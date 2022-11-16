الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةالهدهدإبداع من رحم المعاناة.. أطفال سوريا يشاركون قطر فرحتها (فيديو)
الهدهد

إبداع من رحم المعاناة.. أطفال سوريا يشاركون قطر فرحتها (فيديو)

احتفوا بتنظيم الدوحة لكأس العالم على طريقتهم

كتب خالد الأحمد
أطفال سوريا يشاركون قطر watanserb.com
أطفال سوريا يشاركون قطر
- Advertisement -

وطن- احتفى عدد من أطفال مخيم النزوح في الشمال السوري، بقدوم مونديال قطر 2022 من خلال ترديد أغنية “ارحبوا“، على طريقتهم الخاصة وبتفاعل وحماس شديدين.

وأظهر مقطع فيديو عجوزاً ستينية في إحدى خيم النزوح وهي تخيط كرة قدم قماشية ثم ترمي بها إلى أحد الأطفال خارج الخيمة، حيث يقومون باللعب بها والتفنن بحركاتها، ثم يرمي بها طفل لتقع تحت أقدام مسن يبتسم لها ثم يقوم بشوطها إلى عدد من الأطفال.

ملك بلجيكا يشارك في إعلان مثير لدعم منتخب بلاده في مونديال قطر(شاهد)

ملعب ترابي

- Advertisement -

وفي مشهد تال يظهر عدد من الأطفال وهم يركضون ثم يجتمعون حول شاب يعزف على العود وهم يرددون ويلوحون بأيديهم :”هلا هلا يلا حيهم ارحبوا.. غني للي تحبه.. خليك قربه وجنبه .. اللحظة لك الآن ما هي والله صعبة”، ويتابعون ترديد بقية كلمات الأغنية الشهيرة لكأس العالم.

ويظهر عدد من الأطفال وهم يتمايلون ويتفاعلون مع لحن وكلمات الأغنية وتلتقط كاميرا طائرة “درون” لقطة للملعب الترابي ولقطة أخرى لأطفال المخيم وهم يمارسون لعبة كرة القدم بمتعة وحماس.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر الجاري، و18 ديسمبر المقبل.

- Advertisement -

وينطلق مونديال 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

5 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية ” أرحبوا” انتشاراً كبيراً منذ إطلاقها باللغة العربية ووصل عدد المشاهدات في وقت قياسي إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر حسابات مشغل الاتصالات الرسمي لكأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا Ooredoo بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني النازحون المقيمون في مخيمات النزوح السوري ، من أوضاع مأساوية صعبة تتفاقم عادة مع حلول فصل الشتاء ومن تدني في الخدمات بسبب قلة التخصيصات المالية، وانقطاع المساعدات المستمرة من الحكومة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن من بين مليون نازح يعيشون في المخيمات فإن 55‌% منهم بحاجة ماسة، للمساعدة الإنسانية خلال العام 2022.

وكانت اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم قد اختارت الشابين السوريين (محمود الداغر وفوزي قطليش) من مخيم الزعتري كسفراء لكأس العالم بقطر عام 2022.

وجاء الاختيار خلال حفل تكريم بمهرجان أجيال السينمائي بالعاصمة القطرية الدوحة عن فيلم (كباتن الزعتري)، الذي شاركت فيه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسليط الضوء على اللاجئين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

ملك بلجيكا يشارك في إعلان مثير لدعم منتخب بلاده في مونديال قطر(شاهد)

الهدهد

تصريحات هوجو لوريس.. فضحت المؤامرة على قطر وأثارت تفاعلا كبيرا

الهدهد

حملة جديدة تستهدف مونديال قطر عبر “شخير الجمال” هذه المرة.. ما القصة؟!

الهدهد

تقرير ناري لصحيفة “القبس” الكويتية تفضح فيه ازدواجية معايير الغرب تجاه مونديال قطر(شاهد)

الهدهد

بعد “ارحبو” بالمصري.. “كورال روح الشرق” تشعل الأجواء من قلب قطر

الهدهد

مسجونة في قطر.. مناشدة لملك المغرب للتدخل للإفراج عن خلود العمادي

الهدهد

استفزازا لقطر.. المنتخب الإنجليزي يطير للدوحة بطائرة تحمل شعارا لدعم “المثلية”(شاهد)

الهدهد

تغريدة إسرائيلية عن مونديال قطر تثير جدلا صاخبا.. ما القصة؟

الهدهد

قرار عاجل من العائلة الحاكمة في قطر بشأن خيام بيع الكحول الملاصقة لملاعب البطولة!

الهدهد

تغريدة من حساب غامض توقعت تفجير إسطنبول قبل أشهر وتحذر من أمر مماثل في قطر!

الهدهد

وحدة “أسلحة الدمار الشامل” تفحص ملاعب قطر قبل كأس العالم

الهدهد

بعد وصول السفن الحربية البريطانية.. تعرف على الدول المشاركة في تأمين كأس العالم بقطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من المواصلات إلى المشروبات الكحولية..كل ما تحتاج لمعرفته حول مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال أمام نيجيريا القوية في المباراة الودية

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت ضد مالي

أزرق القفطان.. فيلم تضمن مشاهد جنسية بين رجلين يثير غضب المغاربة (شاهد)

أخطر 8 أماكن في العالم لا يُنصح بزيارتها (صور)

ملك بلجيكا يشارك في إعلان مثير لدعم منتخب بلاده في مونديال قطر(شاهد)

“سفر البنات للدراسة بالخارج”.. عثمان الخميس يثير جدلا كبيرا بتصريح لافت (شاهد)

خبر حزين لمحبي ساديو ماني قبل انطلاق كأس العالم 2022

تصريحات هوجو لوريس.. فضحت المؤامرة على قطر وأثارت تفاعلا كبيرا

أشرف طلفاح.. كيف تورط منذر رياحنة في وفاته الغامضة بمصر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC