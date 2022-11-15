الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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رياضة

مشجع إماراتي بالجلابية يقتحم تدريبات الأرجنتين من أجل ميسي (صور)

مشجع إماراتي يفشل في الوصول إلى البرغوث ميسي بعد اقتحامه تدريبات الأرجنتين

كتب فارس أبو شيحة
مشجع يقتحم تدريبات الأرجنتين من أجل التقاط صورة مع ميسي watanserb.com
مشجع يقتحم تدريبات الأرجنتين من أجل التقاط صورة مع ميسي
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وطن- اقتحم مشجع إماراتي تدريبات منتخب الأرجنتين، الإثنين، من أجل التقاط صورة مع الجوهرة الأرجنتينة ليونيل ميسي.

وعلى ما يبدو من خلال الصور المتداول عبر منصات مواقع التواصل، فقد فشل المشجع الإماراتي في الوصول إلى البرغوث ميسي قائد منتخب الأرجنتين، خلال المعسكر التدريبي الذي أقامه راقصو التانغو في إمارة أبو ظبي.

مشجع إماراتي يقتحم تدريبات منتخب الأرجنتين

كما وتمكن رجال الأمن في الامساك بالمشجع الإماراتي قبل وصوله إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تدريبات منتخب الأرجنتين، وإخراجه خارج أرضية الملعب.

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وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد أقاموا معسكراً تدريباً على أرض ملعب (استاد آل نهيان) في إمارة أبو ظبي. وسط حضور المشجعين داخل مدرجات الملعب.

كما وأشارت التقارير الصحفية، بأن تدريبات منتخب الأرجنتين حضرها نحو 11 ألف مشجع، تمكنوا من الدخول إلى مدرجات الملعب مقابل تذاكر مدفوعة الثمن.

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مباراة الأرجنتين ضد الإمارات الودية

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة ودية أمام صاحب الأرض الإمارات، الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد محمد بن زايد).

كما وستقام المباراة الودية بين الأرجنتين والإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات وعمان. بينما سيكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الأرجنتين المرشح بقوة لنيل بطولة كأس العالم 2022، في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم، برفقة السعودية والمكسيك وبولندا.

كما وستكون أولى مواجهات الأرجنتين في البطولة العالمية أمام السعودية، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد لوسيل).

وبعدها سيلتقي راقصو التانغو أمام المكسيك في مواجهة قوية وصعبة، فيما ستختتم المنافسات لهذا الدور أمام بولندا.

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، وصل إلى 35 مباراة في سلسلة الانتصارات. بدون أي هزيمة في كافة البطولات الدولية.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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