الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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حياتنا

فعل مخل وفاضح من فتاة بحفل سيف نبيل في سلطنة عمان (فيديو)

رمت حمّالة صدرها على المسرح للفت انتباهه

كتب فهمي الورغمي
حفل سيف نبيل في سلطنة عمان watanserb.com
المطرب سيف نبيل يحييى حفلا فنيا في سلطنة عمان
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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فتاة تقوم بفعل خادش وفاضح حيث ألقت “حمالة صدرها” على المسرح خلال حفلة أحياها الفنان سيف نبيل بسلطنة عمان، في خطوة فجرت موجة غضب وانتقادات.

حفلة سيف نبيل في سلطنة عُمان

ويظهر في مقطع الفيديو، أحد المعجبات وهي تخلع ملابسها الداخليّة “حمالة صدرها” وترميها على المسرح أثناء غناء الفنان سيف نبيل.

وهو ما استفز رجل الأمن الذي التقط حمالة الصدر وألقاها في وجهها، ومنعها من الوصول إلى خشبة المسرح.

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وظهرت الفتاة، منتشية في خضم الحفل، مايثير الكثير من الشكوك حول محافظتها على توازنها العقلي في تلك اللحظة أو أنها من الممكن أن تكون تعاطت مشروبا كحوليا، حسب تخمين بعض النشطاء من الذين تفاعلوا مع هذا المقطع المصور.

المثير للاهتمام، هو أن المغني العراقي لم يلحظ أصلاً ما حصل، وواصل تقديم حفله الغنائي الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

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ولم يعلق سيف نبيل على التصرف الغريب الذي قامت به المعجبة واكتفى بنشر مقطع فيديو من الحفل شكر من خلاله الجمهور على تفاعلهم الكبير معه.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت هذه اللقطة، موجة من الانتقادات وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الفتاة.

وانتقدوا جرأتها، خاصة وأن وجهها قد ظهر بكل وضوح في الفيديو.

حيث أشار البعض إلى أن مثل هذه الحركات تتنافي كليا مع الطبيعة المحافظة للمجتمع العماني.

بينما لفت آخرون الانتباه، إلى أن الاعجاب بفنان أو نجم ما ليس بالأمر العيب، لكن العيب هو أن يتحول الإعجاب إلى هوس يقود صاحبه إلى القيام بحركات غير لائقة وغير أخلاقية.

فيما دعا عدد من المغردين إلى ضرورة محاسبة الفتاة أو على الأقل التثبت من صحة سلامتها العقلية، وما إذا كانت أساساً مواطنة عمانية أم لا.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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