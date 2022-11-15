سيخ اخترقه ومر بين قلبه ورئتيه.. معجزة تنجي مصريا من موت محقق (شاهد)

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وطن – أنقذت العناية الإلهية عاملا مصرياً من الموت، بعد أن اخترق سيخ حديدي جسده وخرج من الجهة الأخرى لتكتب له حياة جديدة.

السيخ اخترق الرئتين والشراييين

وأشار موقع “القاهرة 24” المحلي إلى أن أطباء مستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، أجروا عملية جراحية دقيقة باستخراج السيخ من جسد المواطن وهو عامل البناء، بعد مروره من صدره ما بين القلب والرئتين والشرايين الرئوية وأضخم شرايين الجسم الأورطي.

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ونجح فريق أطباء قصر العيني، في استخراج السيخ الحديدي من صدر العامل، ما أدى إلى إنقاذ حياته وتحويله إلى قسم الرعاية بالمستشفى.

وكشف جراح القلب الشاب الدكتور “محمد حسن”، عن تفاصيل العملية الجراحية الخطيرة، التي شارك في إجرائها مع فريق طبي من 3 أطباء، لإنقاذ حياة المصاب.

وقال حسن، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن العملية كانت بمثابة “سهرة ليلية”، في مستشفى قصر العيني، لإنقاذ حياة عامل بناء اخترق جسده سيخ حديدي سقط من الدور الـ11.

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وبحسب صور متداولة يبلغ طول السيخ الحديدي أكثر من نصف متر.

استمرت العملية أقل من ساعتين

وأضاف أن العملية الجراحية استمرت أقل من ساعتين لاستخراج السيخ الحديدي من جسد المصاب، بفضل جهود أطباء قسمي الصدر وجراحة القلب.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، تفاصيل إجراء عدد من العمليات الجراحة داخل قصر العيني باستخدام الروبوت، مؤكدا أنه تم البدء في إجراء عمليات جراحية باستخدام الروبوت في تخصص جراحة المسالك البولية منذ 3 أسابيع.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه تم إجراء 15 عملية جراحية باستخدام الروبوت منذ بداية إجراء العمليات داخل قصر العيني، مؤكدا أن جميع العمليات أجريت بنجاح لـ 15 مريضًا بمختلف الأعمار.

وكانت فتاة مصرية 16 عاماً قد نجت من الموت بأعجوبة في نوفمبر الجاري حيث اخترق سيخ حديدي صدرها إثر سقوطها عليه من علو بمنطقة العاشر من رمضان.

وأشارت صحيفة “أخبار اليوم” حينها أن الفتاة التي تقيم بالمجاورة 60 بمدينة العاشر من رمضان أثناء وقوفها على سطح منزلها اختل توازنها وسقطت من علو على سيخ حديدي من تشوينات البناء”.