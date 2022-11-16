إبداع من رحم المعاناة.. أطفال سوريا يشاركون قطر فرحتها (فيديو)

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وطن- احتفى عدد من أطفال مخيم النزوح في الشمال السوري، بقدوم مونديال قطر 2022 من خلال ترديد أغنية “ارحبوا“، على طريقتهم الخاصة وبتفاعل وحماس شديدين.

وأظهر مقطع فيديو عجوزاً ستينية في إحدى خيم النزوح وهي تخيط كرة قدم قماشية ثم ترمي بها إلى أحد الأطفال خارج الخيمة، حيث يقومون باللعب بها والتفنن بحركاتها، ثم يرمي بها طفل لتقع تحت أقدام مسن يبتسم لها ثم يقوم بشوطها إلى عدد من الأطفال.

ارحبو | من أطفال سوريا .. هلا بيكم أغنية مونديال قطر ٢٠٢٢ Arhbo | From the kids of Syria.. Welcome ارحبو | من أطفال سوريا .. هلا بيكم

#كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/q6wS3UysfD — Jaber Owayed (@Jaber_Owayed) November 15, 2022

ملعب ترابي

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وفي مشهد تال يظهر عدد من الأطفال وهم يركضون ثم يجتمعون حول شاب يعزف على العود وهم يرددون ويلوحون بأيديهم :”هلا هلا يلا حيهم ارحبوا.. غني للي تحبه.. خليك قربه وجنبه .. اللحظة لك الآن ما هي والله صعبة”، ويتابعون ترديد بقية كلمات الأغنية الشهيرة لكأس العالم.

ويظهر عدد من الأطفال وهم يتمايلون ويتفاعلون مع لحن وكلمات الأغنية وتلتقط كاميرا طائرة “درون” لقطة للملعب الترابي ولقطة أخرى لأطفال المخيم وهم يمارسون لعبة كرة القدم بمتعة وحماس.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر الجاري، و18 ديسمبر المقبل.

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وينطلق مونديال 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

5 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية ” أرحبوا” انتشاراً كبيراً منذ إطلاقها باللغة العربية ووصل عدد المشاهدات في وقت قياسي إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر حسابات مشغل الاتصالات الرسمي لكأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا Ooredoo بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني النازحون المقيمون في مخيمات النزوح السوري ، من أوضاع مأساوية صعبة تتفاقم عادة مع حلول فصل الشتاء ومن تدني في الخدمات بسبب قلة التخصيصات المالية، وانقطاع المساعدات المستمرة من الحكومة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن من بين مليون نازح يعيشون في المخيمات فإن 55‌% منهم بحاجة ماسة، للمساعدة الإنسانية خلال العام 2022.

وكانت اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم قد اختارت الشابين السوريين (محمود الداغر وفوزي قطليش) من مخيم الزعتري كسفراء لكأس العالم بقطر عام 2022.

وجاء الاختيار خلال حفل تكريم بمهرجان أجيال السينمائي بالعاصمة القطرية الدوحة عن فيلم (كباتن الزعتري)، الذي شاركت فيه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسليط الضوء على اللاجئين.