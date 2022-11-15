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سيخ اخترقه ومر بين قلبه ورئتيه.. معجزة تنجي مصريا من موت محقق (شاهد)

أجريت له عملية دقيقة

كتب خالد الأحمد
عامل مصري يخترق سيخ جسده watanserb.com
عامل مصري يخترق سيخ جسده من الحوض للصدر
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وطن – أنقذت العناية الإلهية عاملا مصرياً من الموت، بعد أن اخترق سيخ حديدي جسده وخرج من الجهة الأخرى لتكتب له حياة جديدة.

السيخ اخترق الرئتين والشراييين

وأشار موقع “القاهرة 24” المحلي إلى أن أطباء مستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، أجروا عملية جراحية دقيقة باستخراج السيخ من جسد المواطن وهو عامل البناء، بعد مروره من صدره ما بين القلب والرئتين والشرايين الرئوية وأضخم شرايين الجسم الأورطي.

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ونجح فريق أطباء قصر العيني، في استخراج السيخ الحديدي من صدر العامل، ما أدى إلى إنقاذ حياته وتحويله إلى قسم الرعاية بالمستشفى.

سيخ حديدي يخترق جسد عامل مصري

وكشف جراح القلب الشاب الدكتور “محمد حسن”، عن تفاصيل العملية الجراحية الخطيرة، التي شارك في إجرائها مع فريق طبي من 3 أطباء، لإنقاذ حياة المصاب.

وقال حسن، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن العملية كانت بمثابة “سهرة ليلية”، في مستشفى قصر العيني، لإنقاذ حياة عامل بناء اخترق جسده سيخ حديدي سقط من الدور الـ11.

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وبحسب صور متداولة يبلغ طول السيخ الحديدي أكثر من نصف متر.

استمرت العملية أقل من ساعتين

وأضاف أن العملية الجراحية استمرت أقل من ساعتين لاستخراج السيخ الحديدي من جسد المصاب، بفضل جهود أطباء قسمي الصدر وجراحة القلب.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، تفاصيل إجراء عدد من العمليات الجراحة داخل قصر العيني باستخدام الروبوت، مؤكدا أنه تم البدء في إجراء عمليات جراحية باستخدام الروبوت في تخصص جراحة المسالك البولية منذ 3 أسابيع.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه تم إجراء 15 عملية جراحية باستخدام الروبوت منذ بداية إجراء العمليات داخل قصر العيني، مؤكدا أن جميع العمليات أجريت بنجاح لـ 15 مريضًا بمختلف الأعمار.

وكانت فتاة مصرية 16 عاماً قد نجت من الموت بأعجوبة في نوفمبر الجاري حيث اخترق سيخ حديدي صدرها إثر سقوطها عليه من علو بمنطقة العاشر من رمضان.

وأشارت صحيفة “أخبار اليوم” حينها أن الفتاة التي تقيم بالمجاورة 60 بمدينة العاشر من رمضان أثناء وقوفها على سطح منزلها اختل توازنها وسقطت من علو على سيخ حديدي من تشوينات البناء”.

المصدرالقاهرة 24 + أخبار اليوم
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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