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شاهد ترامب وهو يرقص مع ابنته تيفاني في زفافها على ملياردير من أصل لبناني

بدا أن الرئيس السابق تجاهل الاداء المخيب في انتخابات التجديد النصفي

كتب شيراز ماضي
ترامب يرقص مع ابنته تيفاني watanserb.com
ترامب يرقص مع ابنته تيفاني
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وطن– انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، على الملياردير من أصل لبناني “مايكل بولس“، يظهر فيه ترامب وهو يرقص مع ابنته أمام الحضور.

ترامب يرقص مع ابنته تيفاني

وأقامت ابنة الرئيس السابق، مؤخرًا حفلَ زفافها مع “مايكل بولس”، في أحد أكثر المنتجعات فخامةً على ساحل فلوريدا، بنادي Mar-a-Lago، في “بالم بيتش”.

وقد نشر موقع “pagesix” مقطع فيديو، يظهر رقص ترامب مع ابنته العروس، بينما أظهرت مشاهد أخرى رقصَ العروسين معاً، وسط أجواء من الرومانسية.

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وخلال حفل الزفاف، لم يسرْ دونالد ترامب إلى تيفاني في الممر فحسب -كما تملي التقاليد- بل خصّص أيضًا بضع كلمات للزوجين الجدد، وقال: “مايكل من الأفضل لك الاعتناء بها. أنت بالتأكيد شخص مميز وناضج. انتم شخصان رائعان وهذا اليوم سيكون ثميناً للجميع”.

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وبدا أن دونالد ترامب قد تجاهل أيّ غضب من خسائر الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، خلال حفل زفاف ابنته تيفاني ترامب على الملياردير مايكل بولس.

ونشرت تيفاني على حسابها الرسمي في “انستغرام” مجموعة صور، من حفل زفافها المذهل.

 

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A post shared by Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

المصدرpagesix - يوتيوب - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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