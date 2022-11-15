سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

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وطن- أفادت تقارير صحفية عن السبب وراء تأجيل مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، لدور ال16، لأجل غير مسمى، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا

وكشفت صحفية المصري اليوم، بأن سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا إلى أجل مسمى، جاء بسبب مشاكل تقنية خاصة بالبث، وفق مصادر لها من داخل الاتحاد الأفريقي (الكاف).

الاتحاد الأفريقي يقرر تأجيل قرعتي مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى 🚨 pic.twitter.com/ZMphDdbrUy — 🖌👷🏼‍♂️Mahmoud Karkar👷🏼‍♂️ (@SasaSaakrkr) November 15, 2022

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من جهته، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الثلاثاء، في بيان نشره على موقعه الرسمي، جاء فيه: ” كان من المقرر إجراء القرعة الأربعاء، ولكن تم تأجيلها وسيتم الإعلان عن الموعد والتاريخ الجديدين للقرعة في الوقت المناسب”.

الكاف يؤجل قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي (الكاف)، ” يعتذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، عن التسبب بأي إزعاج ناتج عن هذا التغيير”.

وكان من المقرر إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 لدور ال16، الأربعاء، بحضور ممثلي الأندية المتأهلة لهذا الدور في مقر اتحاد الكاف في العاصمة المصرية (القاهرة).

المتأهلين إلى الدور ال16 من دوري أبطال أفريقيا

كما ونرفق لكم، الفرق المتأهلة إلى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على النحو الآتي:

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(1) الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي، الرجاء الرياضي.

(2) صن دوانز الجنوبي الأفريقي، الزمالك المصري، بيترو أتلتيكو، حوريا كوناكري.

تألق في دوري أبطال إفريقيا 2021/22. 🌟 🇲🇦 يحيى جُبران سيكون متواجد مع المغرب في كأس العالم بقطر! 🏆 كامل التوفيق. 🙌#TotalEnergiesCAFCL | #FIFAWorldCup | @WACofficiel pic.twitter.com/ipRycVMqwb — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) November 13, 2022

(3) الهلال السوداني، شبيبة القبائل الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني.

(4) المريخ السوداني، فيتا كلوب، القطن، فايبرز.

رقم تاريخي! ✍️ 🇲🇦 الوداد هو الأكثر تسجيلًا في دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا بموسم واحد بواقع 15 هدف. ⚽️#TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel pic.twitter.com/B9UpUPT981 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) November 12, 2022

ويشار إلى أن فريق الوداد البيضاوي المغربي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، النسخة الماضية على حساب الأهلي المصري الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 10 ألقاب حتى الآن.