “قريبة للغاية من والدها.. هذا لم يتغير ولن يتغير أبدا”.

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وأوضحت:”لقد لعبت العديد من الأدوار على مر السنين ، لكن دور الابنة هو أحد أكثر الأدوار تميزاً وتأثيرًا. أنا أحب هذه المرة أن أظل إلى جانب أطفالي ، وأحب الحياة في ميامي والحرية والخصوصية مع عودتي إلى القطاع الخاص”.

نحن سعداء بما نحن فيه الآن

وانتقلت إيفانكا وزوجها “جاريد كوشنر” إلى ميامي بعد أن أمضيا أربع سنوات في واشنطن العاصمة وخدما في إدارة ترامب السابقة.

وتابعت قائلة: “أطفالي ينمون وأريد الحفاظ على هذا الإيقاع في هذه المرحلة من حياة عائلتنا” ، مضيفة أن “الوقت يمر بسرعة ، وسيخبرك كل والد أن الأمر يمر بهذه السرعة”.

ولدى إيفانكا وكوشنر ثلاثة أطفال “أرابيلا” 11 عامًا ” جوزيف” 9 أعوام و”ثيودور” 6 أعوام.

وقالت إيفانكا: “إن أطفالها في سن حرجة ، ونحن نستمتع بهذه اللحظات معهم.. نحن سعداء بما نحن فيه الآن ، وسنواصل دعم والدي – كأبنائه.”

وقال مصدر مقرب من إيفانكا لشبكة “فوكس نيوز” إنها دائمًا ما تتحلى بالشفافية مع والدها ، قائلة إن قرار البقاء بعيدًا عن السياسة ليس قرارًا جديداً.

الفرص الإقتصادية

وخلال فترة وجودها في إدارة ترامب، دافعت إيفانكا عن السياسات التي تدعم الفرص الاقتصادية للأسر العاملة، بما في ذلك مضاعفة الائتمان الضريبي للأطفال، ودعم رعاية الأطفال، وتنمية القوى العاملة التعليمية، والإجازة الأسرية مدفوعة الأجر.

وعملت إيفانكا أيضًا مع أعضاء الكونجرس لتأمين إجازة عائلية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا للعمال الفيدراليين. وشاركت أيضًا في مفاوضات COVID لضمان حصول العمال في الشركات الصغيرة على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لرعاية أنفسهم أو المرض.

أثنى ترامب على أداء ابنته

وجاء تصريح إيفانكا ترامب البالغة 41 سنة، بعد أن أثيرت تساؤلات حول احتمال عودتها إلى البيت الأبيض، بعدما أعلن دونالد ترامب، عزمه خوض انتخابات الرئاسة في 2024.

وكانت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، مستشارين بارزين في إدارة دونالد ترامب، التي واجهت انتقادات بسبب ما اعتبر إقحاما لـ”أفراد من العائلة” في مهام ديبلوماسية وسياسية بارزة.

وأثنى ترامب مرارا على أداء ابنته إيفانكا، قائلا إنها أبلت بلاء حسنا في المهام التي أوكلت لها، عندما كانت في البيت الأبيض.

ترامب يعلن ترشحه للرئاسة من جديد

وليلة الثلاثاء، أعلن ترامب عن عزمه على خوض غمار الانتخابات، من بيته الفاخر “مارالاغو” في ولاية فلوريدا، وسط غياب الابنة إيفانكا، ونجله دونالد جونيو.

لكن الصهر جاريد كوشنر، كان حاضرا في الإعلان عن الخطوة السياسية، في خطوة اعتُبرت دعما للرئيس السابق، الذي يواجه عدة عقبات في مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، ذكرت الأربعاء، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت، مؤخرا، وجهت ضربة إلى ترامب، لأن المرشحين الذين حظوا بدعمه، تلقوا خسائر مدوية، الأمر الذي ساعد الديمقراطيين على الخروج بأقل الخسائر.