الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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هل تفكر في شراء هاتف جديد؟ إليك أفضل 5 هواتف حديثة بمواصفات عالية

كتب ايمان الباجي
هل تفكر في شراء هاتف جديد؟ إليك أفضل 5 هواتف حديثة بمواصفات عالية watanserb.com
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وطنلا يعد اختيار الهاتف الذكي المناسب أمرًا سهلاً دائمًا. هناك الكثير من التصاميم للاختيار من بينها في الوقت الحاضر.

ولتسهيل الاختيار عليك، كشف موقع cnet عن أفضل الهواتف الذكية الرائدة في عام 2022 التي يمكنك الاستثمار فيها موضحا مواصفات كل هاتف وما يتمتع به من مميزات وخصائص لمساعدتك في اتخاذ قرار نهائي بسهولة ووضوح.

Apple iPhone 14 Pro

يحتوي iPhone 14 Pro و Pro Max من شركة آبل على ميزة تسمى Dynamic island، ونظام كاميرا جديد بدقة 48 ميجابكسل.كما يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Apple A16 Bioni.

Apple iPhone 14 Pro
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تجتمع كل هذه الميزات والتقنيات الحديثة معًا لجعل الهاتف من أفضل الهواتف التي يمكن شراؤها على الإطلاق.  كما تسمح ترقيات الكاميرا الرئيسية بالتقاط بعض الصور المذهلة التي من شأنها أن تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعشقون التصور الفوتوغرافي.

نظرًا لكونه أفضل هاتف من Apple، فهو ليس رخيصًا، خاصة إذا كنت تريد طراز Max الأكبر. ولكن إذا كنت تبحث عن أفضل أداء شامل في iPhone، فإن 14 Pro هو الهاتف الذي ينصح بشرائه.

iPhone 14

على الرغم من أن جهاز iPhone 14 الأساسي لا يحتوي على نفس مجموعة الكاميرات الثلاثية أو درجة Dynamic Island الجديدة مثل آيفون 14 Pro، إلا أنه لا يزال يوفر الكثير من الميزات ويأتي بسعر معقول، خاصة بفضل الكاميرا المتطورة الرئيسية وأدائه القوي.

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فإذا كنت ترغب في شراء iPhone جديد ولا ترغب في إنفاق مبالغ كبيرة، فيمكنك شراء هذا الهاتف.

Google Pixel 7 Pro

بسعر 899 دولارًا، يعد Pixel 7 Pro أرخص من كل من جلاكسي S22 Plus بسعر 1000 دولار، مما يجعله خيارًا رائعا لأولئك الذين يريدون شاشة عملاقة وكاميرا ممتازة بسعر أقل.

قامت جوجل بتحسين إمكانيات الصور والتكبير على Pixel 7 Pro. كما يحصل كل من Pixel 7 و 7 Pro على بعض الميزات الجديدة التي تدعمها شريحة Tensor G2 من Google، مثل القدرة على شحذ الصور القديمة.

Google Pixel 7 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

يقدم Galaxy S22 Ultra مجموعة رائعة من المواصفات، بما في ذلك الكاميرا الخلفية الرباعية، وشاشة كبيرة نابضة بالحياة وقلم S Pen. إنه يأتي بسعر مرتفع، ولكن أولئك الذين يبحثون عن واحد من أفضل هواتف Android الموجودة، فإن هذا الهاتف يعد خيارا رائعا.

Samsung Galaxy S22 Ultra

iPhone SE

قد لا يحتوي iPhone SE 2022 من Apple على الكاميرات المتعددة المذهلة على غرار جهاز iPhone 13 Pro المتطور، ولكن لدى iPhone SE الكثير ليقدمه إذا كنت تبحث عن هاتف دون إنفاق الكثير من الأموال.

إنه مزود بتقنية 5G و يشغل أحدث برنامج iOS 15 وهو يحزم نفس معالج A15 Bionic الموجود في أفضل هواتف Apple. نتيجة لذلك، يكون أداء الهاتف سريعًا للغاية.

المصدرموقع cnet، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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