شاهد ترامب وهو يرقص مع ابنته تيفاني في زفافها على ملياردير من أصل لبناني

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وطن– انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، على الملياردير من أصل لبناني “مايكل بولس“، يظهر فيه ترامب وهو يرقص مع ابنته أمام الحضور.

ترامب يرقص مع ابنته تيفاني

وأقامت ابنة الرئيس السابق، مؤخرًا حفلَ زفافها مع “مايكل بولس”، في أحد أكثر المنتجعات فخامةً على ساحل فلوريدا، بنادي Mar-a-Lago، في “بالم بيتش”.

وقد نشر موقع “pagesix” مقطع فيديو، يظهر رقص ترامب مع ابنته العروس، بينما أظهرت مشاهد أخرى رقصَ العروسين معاً، وسط أجواء من الرومانسية.

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وخلال حفل الزفاف، لم يسرْ دونالد ترامب إلى تيفاني في الممر فحسب -كما تملي التقاليد- بل خصّص أيضًا بضع كلمات للزوجين الجدد، وقال: “مايكل من الأفضل لك الاعتناء بها. أنت بالتأكيد شخص مميز وناضج. انتم شخصان رائعان وهذا اليوم سيكون ثميناً للجميع”.

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وبدا أن دونالد ترامب قد تجاهل أيّ غضب من خسائر الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، خلال حفل زفاف ابنته تيفاني ترامب على الملياردير مايكل بولس.

ونشرت تيفاني على حسابها الرسمي في “انستغرام” مجموعة صور، من حفل زفافها المذهل.