مشجع إماراتي بالجلابية يقتحم تدريبات الأرجنتين من أجل ميسي (صور)

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وطن- اقتحم مشجع إماراتي تدريبات منتخب الأرجنتين، الإثنين، من أجل التقاط صورة مع الجوهرة الأرجنتينة ليونيل ميسي.

وعلى ما يبدو من خلال الصور المتداول عبر منصات مواقع التواصل، فقد فشل المشجع الإماراتي في الوصول إلى البرغوث ميسي قائد منتخب الأرجنتين، خلال المعسكر التدريبي الذي أقامه راقصو التانغو في إمارة أبو ظبي.

مشجع إماراتي يقتحم تدريبات منتخب الأرجنتين

كما وتمكن رجال الأمن في الامساك بالمشجع الإماراتي قبل وصوله إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تدريبات منتخب الأرجنتين، وإخراجه خارج أرضية الملعب.

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وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد أقاموا معسكراً تدريباً على أرض ملعب (استاد آل نهيان) في إمارة أبو ظبي. وسط حضور المشجعين داخل مدرجات الملعب.

🚨 مشجع اماراتي يقتحم ملعب تدريبات المنتخب الارجنتيني في ابوظبي pic.twitter.com/m6orIhca0u — صور كأس العالم 🏆 (@WorldCupHQ) November 14, 2022

كما وأشارت التقارير الصحفية، بأن تدريبات منتخب الأرجنتين حضرها نحو 11 ألف مشجع، تمكنوا من الدخول إلى مدرجات الملعب مقابل تذاكر مدفوعة الثمن.

هدف الأسطورة ميسي بالتدريبات الأن pic.twitter.com/tgAOhakjkd — Messi Fc (@Messi30FC) November 14, 2022

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مباراة الأرجنتين ضد الإمارات الودية

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة ودية أمام صاحب الأرض الإمارات، الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد محمد بن زايد).

مشجع إماراتي يقتحم ملعب تدريبات الأرجنتين للسلام على ميسي.🇦🇷😅 pic.twitter.com/79j6HyGlQl — Golden Dose (@GoldenDose) November 14, 2022

كما وستقام المباراة الودية بين الأرجنتين والإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات وعمان. بينما سيكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الأرجنتين المرشح بقوة لنيل بطولة كأس العالم 2022، في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم، برفقة السعودية والمكسيك وبولندا.

كما وستكون أولى مواجهات الأرجنتين في البطولة العالمية أمام السعودية، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد لوسيل).

الهمة يا رجال الأبيض 🇦🇪#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/XJAcN4LslS — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 14, 2022

وبعدها سيلتقي راقصو التانغو أمام المكسيك في مواجهة قوية وصعبة، فيما ستختتم المنافسات لهذا الدور أمام بولندا.

#SelecciónMayor El entrenador @lioscaloni dará una conferencia de prensa, mañana a las 17.30 (hora de Abu Dhabi), en el estadio Al Nahyan. Los medios acreditados para el partido podrán ingresar desde las 16.30 al salón. pic.twitter.com/Y3SEMwQPbW — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 14, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، وصل إلى 35 مباراة في سلسلة الانتصارات. بدون أي هزيمة في كافة البطولات الدولية.