الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
الرئيسيةحياتناناشيونال جيوغرافيك..الأماكن التي يجب عليك زيارتها في عام 2023
حياتنا

ناشيونال جيوغرافيك..الأماكن التي يجب عليك زيارتها في عام 2023

"يمكنك زيارة ويسكونسن في ألبرتا-كندا"

كتب معالي بن عمر
بلدان يجب أن تزورها في عام 2023 watanserb.com
بلدان يجب أن تزورها في عام 2023
- Advertisement -

وطن-إذا كنت لا تعرف إلى أين تسافر العام المقبل، فهناك مجموعة متنوعة من البلدان والمدن التي يجب عليك زيارتها في عام 2023، وفقًا لـناشيونال جيوغرافيك.

وبحسب ما نقلته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك مجموعة متنوعة من المناطق السياحية الجميلة في العالم، التي تستحق الزيارة في فترة العطلات.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الأماكن لا تتميّز فحسب بأنها أماكن نموذجية للسياحة، بل اعتمادًا على ما قد يثير اهتمامك، يمكنك التمتع أيضًا بالمظاهر الثقافية والآثار التاريخية، بالإضافة إلى القيام ببعض المغامرات المثيرة، فضلاً عن أن هناك مناطق للزيارة العائلية.

- Advertisement -

وفيما يلي استعرضت الصحيفة، الأماكن التي يجب عليك زيارتها في عام 2023، بحسب ناشيونال جيوغرافيك.

منها إندونيسيا..دول يمكنك استكشافها بتكاليف تعادل سعر آيفون 14

إذا كنت تحب الطبيعة وبرامج السياحة المُستدامة

في إطار الاستدامة، سلطت ناشيونال جيوغرافيك الضوء على جزيرة كارباثوس، في اليونان، وهي وحدة من الأماكن التي يسهر على جمالها النساء، فهنّ من يقُدن السياحة المستدامة في هذه الجزيرة.

أما في الولايات المتحدة، توصي ناشيونال جيوغرافيك، بزيارة ميلووكي، وفي كندا، تنصح أيضًا بالسفر إلى ويسكونسن الواقعة في مقاطعة ألبرتا.

السفر إلى غانا وبوتسوانا
السفر إلى غانا وبوتسوانا
- Advertisement -

يمكنك أضًا التفكير في زيارة غانا، وبالتحديد العاصمة أكرا. بالإضافة إلى التنوع البيولوجي في بوتسوانا، فضلاً عن أنه يمكنك المشاركة في برامج إعادة تأهيل الحيوانات المهددة بالانقراض، وإنشاء ممرات للحياة البرية، وتطوير مشاريع سياحية مملوكة للمجتمع.

لماذا يجب أن تسافر إلى الجزائر في رحلتك القادمة؟

يوجد في قائمة ناشيونال جيوغرافيك، المرتفعات الاسكتلندية، حيث تهدف حركة إعادة البناء لاستعادة المناظر الطبيعية الأصلية والنباتات والحيوانات المحلية. في هذه المنطقة الرائعة، ركّزت المجلة الرائجة في مجال الطبيعة والحيوان، على الطبيعة، كما يمكنك أيضًا زيارة سلوفينيا، وهي بلد رائد منذ فترة طويلة في مجال السياحة المستدامة، حيث هيّأت سلوفينيا طرقات آمنة لسياقة الدراجات، بالإضافة إلى المزارع وكروم العنب ومصانع الجبن ومنتجات الأغذية الآخرى.

السفاري في بوتسوانا
السفاري في بوتسوانا

في أثناء وجود فريق ناشيونال جيوغرافيك، في تكساس، أكّدوا على زيارة حديقة بيج بيند الوطنية. أما في جزر الأزور، توجد برامج استدامة حائزة على جوائز تحافظ على العجائب الطبيعية لهذا الأرخبيل البركاني المعروف بمشاهدة الحيتان والينابيع الساخنة.

