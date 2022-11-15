مسجونة في قطر.. مناشدة لملك المغرب للتدخل للإفراج عن خلود العمادي

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وطن – وسط جدل قائم حول سبب إعتقالها، طلبت عائلة الممثلة المغربية “خلود العمادي” من الملك محمد السادس، التدخل من أجل الإفراج عن ابنتهم بعد أقل من شهرين على اعتقالها، في 9 أكتوبر الماضي، وقبل يومين من جلسة المحاكمة التي سوف تُعقد لها يوم، الخميس المقبل 17 نوفمبر الجاري، بإحدى محاكم العاصمة القطرية الدوحة.

مناشدة الملك محمد السادس من أجل التدخل

وكشفت شقيقة الممثلة المغربية، في تصريح للصحافة المحلية في المغرب نقلاً عن موقع “العمق المغربي” الإخباري، أن “خلود العمادي مسجونة في إحدى السجون القطرية، بعدما تم اعتقالها بتهم السب والشتم والابتزاز”.

وقد طالبت في هذا السياق، الملك محمد السادس بالتدخل لإنقاذ شقيقتها، ونقلها للمغرب في أقرب وقت.

عبر اتصال هاتفي، الملك #محمد_السادس وأمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني، يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وسط أنباء عن قرب نهاية الأزمة الخليجية.

كما تم خلال هذا الاتصال“استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها إضافة إلى مناقشة قضايا ذات الاهتمام المشترك” pic.twitter.com/nwKwrDnD9f — LE NOUVEAU MAROC (@LeNvMaroc) December 7, 2020

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يأتي ذلك خاصة في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاحتضان فعاليات كأس العالم 2022 والذي سيكون الفريق المغربي أحد المشاركين فيه.

والعمادي هي ممثلة مغربية تمكنت من دخول عالم المسلسلات والتمثيل في الخليج العربي منذ سنوات.

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حيث شاركت الفنانة في عدة مسلسلات قطرية وخليجية، منذ دخولها عالم الفن عام 2015، منها مسلسلا “النور” و”عالم الجمر” (2015)، و”الحرب العائلية الأولى” (2016).

كما شاركت في مسرحية “ديرة العز” التي قدمت على مسرح قطر الوطني عام 2017.

اعتقال خلود العمادي في قطر

إلى ذلك، فقد اعتقلت العمادي مباشرة بعد حديثها، في أحد المقاطع المُصورة، عن انتشار المثلية في مدارس قطر.

اعتقال الممثلة القطريه خلود العمادي بسبب تحدثها عن انتشار المثليه في مدارس قطر pic.twitter.com/eC6EuPq8c0 — محمود عبيد (@mq0880801) October 11, 2022

وهو ما تنفيه، في المقابل، شقيقة الممثلة المغربية، والتي أكدت أن التهم الموجهة إليها من قبل السلطات القطرية باطلة.

بل وتعتبرها، محض تلفيقات يقوم بها زوجها وهو رجل أعمال قطري نافذ يدعى عبد العزيز سلمان عبد الغني، على حد تعبيرها.

لكن في الفترة الأخيرة، ساءت العلاقة بين العمادي، الحاملة للجنسية البريطانية، وزوجها القطري.

اعتقال الممثلة القطريه خلود العمادي بسبب تحدثها عن انتشار المثليه في مدارس قطر pic.twitter.com/3V4YzkuX1e — الأحداث الأمريكية (@America_USS) October 11, 2022

حيث أكدت، شقيقتها، تسببه في إجهاضه العمادي بالعنف، وإتلاف جميع وثائق التبوثية الخاصة بها، وحتى عقد زواجهما.

وبينما شددت ذات المتحدثة إلى تعرض العمادي إلى ما يشبه التحيل و”الوقوع في كمين نصبه لها”، على حد تعبيرها، دون أن تكشف أي تفاصيل تتعلق بما صرحت به.

وينطلق مونديال قطر 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري، وسط انتظارات وتطلعات قطرية وعربية كبيرة لتكون هذه النسخة من المونديال هي الأحسن والأكثر قدرة على إسعاد الجمهور العريض من عشاق كرة القدم.