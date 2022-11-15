الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
الرئيسيةالهدهدمسؤولون بدول خليجية أنفقوا مبالغ ضخمة في فندق يملكه ترامب
الهدهد

مسؤولون بدول خليجية أنفقوا مبالغ ضخمة في فندق يملكه ترامب

الدستور الأمريكي يمنع مسؤولي الحكومة من تلقي الهدايا

كتب خالد الأحمد
إقامات مسؤولين في فندق ترامب watanserb.com
فندق ترامب في واشنطن
- Advertisement -

وطن – قالت وسائل إعلام غربية إن رؤساء عدد من الدول الشرق أوسطية أنفقوا ما مجموعه 750 ألف دولار، في فندق يملكه الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

إقامات في فندق ترامب بواشنطن

ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة بالكونجرس، أنفقت حكومات ست دول أكثر من 750 ألف دولار في فندق بواشنطن مملوك للرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة التأثير على إدارته في عامي 2017 و 2018.

وتم توضيح الإنفاق- من قبل مسؤولين من الصين وماليزيا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة – في تقرير صادر عن لجنة الرقابة في مجلس النواب ، والتي حصلت على وثائق من شركة المحاسبة السابقة لترامب.

تأثير على السياسة الأمريكية

- Advertisement -

ونقل موقع “politics” عن النائبة “كارولين مالوني” ، وهي ديمقراطية من نيويورك وترأس اللجنة ، قولها إن الوثائق تكشف أنه خلال الوقت الذي مكث فيه المسؤولون في الفندق المملوك لترامب ، “كانوا يسعون للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية” من خلال هذا الإنفاق.

وأضافت “مالوني” أن الوثائق “تثير التساؤل بشدة عن مدى استرشاد الرئيس ترامب بمصلحته المالية الشخصية أثناء توليه المنصب وليس المصالح الفضلى للشعب الأمريكي”.

حجم الإنفاق

ووفقًا للوثائق التي نقلتها “نيويورك تايمز”سمحت الوفود الأجنبية بتداول الأموال. استأجر رئيس وزراء ماليزيا مدربًا مقابل 1500 دولار. وحجز السعوديون عدة أجنحة مقابل 10500 دولار في الليلة الواحدة. وأنفق القطريون 300 ألف دولار في فندقه عام 2018 في الفترة التي سبقت لقاء الرئيس ترامب.

- Advertisement -

وكانت هذه الإدارات تتفاوض مع إدارة ترامب ، ووفقًا لديمقراطيين في مجلس النواب، سعت للحصول على ميزة إضافية من خلال إنفاق مبالغ ضخمة من المال في أحد فنادق ترامب.

وقالت اللجنة إن رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق مكث في الجناح الرئاسي بالفندق مقابل 10 آلاف دولار في الليلة ، وأنفق 44562 دولارًا على مدى ثلاثة أيام و 1500 دولار أخرى على مدرب شخصي.

وأشارت إلى أن عبدالرزاق وأفراد أسرته يخضعون للتحقيق من قبل وزارة العدل في ذلك الوقت لنهبهم صندوق ثروة سيادي ماليزي.

إعادة الأرباح المحققة من الإقامات بالفندق

وفي بيان لصحيفة “نيويورك تايمز”، قال نجل ترامب “إريك ترامب” إن الأرباح المحققة من الإقامات بالفندق أعيدت إلى الحكومة الفيدرالية من خلال دفعة سنوية لوزارة الخزانة.

وقال ترامب الابن: “كشركة، بذلنا جهودًا هائلة لتجنب حتى ظهور تضارب في المصالح.. ليس بسبب أي شرط قانوني ولكن بسبب احترامنا لمنصب الرئاسة”.

وبيع فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن لمجموعة مستثمرين في مايو 2022 مقابل 375 مليون دولار.

دعاوى قضائية

وأضاف التقرير أنه في يناير من العام الماضي، أغلقت المحكمة العليا دعاوى قضائية تزعم أن ترامب انتهك القيود الدستورية ضد رئيس يقبل الدخل من مصادر أجنبية ، قائلة إن القضايا محل نقاش منذ مغادرة ترامب البيت الأبيض.

ونشأت هذه القضايا تحت ما يسمى ببند المكافآت في دستور الولايات المتحدة والذي يحظر على المسؤولين الحكوميين تلقي الهدايا أو المدفوعات أو الألقاب من دول أجنبية دون إذن من الكونجرس.

وعهد ترامب إلى أبنائه بإدارة إمبراطوريته العقارية بعد توليه منصبه في عام 2017، رغم أنه احتفظ بأسهمه في منظمة ترامب، التي حققت إيرادات بلغت 435 مليون دولار في عام 2018.

المصدرpolitics
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

بزفاف ابنته تيفاني .. ترامب يضحك مع ميلانيا وطليقته و”غاضباً” مع العروس! (صور)

الهدهد

“ترامب” ينشر صورة لـ”ابن سلمان” يهين فيها “بايدن” بإشارة بذيئة بإصبعه الأوسط (شاهد)

الهدهد

الانتخابات الأمريكية.. تهديد بقنبلة وترامب يربك المشهد

الهدهد

“ليلة العشاء مع السلطان قابوس”.. كوشنر يثير جدلا بما أورده في مذكراته

الهدهد

نانسي بيلوسي تتوعد “ترامب”: إذا أتى سأضربه وأدخل السجن وسأكون سعيدة!(شاهد)

تقارير

حصار قطر.. توم باراك نقل معلومات حساسة من داخل إدارة ترامب بتكليف من الإمارات!

الهدهد

كاتبة أمريكية تتهم ترامب باغتصابها قبل أكثر من ربع قرن وتفاجئه بتحرك جديد

تقارير

عبدالله الثاني شعر أنه أصيب بأزمة قلبية.. تفاصيل عرض قدمه “ترامب” وتسبب له بصدمة!

الهدهد

رد فعل غير متوقع من ترامب فور تلقيه خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية (شاهد)

الهدهد

“كوشنر”: حيدر العبادي عرض على ترامب 20% من نفط العراق مقابل هذا الأمر!

الهدهد

أول رد فعل من ميلانيا ترامب على مداهمة منزله.. غاضبة بسبب “خزانة ملابسها”

الهدهد

“ترامب” تجسس على الحياة الجنسية للرئيس الفرنسي إيمنويل ماكرون.. تفاصيل صادمة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعذيب وتصفية.. يوسف كيوان فجر مفاجأة عن وفاة أشرف طلفاح الغامضة

نتنياهو يشير لتطبيع “ممكن” مع السعودية ويكشف سرا لأول مرة

وهم بصري عجّز كثيرين .. لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش في 9 ثوانٍ

العراق.. حريق مروع وفوضى كبيرة في مطار بغداد الدولي (فيديو)

السلطان هيثم بن طارق في موكب مهيب بظفار (شاهد)

رد فعل محمد بن سلمان بعدما فاجأه ماكرون من الخلف (فيديو)

بعد “ارحبو” بالمصري.. “كورال روح الشرق” تشعل الأجواء من قلب قطر

مسجونة في قطر.. مناشدة لملك المغرب للتدخل للإفراج عن خلود العمادي

علاء عبدالفتاح ينهي إضرابه وخطاب حديث يكشف تفاصيل وضعه

حقائق مدهشة عن مونديال قطر 2022..تعرف عليها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC