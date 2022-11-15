ماذا يمكن أن يحدث إذا لم نضع هواتفنا على خاصية الطيران أثناء الرحلات الجوية؟

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وطن– هل تساءلت يومًا لماذا نحتاج إلى تشغيل وضع الطيران على هواتفنا الذكية وأجهزتنا المحمولة قبل الإقلاع؟

وضع الطيران على الهاتف المحمول

قبل انطلاق أي رحلة، يُطلب دائما من المسافرين إغلاق الهواتف أو اختيار وضع الطيران، لأنها الهاتف في الواقع يرسل إشارة كهربائية مكثفة وقوية يمكن أن تتداخل مع معدات ملاحة الطائرات ونظام توجيه الهبوط، بالإضافة إلى معدات قمرة القيادة. ويمكن أن تسبب الإشارة صوتًا مزعجًا في سماعات الطيار.

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وفقا لمجلة ميرور اليريطانية، يمكن أن تكون هذه الضوضاء أيضًا مزعجة لأعضاء الطاقم الآخرين عند محاولة التواصل مع بعضهم البعض من خلال نظام مكبرات الصوت على متن الطائرة.

وتفعيل وضع الطيران يعني حظر أي إرسال للإشارة بواسطة الجهاز.

ماذا يحدث إذا لم تضبط هاتفك على وضع الطائرة أثناء الطيران؟

وفقًا لأحد الطيارين، لم يتم إثبات أبدًا أن إشارة الهاتف المحمول “تتداخل مع أداء الملاحة لطائرة”.

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وأضاف لموقع Business Insider:”لكن مجرد عدم حدوث ذلك لا يعني أنه لن يحدث أبدًا”.

ومع ذلك، لاحظ الطيارون أن الهواتف المحمولة يمكن أن تتسبب في تداخلات مسموعة ملحوظة مع أجهزة الراديو.



ويمكن أن يؤدي هذا النوع من التداخل إلى منع الإرسال لمدة ثانية أو ثانيتين، مما قد يتسبب في حدوث ارتباك بين الطيارين وأبراج مراقبة الحركة الجوية.