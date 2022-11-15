الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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الهدهد

مسجونة في قطر.. مناشدة لملك المغرب للتدخل للإفراج عن خلود العمادي

متزوجة من رجل أعمال قطري بارز وحدثت بينهما خلافات حادة

كتب فهمي الورغمي
اعتقال خلود العمادي watanserb.com
الممثلة المغربية خلود العمادي المعتقلة في السجون القطرية
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وطن – وسط جدل قائم حول سبب إعتقالها، طلبت عائلة الممثلة المغربية “خلود العمادي” من الملك محمد السادس، التدخل من أجل الإفراج عن ابنتهم بعد أقل من شهرين على اعتقالها، في 9 أكتوبر الماضي، وقبل يومين من جلسة المحاكمة التي سوف تُعقد لها يوم، الخميس المقبل 17 نوفمبر الجاري، بإحدى محاكم العاصمة القطرية الدوحة.

مناشدة الملك محمد السادس من أجل التدخل

وكشفت شقيقة الممثلة المغربية، في تصريح للصحافة المحلية في المغرب نقلاً عن موقع “العمق المغربي” الإخباري، أن “خلود العمادي مسجونة في إحدى السجون القطرية، بعدما تم اعتقالها بتهم السب والشتم والابتزاز”.

وقد طالبت في هذا السياق، الملك محمد السادس بالتدخل لإنقاذ شقيقتها، ونقلها للمغرب في أقرب وقت.

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يأتي ذلك خاصة في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاحتضان فعاليات كأس العالم 2022 والذي سيكون الفريق المغربي أحد المشاركين فيه.

والعمادي هي ممثلة مغربية تمكنت من دخول عالم المسلسلات والتمثيل في الخليج العربي منذ سنوات.

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حيث شاركت الفنانة في عدة مسلسلات قطرية وخليجية، منذ دخولها عالم الفن عام 2015، منها مسلسلا “النور” و”عالم الجمر” (2015)، و”الحرب العائلية الأولى” (2016).

كما شاركت في مسرحية “ديرة العز” التي قدمت على مسرح قطر الوطني عام 2017.

اعتقال خلود العمادي في قطر

إلى ذلك، فقد اعتقلت العمادي مباشرة بعد حديثها، في أحد المقاطع المُصورة، عن انتشار المثلية في مدارس قطر.

وهو ما تنفيه، في المقابل، شقيقة الممثلة المغربية، والتي أكدت أن التهم الموجهة إليها من قبل السلطات القطرية باطلة.

بل وتعتبرها، محض تلفيقات يقوم بها زوجها وهو رجل أعمال قطري نافذ يدعى عبد العزيز سلمان عبد الغني، على حد تعبيرها.

لكن في الفترة الأخيرة، ساءت العلاقة بين العمادي، الحاملة للجنسية البريطانية، وزوجها القطري.

حيث أكدت، شقيقتها، تسببه في إجهاضه العمادي بالعنف، وإتلاف جميع وثائق التبوثية الخاصة بها، وحتى عقد زواجهما.

وبينما شددت ذات المتحدثة إلى تعرض العمادي إلى ما يشبه التحيل و”الوقوع في كمين نصبه لها”، على حد تعبيرها، دون أن تكشف أي تفاصيل تتعلق بما صرحت به.

وينطلق مونديال قطر 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري، وسط انتظارات وتطلعات قطرية وعربية كبيرة لتكون هذه النسخة من المونديال هي الأحسن والأكثر قدرة على إسعاد الجمهور العريض من عشاق كرة القدم.

المصدرالعمق المغربي + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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