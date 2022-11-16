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أشرف طلفاح.. كيف تورط منذر رياحنة في وفاته الغامضة بمصر؟

كانا سوياً في الجامعة

كتب رفيف عبدالله
أشرف طلفاح.. كيف تورط منذر رياحنة في وفاته الغامضة بمصر؟ watanserb.com
منذر رياحنة وأشرف طلفاح
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وطن– تصدرت شائعة تورط الفنان الأردني منذر رياحنة في مقتل زميله ومواطنه الفنان أشرف طلفاح، الذي توفي بطريقة غامضة في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي.

هل تم التحفظ عليه؟

كما تداول البعض أنباءً حول تحفظ السلطات المصرية على منذر رياحنة، إلى حين استكمال التحقيق في وفاة أشرف فلطاح.

وكان أشرف طلفاح قد توفي قبل يومين في مصر، وسْطَ تضارب في الروايات والتقارير الطبية بين مَن يؤكد وفاته بصفة طبيعية بسبب ظروف صحية. وبين مَن أشار إلى وجود سبب مادي أو تدخل بشري أدى إلى الوفاة، مما أثار شكوكاً حول تعرّض الممثل الأردني “للقتل العمد”.

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لكن مصادر مقربة ومطلعة على سير تحقيقات الواقعة؛ نفت أي أنباء حول هذا الزعم.

دور رياحنة

وكشفت المصادر في تصريح لصحيفة “القاهرة 24” دور منذر رياحنة في الواقعة. وأكدت أنه تواجد بمستشفى قصر العيني، أثناء إنهاء الإجراءات بعد وفاة صديقه الفنان الأردني.

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وأشارت المصادر إلى أن  رياحنة؛ كانت تربطه علاقة صداقة بالفنان الراحل طلفاح، لكنه لم يتواجد معه في وقت معاصر لواقعة الوفاة.

وبعد انتشار الأخبار، خرج الرياحنة عن صمته مؤكدًا أن ما يجري تداوله عارٍ عن الصحة.

ولفت رياحنة إلى أن علاقة صداقة قوية تجمعه بطلفاح.

“عيب”

وصرَّح خلال لقاء له مع “القاهرة 24“: “ده كله سخيف وغريب، أشرف طلفاح صديقي وحبيبي وعيب اللي بيتقال ده، اتهام إيه؟”.

وتابع: “ده كان معايا في الجامعة ومقربين اتصلوا بيا لما عرفوا خبر الوفاة وروحت المستشفى فوراً. إنما شائعات اتهامي دي كلها غير حقيقية ومفيش تحقيقات معايا ولا حد تحفظ عليا”.

وفي ذات السياق، طالبَ الممثل الأردني “يوسف كيوان“-حكومةَ بلاده، في مقطع مصوّر، بالتدخل من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة المؤلمة التي تعرض لها زميله طلفاح.

رواية الشرطة المصرية

وفي تعليقه على رواية للشرطة المصرية، التي أكدت فيها أن تعرّض طلفاح للسرقة في منزله في منطقة 6 أكتوبر هو الذي تسبّب له في تدهور وضعه الصحي. قال كيوان: إن “السارق، في العادة، يكتفي مثلا بضرب صاحب المنزل على رأسه ويواصل جريمته”.

لكن في حالة زميله طلفاح، “فقد نُكل بجسده ووقع إطفاء بقايا السجائر فوق جسده لمدة ثلاثة أيام .. وأن يكسر يديه ورجليه”. على حد تعبيره.

وبينما انتقد ما وصفه بـ “التعامل الإعلامي الغبي” مع ما تعرّض له الممثل الأردني في مصر، أكد “كيوان” في سياق متصل، على “ضرورة تدخل واشتراك سلطات بلاده المعنية في التحقيق والتحريات في قضية أشرف طلفاح”.

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المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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