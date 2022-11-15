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لا تتجاهلها..6 أنواع شائعة لصداع الرأس وطرق لعلاجها

الصداع له أنواع مختلفة ويجب معالجته وفقًا لنوعه

كتب ايمان الباجي
لا تتجاهلها..6 أنواع شائعة لصداع الرأس وطرق لعلاجها watanserb.com
6 أنواع شائعة لصداع الرأس وطرق لعلاجها
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وطنيعد الصداع أحد أكثر المشاكل شيوعًا حيث يعاني منه أكثر من 50 بالمئة من سكان العالم البالغين.

لقد تعاملنا جميعًا مع الصداع في مرحلة ما أو أخرى في حياتنا ولكن لا نعلم جميعًا أن الصداع له أنواع مختلفة، ويجب معالجته وفقًا لنوعه.

وفي هذا السياق، تحدث موقع “هالث شوتس” عن أنواع الصداع المختلفة وطرق علاجها.

1. صداع الجبهة

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يحدث هذا الصداع في منطقة الجبهة، وإذا إستمر فهذا دليل على قلة النوم.

لعلاج هذا النوع من الصداع، كل ما عليك فعله هو الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، أي من 6 إلى 8 ساعات يوميًا على الأقل.

2. صداع أعلى الرأس

إذا كنت تعاني من ألم في الجزء العلوي من الرأس، فهذا ناتج عن نقص الطعام أو جفاف الجسم.

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إذا كنت تعاني من هذا النوع من الصداع، فإن أول شيء يجب أن تفعله هو أن تأكل وجبة ما وأن تشرب الكثير من الماء.

3. صداع خلف الرأس

في بعض الأحيان، يظهر الصداع في مؤخرة رأسك، وهي المنطقة الواقعة فوق رقبتك.

إذا كنت تعاني من ألم في هذه المنطقة، فهذه علامة على أنك تعاني من الكثير من التوتر وتحتاج إلى الاسترخاء والتخلص من التوتر.

يساعدك على سبيل المثال ممارسة التأمل أو تقليل الضوضاء من حولك أو الاستلقاء أو ممارسة تمارين التنفس العميق على الاسترخاء.

4. صداع الجيوب الأنفية

الألم بين حاجبيك وحول أنفك وعينيك ناتج عن بعض الحساسية أو الجيوب الأنفية. يُعرف هذا بصداع الجيوب الأنفية وللتعامل معه يمكنك تناول الأدوية أو القيام ببعض التمارين أو الاستحمام بماء دافئ.

5. صداع التوتر

إذا شعرت بوجود ضغط حول جبهتك، فأنت تعاني من صداع التوتر. لعلاج هذا النوع من الصداع، تحتاج إلى تقليل وقت الشاشة، أو أخذ فترات راحة بعيدًا عنها أو أخذ حمام ساخن.

6. صداع العين

إذا كنت تعاني من ألم شديد حول إحدى عينيك، فأنت تعاني من صداع عنقودي، حيث قد تدمع عيناك وقد تلاحظ بعض الاحمرار في عينك.
بالنسبة لهذا النوع من الصداع، عليك التوقف فورًا عن النظر إلى أي نوع من الشاشات واستشارة طبيبك.
المصدرهالث شوتس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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