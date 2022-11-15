ناشيونال جيوغرافيك..الأماكن التي يجب عليك زيارتها في عام 2023

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وطن-إذا كنت لا تعرف إلى أين تسافر العام المقبل، فهناك مجموعة متنوعة من البلدان والمدن التي يجب عليك زيارتها في عام 2023، وفقًا لـناشيونال جيوغرافيك.

وبحسب ما نقلته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك مجموعة متنوعة من المناطق السياحية الجميلة في العالم، التي تستحق الزيارة في فترة العطلات.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الأماكن لا تتميّز فحسب بأنها أماكن نموذجية للسياحة، بل اعتمادًا على ما قد يثير اهتمامك، يمكنك التمتع أيضًا بالمظاهر الثقافية والآثار التاريخية، بالإضافة إلى القيام ببعض المغامرات المثيرة، فضلاً عن أن هناك مناطق للزيارة العائلية.

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وفيما يلي استعرضت الصحيفة، الأماكن التي يجب عليك زيارتها في عام 2023، بحسب ناشيونال جيوغرافيك.

إذا كنت تحب الطبيعة وبرامج السياحة المُستدامة

في إطار الاستدامة، سلطت ناشيونال جيوغرافيك الضوء على جزيرة كارباثوس، في اليونان، وهي وحدة من الأماكن التي يسهر على جمالها النساء، فهنّ من يقُدن السياحة المستدامة في هذه الجزيرة.

أما في الولايات المتحدة، توصي ناشيونال جيوغرافيك، بزيارة ميلووكي، وفي كندا، تنصح أيضًا بالسفر إلى ويسكونسن الواقعة في مقاطعة ألبرتا.

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يمكنك أضًا التفكير في زيارة غانا، وبالتحديد العاصمة أكرا. بالإضافة إلى التنوع البيولوجي في بوتسوانا، فضلاً عن أنه يمكنك المشاركة في برامج إعادة تأهيل الحيوانات المهددة بالانقراض، وإنشاء ممرات للحياة البرية، وتطوير مشاريع سياحية مملوكة للمجتمع.

يوجد في قائمة ناشيونال جيوغرافيك، المرتفعات الاسكتلندية، حيث تهدف حركة إعادة البناء لاستعادة المناظر الطبيعية الأصلية والنباتات والحيوانات المحلية. في هذه المنطقة الرائعة، ركّزت المجلة الرائجة في مجال الطبيعة والحيوان، على الطبيعة، كما يمكنك أيضًا زيارة سلوفينيا، وهي بلد رائد منذ فترة طويلة في مجال السياحة المستدامة، حيث هيّأت سلوفينيا طرقات آمنة لسياقة الدراجات، بالإضافة إلى المزارع وكروم العنب ومصانع الجبن ومنتجات الأغذية الآخرى.

في أثناء وجود فريق ناشيونال جيوغرافيك، في تكساس، أكّدوا على زيارة حديقة بيج بيند الوطنية. أما في جزر الأزور، توجد برامج استدامة حائزة على جوائز تحافظ على العجائب الطبيعية لهذا الأرخبيل البركاني المعروف بمشاهدة الحيتان والينابيع الساخنة.

الأماكن الثقافية

كما توصي ناشيونال جيوغرافيك بزيارة المتحف المصري الكبير في القاهرة وشارع أبي الهول في الأقصر. أيضًا أشارت إلى ضرورةالسفر إلى بوسان، في كوريا الجنوبية، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وزيارة المتحف الأمريكي الأفريقي الدولي في تشارلستون، ساوث كارولين. بالإضافة إلى زياردة أكبر متحف يحتوي على مجموعات التماثيل الحجرية في العالم في Longmen Grottoes، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في مقاطعة خنان، الصين.

السفر مع العائلة

وتشير المجلة إلى زيارة سويسرا وترينيداد وتوباغو وسان فرانسيسكو، في (الولايات المتحدة) وكولومبيا ومانشستر في المملكة المتحدة، لاسيما إذا كنت في رحلة مع العائلة، والهدف؛ هو الاستمتاع مع الأسرة.

المغامرة

ضمن سياحة المغامرات، هناك مواقع مهمة يمكن السفر إليها وهي كالآي؛ Choquequirao (بيرو) ونيوزيلندا ويوتا (الولايات المتحدة) أو منتزه Revillagigedo الوطني في (المكسيك).