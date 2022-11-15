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رياضة

سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

"الكاف" يؤجل قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 لدور ال16

كتب فارس أبو شيحة
سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
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وطن- أفادت تقارير صحفية عن السبب وراء تأجيل مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، لدور ال16، لأجل غير مسمى، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا

وكشفت صحفية المصري اليوم، بأن سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا إلى أجل مسمى، جاء بسبب مشاكل تقنية خاصة بالبث، وفق مصادر لها من داخل الاتحاد الأفريقي (الكاف).

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من جهته، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الثلاثاء، في بيان نشره على موقعه الرسمي، جاء فيه: ” كان من المقرر إجراء القرعة الأربعاء، ولكن تم تأجيلها وسيتم الإعلان عن الموعد والتاريخ الجديدين للقرعة في الوقت المناسب”.

الكاف يؤجل قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي (الكاف)، ” يعتذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، عن التسبب بأي إزعاج ناتج عن هذا التغيير”.

وكان من المقرر إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 لدور ال16، الأربعاء، بحضور ممثلي الأندية المتأهلة لهذا الدور في مقر اتحاد الكاف في العاصمة المصرية (القاهرة).

المتأهلين إلى الدور ال16 من دوري أبطال أفريقيا

كما ونرفق لكم، الفرق المتأهلة إلى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على النحو الآتي:

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(1) الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي، الرجاء الرياضي.

(2) صن دوانز الجنوبي الأفريقي، الزمالك المصري، بيترو أتلتيكو، حوريا كوناكري.

(3) الهلال السوداني، شبيبة القبائل الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني.

(4) المريخ السوداني، فيتا كلوب، القطن، فايبرز.

ويشار إلى أن فريق الوداد البيضاوي المغربي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، النسخة الماضية على حساب الأهلي المصري الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 10 ألقاب حتى الآن.

المصدروطن + الكاف+ صفحة دوري أبطال أفريقيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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