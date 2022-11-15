الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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هبة السيسي.. تبرير صادم بعد إطلالتها الفاضحة في مهرجان القاهرة!

هل تتحدى شروط حسين فهمي؟

كتب رفيف عبدالله
هبة السيسي.. تبرير صادم بعد إطلالتها الفاضحة في مهرجان القاهرة! watanserb.com
هبة السيسي
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وطن- بررت الفنانة المصرية هبة السيسي، ارتداءها فستاناً جريئاً في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، مؤكدة أنها لم تقصد.

أجرأ اطلالة

وكانت هبة السيسي قد خالفت الشروط التي وضعها الفنان المصري حسين فهمي لملابس الفنانات في القاهرة السينمائي.

وظهرت هبة السيسي بفستان طويل لامع باللون الأخضر ولكن شفاف. مما جعل الفستان يصنف من أجرأ وأغرب إطلالات المهرجان.

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وتم تزويد الفستان بغطاء للرأس من نفس الخامة واللون.

واعتمدت هبة مكياج جريء وتسريحة الشعر المنسدل.

لا أتحدى حسين فهمي

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وقالت هبة السيسي في لقاء مع القاهرة 24: ” نمت صحيت من النوم لقيتني طالعة تريند. ومصر كلها بتكلمني، وأنا مش بحب التريند خالص سواء كان عن حاجة كويسة أو وحشة”.

وتابعت: “مش بحب أكون في الظهور علشان كده اخترت الفستان علشان مختلف. حاجة زي بتوع هوليوود وشكله حلو ومش هيكون حلو غير عليا. وده مش غرور لكني  بيليق عليا الحاجات المختلفة وبيكون شكلي فيها حلو”.

هبة السيسي

وتابعت النجمة الصاعدة: “لقيت الناس بتقول إني بتحدى حسين فهمي. لكن اللي فاهمين في الفاشون بيقولوا أنه مختلف وبينافس عروض الأزياء العالمية وأنا مش بتحدى حد”.

هبة السيسي

طابع فرعوني

وأكدت السيسي: “ماكنش في دماغي أكون تريند، لكني لبست فستان عجبني وشبه فساتين الملكات في العصر الفرعوني. وبيمثل الطابع الفرعوني”.

وزادت: “في كل مرة بحضر مهرجان بلاقي نفسي بطلع تريند لأني بلبس فستان مختلف وفكرته جديدة. زي فستان مهرجان الجونة، فأنا ببدأ الموضة والناس بتقلدني”.

وكشفت هبة رد فعل زوجها قائلة: “لما اخترت الفستان جوزي قالي بلاش تلبسي صدر مفتوح لأنه بيضايق. والمصمم اختار لي الفستان بدون أكمام وتحته هوت شورت. فقلت له عاوزة فستان قصير”.

البطانة مرة أخرى

وأضافت: “أنا نيتي ألبس محتشم ولكن للأسف الإضاءة فاتحة جدًا مخلية البشرة كلها بلون. ومبينة أن الفستان شفاف لكنها الإضاءة لأن البطانة لون بشرتي”.

وكشفت هبة أنها استاءت من منع الفنانة هند عاكف من دخول حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بسبب فستانها.

هبة السيسي

وقالت “مش عاجبني اللي حصل مع هند عاكف لأنها جت ومش مشكلة لو مش معاها دعوة. ومينفعش نوقف حد على الباب يطردها، وهي كانت لابسة شيك ومحترم وكانت متمسكة بحضور المهرجان. وهي مش جاية من الشارع دي فنانة ولها تاريخ”.

واختتمت هبة “أنا بنتظر مهرجان القاهرة السينمائي من السنة للسنة. وبكون حريصة على حضور جميع الفعاليات مش الافتتاح والختام فقط. لأني بحب السينما زي ما بحب الموضة. والمهرجان جمع بين الاتنين الموضة والأفلام”.

نرمين الفقي بفستان مكشوف الصدر في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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