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ماذا يمكن أن يحدث إذا لم نضع هواتفنا على خاصية الطيران أثناء الرحلات الجوية؟

يرسل الهاتف إشارة كهربائية قوية يمكن أن تتداخل مع معدات ملاحة الطائرات ونظام توجيه الهبوط

كتب ايمان الباجي
ماذا يمكن أن يحدث إذا لم نضع هواتفنا على خاصية الطيران أثناء الرحلات الجوية؟ watanserb.com
لماذا تطلب شركان الطيران تفعيل هذه الخاصية؟
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وطنهل تساءلت يومًا لماذا نحتاج إلى تشغيل وضع الطيران على هواتفنا الذكية وأجهزتنا المحمولة قبل الإقلاع؟

وضع الطيران على الهاتف المحمول

قبل انطلاق أي رحلة، يُطلب دائما من المسافرين إغلاق الهواتف أو اختيار وضع الطيران، لأنها الهاتف في الواقع يرسل إشارة كهربائية مكثفة وقوية يمكن أن تتداخل مع معدات ملاحة الطائرات ونظام توجيه الهبوط، بالإضافة إلى معدات قمرة القيادة. ويمكن أن تسبب الإشارة صوتًا مزعجًا في سماعات الطيار.

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وفقا لمجلة ميرور اليريطانية، يمكن أن تكون هذه الضوضاء أيضًا مزعجة لأعضاء الطاقم الآخرين عند محاولة التواصل مع بعضهم البعض من خلال نظام مكبرات الصوت على متن الطائرة.

وتفعيل وضع الطيران يعني حظر أي إرسال للإشارة بواسطة الجهاز.

ماذا يحدث إذا لم تضبط هاتفك على وضع الطائرة أثناء الطيران؟

وفقًا لأحد الطيارين، لم يتم إثبات أبدًا أن إشارة الهاتف المحمول “تتداخل مع أداء الملاحة لطائرة”.

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وأضاف لموقع Business Insider:”لكن مجرد عدم حدوث ذلك لا يعني أنه لن يحدث أبدًا”.

ومع ذلك، لاحظ الطيارون أن الهواتف المحمولة يمكن أن تتسبب في تداخلات مسموعة ملحوظة مع أجهزة الراديو.

ويمكن أن يؤدي هذا النوع من التداخل إلى منع الإرسال لمدة ثانية أو ثانيتين، مما قد يتسبب في حدوث ارتباك بين الطيارين وأبراج مراقبة الحركة الجوية.

من المحتمل ألا تتداخل جميع إشارات الهاتف مع أنظمة الطائرة، لكنه بروتوكول مهم لضمان رحلة آمنة.
المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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