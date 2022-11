إبداع من رحم المعاناة.. أطفال سوريا يشاركون قطر فرحتها (فيديو)

- Advertisement -

وطن- احتفى عدد من أطفال مخيم النزوح في الشمال السوري، بقدوم مونديال قطر 2022 من خلال ترديد أغنية “ارحبوا“، على طريقتهم الخاصة وبتفاعل وحماس شديدين.

وأظهر مقطع فيديو عجوزاً ستينية في إحدى خيم النزوح وهي تخيط كرة قدم قماشية ثم ترمي بها إلى أحد الأطفال خارج الخيمة، حيث يقومون باللعب بها والتفنن بحركاتها، ثم يرمي بها طفل لتقع تحت أقدام مسن يبتسم لها ثم يقوم بشوطها إلى عدد من الأطفال.

ارحبو | من أطفال سوريا .. هلا بيكم

أغنية مونديال قطر ٢٠٢٢

Arhbo | From the kids of Syria.. Welcome

ارحبو | من أطفال سوريا .. هلا بيكم

#كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/q6wS3UysfD

— Jaber Owayed (@Jaber_Owayed) November 15, 2022