الأماكن الثقافية

كما توصي ناشيونال جيوغرافيك بزيارة المتحف المصري الكبير في القاهرة وشارع أبي الهول في الأقصر. أيضًا أشارت إلى ضرورةالسفر إلى بوسان، في كوريا الجنوبية، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وزيارة  المتحف الأمريكي الأفريقي الدولي في تشارلستون، ساوث كارولين. بالإضافة إلى زياردة أكبر متحف يحتوي على مجموعات التماثيل الحجرية في العالم في Longmen Grottoes، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في مقاطعة خنان، الصين.

“شاهد” تعرّف إلى أجمل الأماكن السياحية في سلطنة عُمان

السفر مع العائلة 

وتشير المجلة إلى زيارة سويسرا وترينيداد وتوباغو وسان فرانسيسكو، في (الولايات المتحدة) وكولومبيا ومانشستر في المملكة المتحدة، لاسيما إذا كنت في رحلة مع العائلة، والهدف؛ هو الاستمتاع مع الأسرة.

بوتسوانا
بوتسوانا

المغامرة

ضمن سياحة المغامرات، هناك مواقع مهمة يمكن السفر إليها وهي كالآي؛ Choquequirao (بيرو) ونيوزيلندا ويوتا (الولايات المتحدة) أو منتزه Revillagigedo الوطني في (المكسيك).

عشرة أماكن في أوروبا ينبغي أن تزورها مرة واحدة على الأقل في حياتك

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هيثم بن خميس الفارسي.. أول مصور فوتوغرافي عُماني ينضم لناشيونال جيوغرافيك

فيديو

فيديو| عُماني يبدع في تقليد أصوات مدبلجي قناة “ناشيونال جيوغرافيك” ويثير ضجة واسعة

أرشيف - المجلة

مفاجأة.. نصف الإيرانيين من “أصول عربية”!

حياتنا

“تحبس الأنفاس” .. مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” تنشر أقوى الصور لعام 2016«شاهد»

حياتنا

يقترب من مليون مشاهدة.. شاب يطلب ماكدونالدز بطريقة ناشيونال جيوغرافيك “فيديو”

حياتنا

لهذا السبب تواجد “مورجان فريمن” في مراسم عاشوراء بلندن«شاهد»

أرشيف - المجلة

منها “التحرش” في مصر والمغرب .. لهذه الأسباب لا يرغب السيّاح في زيارة هذه الدّول

أرشيف - المجلة

صور| “نيويورك تايمز” في قلب المناطق السياحية السعودية: لن تصدّق الصور الّتي ستراها!

فيديو

الفيديو الذي حير مصوري قناة ناشيونال جيوغرافيك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من هو منفذ عملية أرئيل المزدوجة؟ (صور)

السعودية.. اعتقال قاضي وإمام مسجد “قباء” بتهم تلقي رشوة ضخمة!

مشجع إماراتي بالجلابية يقتحم تدريبات الأرجنتين من أجل ميسي (صور)

نمارس العلاقة الحميمية يومياً لهدف.. بريطانية تجد الحب مع شاب مصري!

زعيم إمارة أفغانستان يأمر القضاة بتنفيذ أحكام الرجم والجلد وبتر الأطراف!

ماذا يمكن أن يحدث إذا لم نضع هواتفنا على خاصية الطيران أثناء الرحلات الجوية؟

تقرير طبي يكشف سبب وفاة أشرف طلفاح.. عقار الشيطان أم غيبوبة سكري؟

مهارة خارقة .. نيمار يسيطر على كرة ألقتها طائرة مسيرة من ارتفاع عالٍ (شاهد)

محمد السادس دعا النجمة الفرنسية ماريون كوتيار للعشاء.. حضرت إلى القصر فكانت الصدمة!

شاهد ترامب وهو يرقص مع ابنته تيفاني في زفافها على ملياردير من أصل لبناني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC