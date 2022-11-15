الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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ذبح فتاتين مصريتين في مخيم الهول بسوريا.. لن تتخيل كم تبلغ أعمارهما!

يعتبر مخيم الهول الأخطر في العالم

كتب رفيف عبدالله
ذبح فتاتان مصريتان قاصرتان في مخيم الهول بسوريا.. لن تتخيل كم تبلغ أعمارهما! watanserb.com
جثة إحدى الفتاتين
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وطن– عثرت قوى الأمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية على جثتي فتاتين مصيريتين مقتولتين بطريقة بشعة.

مصريات الجنسية!

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم العثور على الفتاتين المصريتين مذبوحتين في مخيم الهول، الذي يضم أعضاء تنظيم داعش.

وكشف المرصد أن قوى الأمن عثرت على جثتين في مجاري الصرف الصحي بمخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي محافظة الحسكة.

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وتبين أن الجثتان تعودان لقاصرتان (أقل من 18 عاماً). من الجنسية المصرية، كانتا في عداد المفقودين. وتم العثور عليهما مقتولتين بأداة حادة منذ مدة.

جثة إحدى الفتاتين

و تم نقل جثتي الفتاتين من قبل قوى الأمن الداخلي إلى أحد مشافي الحسكة، وتم عرضهما على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

ليست أول مرة

وليست المرة الأولى التي يتم العثور بها على جثث نساء داخل مجاري الصرف الصحي في مخيم الهول.

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فقبل أشهر، عثر على جثمان امرأة في حفرة صرف صحي.

وقالت وكالة “هاوار” الكردية السورية في حينها، إن قوى الأمن الداخلي عثرت على جثة امرأة مقتولة، وملقاة في حفرة فنية مخصصة للصرف الصحي في القطاع الخامس المخصص لقاطني المخيم السوريين.

ومخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من عائلات تنظيم “داعش” الأكثر تطرفا، بين سوريين وعراقيين وأجانب. لاسيما الذين وصلوا المخيم في فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة “عاصفة الجزيرة” على آخر معاقل داعش في بلدة الباغوز.

عمليات قتل مرعبة

وسبق أن شهد المخيم في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، العثور على جثة رجل مقتول نحراً في القطاع الثالث.

وعثرت قوى الأمن الداخلي في الـ 28 من يونيو الماضي، على جثة رجل قتل رميًّا بالرصاص في القطاع السادس المخصص للسوريين، وعلى جثة امرأة سورية من محافظة حمص السورية مقطوعة الرأس في القطاع السادس نفسه بتاريخ الـ 25 من الشهر نفسه.

وشهد القطاع ذاته في الـ 23 من الشهر نفسه، إصابة امرأة سورية بطلقات نارية في الرأس.

وفي 22 يونيو، عثرت قوى الأمن الداخلي على جثة امرأة مقتولة، في ملعب كرة القدم ضمن القطاع الثالث المخصص للعراقيين.

وبحسب المرصد السوري، فقد تم توثيق 28 جريمة قتل في مخيم الهول منذ مطلع العام 2022، بينهن 8 نساء مجهولات الهوية.

نساء داعش يعذبن سيدات في مخيم الهول بسوريا ومشاهد صادمة (فيديو)

المصدرالمرصد السوري
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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