رد فعل محمد بن سلمان بعدما فاجأه ماكرون من الخلف (فيديو)

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وطن – تفاعل ناشطون عبر السوشيال ميديا مع لقطة توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نحو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل مصافحته، وذلك خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين في “بالي” إندونيسيا، الثلاثاء.

ولي العهد تفاجأ بماكرون خلفه

وبينما ضجت مواقع التواصل بـ ردود الفعل على هذه اللقطة “المليئة بالدلالات” يقول الكثيرين، تفاعلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مع مقطع فيديو المصافحة هي الأخرى.

حيث شاركت عبر حسابها على توتير المقطع وعلقت عليه بالقول: “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه إلى مقعد ولي العهد لمصافحته”.

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وتفاجأ ابن سلمان، بماكرون يقف خلفه ويربت على كتفه، وعندما تنبه له ولي العهد سارع للقيام ومبادلته التحية.

ويترأس محمد بن سلمان – وفد رفيع المستوى يضم خاصة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان- المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، وذلك نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وتباينت ردود الفعل على المصافحة التي جمعت ماكرون وابن سلمان، بين من أكد بها على الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الاقتصاد العالمي خاصة في ظل أزمة المحروقات التي تعاني منها فرنسا خاصة. وبين من رأى فيها مصافحة دبلوماسيا ذكية قام به ماكرون مع الشخص المسؤول- فعليا- عن ارتفاع أو انخفاض أسعار الطاقة حول العالم.

ليس حبا فيه ولكن المصلحة تقتضي ذلك وإلا فإن الكفار يكنون العداء للمسلمين حفظ له ولي أمر المملكة وجميع حكام المسلمين — عادل (@15dVGEQqloRv5DT) November 15, 2022

هل شفتم رئيس قادة الدُول يتسابقون للسلام عليه هل شفتم كيف الرؤوساء تتسابق للسلام عليه وبعضهم يكسر بروتوكول عشان يسلم عليه زي الرئيس ماكرون حفظكم الله سيدي 🇸🇦💚 عراب الرؤية #الديوان_الملكي#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي #محمد_بن_سلمان #قمة_مجموعة_العشرين pic.twitter.com/KYddOzo6s6 — DR.AHMED 🇸🇦💚 (@Mrf0110w) November 15, 2022

الطاقة.. العنوان الأبرز لحضور بن سلمان في القمة

هذا ولم يقتصر لقاء محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي فقط، حيث التقطت كاميرات وسائل الإعلام “حديثا جانبيا” جمعه والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأيضا كان للحاكم الفعلي للسعودية لقاء مع رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته.

هل شفتم رئيس قادة الدُول يتسابقون للسلام عليه هل شفتم كيف الرؤوساء تتسابق للسلام عليه وبعضهم يكسر بروتوكول عشان يسلم عليه زي الرئيس ماكرون حفظكم الله سيدي 🇸🇦💚 عراب الرؤية #الديوان_الملكي#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي #محمد_بن_سلمان #قمة_مجموعة_العشرين pic.twitter.com/KYddOzo6s6 — DR.AHMED 🇸🇦💚 (@Mrf0110w) November 15, 2022

فيما وثقت لقطات أخرى لحظة حديثه مع الرئيس التركي- الذي كان جالسا بجانبه- مع تبادل “ابتسامات” بين الطرفين.

كذلك، اجتمع رئيس الوزراء البريطاني الجديد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

لكن المثير للاهتمام، بحسب عدد من النشطاء، هو تجنب الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لأي لقاء يجمعه مع محمد بن سلمان خلال مشاركتهما في القمة التي تستضيفها إندونيسيا.