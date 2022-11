علاء عبدالفتاح ينهي إضرابه وخطاب حديث يكشف تفاصيل وضعه

- Advertisement -

وطن – أعلن الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، إنهائه لإضرابه عن الطعام والذي أتبعه بإضراب عن الماء أيضا قبل أيام بالتزامن مع قمة المناخ.

وجاء ذلك بحسب خطاب حديث لعلاء من داخل السجن وصل والدته الدكتورة ليلى سويف، وبالتزامن مع تقديم أسرته طلب للعفو الرئاسي عنه.

وقالت منى سيف، شقيقة علاء في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن والدتها تسلمت خطابا من علاء، اليوم الثلاثاء، مؤرخا بتاريخ أمس الاثنين.

ويفيد الخطاب بإنهاء الناشط المصري المعتقل إضرابه عن الطعام، الذي كان بدأ بشكل كامل منذ بداية الشهر الجاري، وبعد إضراب جزئي استمر أكثر من 200 يوم.

We just received a letter from @alaa, dated yesterday, telling us he ended his hunger strike and he will explain everything in our family visit on Thursday. I feel both relieved and apprehensive, Thursday can't come soon enough .. keep him in your thoughts & prayers #FreeAlaa pic.twitter.com/RmSX2QpFRM

— Mona Seif (@Monasosh) November 15, 2022