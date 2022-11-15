علاء عبدالفتاح ينهي إضرابه وخطاب حديث يكشف تفاصيل وضعه

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وطن – أعلن الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، إنهائه لإضرابه عن الطعام والذي أتبعه بإضراب عن الماء أيضا قبل أيام بالتزامن مع قمة المناخ.

علاء عبدالفتاح ينهي إضرابه

وجاء ذلك بحسب خطاب حديث لعلاء من داخل السجن وصل والدته الدكتورة ليلى سويف، وبالتزامن مع تقديم أسرته طلب للعفو الرئاسي عنه.

وقالت منى سيف، شقيقة علاء في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن والدتها تسلمت خطابا من علاء، اليوم الثلاثاء، مؤرخا بتاريخ أمس الاثنين.

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ويفيد الخطاب بإنهاء الناشط المصري المعتقل إضرابه عن الطعام، الذي كان بدأ بشكل كامل منذ بداية الشهر الجاري، وبعد إضراب جزئي استمر أكثر من 200 يوم.

We just received a letter from @alaa, dated yesterday, telling us he ended his hunger strike and he will explain everything in our family visit on Thursday. I feel both relieved and apprehensive, Thursday can't come soon enough .. keep him in your thoughts & prayers #FreeAlaa pic.twitter.com/RmSX2QpFRM — Mona Seif (@Monasosh) November 15, 2022

وأضافت منى أن شقيقها علاء سيشرح “كل شيء” خلال زيارة مرتقبة، الخميس المقبل.

طلب العفو الرئاسي

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وكانت “منى سيف” شقيقة “علاء عبدالفتاح الحاصل على الجنسية البريطانية قد أعلنت، الجمعة، أنّها تقدّمت بطلب للحصول على عفو رئاسي عنه.

وقالت عبر حسابها على تويتر: “مرفق نص طلب العفو اللي تقدمت به النهاردة تأكيدا على طلبي السابق وعلى استعدادي لسلك كل الطرق القانونية المتاحة اللي تضمن حل لأزمة أخويا ورجوعه لنا، لكن بالأساس رجوعه لابنه”.

رجعت من القوقعة بسرعة أشارككم ده مرفق نص طلب العفو اللي تقدمت به النهاردة تأكيدا على طلبي السابق وعلى استعدادي لسلك كل الطرق القانونية المتاحة اللي تضمن حل لأزمة أخويا ورجوعه لنا، لكن بالأساس رجوعه لابنه مساءكم كله خير #FreeAlaa https://t.co/KwwJW8Awov — Mona Seif (@Monasosh) November 11, 2022

وبدأ علاء عبدالفتاح إضراباً جزئياً عن الطعام في أبريل الماضي، وتوقّف عن تناول المياه قبل أكثر من أسبوع، بالتزامن مع بدء قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر.

وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، الذي التقى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي يومَ الجمعة، في شرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ، قد دعا القاهرة للإفراج عن الناشط السياسي البارز.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان”، في أعقاب الاجتماع بين بايدن والسيسي: “الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عنه. لقد قمنا بالتأكيد على هذا الأمر”.

وصرّح “سوليفان” للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي المتوجّه إلى آسيا، بأنّ بايدن والسيسي أجريا مناقشة طويلة بشأن قضية حقوق الإنسان.

وأضاف، أن بايدن وجّه فريقه للعمل مع المصريين، فيما يتعلق بعدد محدد من القضايا، من بينها، قضية علاء عبدالفتاح.

والخميس الماضي، قالت النيابة العامة في بيان، إنّ حالة علاء عبدالفتاح لا تستدعي نقله إلى المركز الطبي، وأوصت بالمتابعة الدورية له.

وذكرت النيابة، أنها عاينت محبسه، واطّلعت على دفتر زيارات النزيل، فتبيّنت انتظامَ زيارة ذويه له، في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية.

ولفتت إلى أنّها اطّلعت على الملف الطبي الخاص به، فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أي أمراض، وعدم تناوله أيّ عقاقير علاجية، سوى فيتامينات ومكملات غذائية عُثر عليها معه.

وتسببت قضية علاء بحرج شديد للنظام المصري في قمة المناخ، حيث تمكنت شقيقته منى سيف من جذب أنظار العالم إليها في القمة وأحرجت السيسي بشدة.