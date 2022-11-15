“حفيد معمر القذافي يشبهه تماما”.. حقيقة الصورة التي أثارت ضجة في ليبيا

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وطن– أثيرت ضجة في ليبيا، بعد تداول صورة ظهر فيها من قيل إنه حفيد الرئيس الراحل معمر القذافي، وتظهر تشابها كبيرا بينهما.

أحد النشطاء الليبيين الذين نشروا صورة هذا الفتى يُدعى “المعتصم”، وقال عنها: “حفيد معمر عبدالسلام بومنيار، القحصي القذافي ابن عائشة بنت العقيد الراحل”.

حفيد معمر عبدالسلام بومنيار. القحصي القذافي. ابن عائشة. بنت العقيد الراحل pic.twitter.com/tGuKZtRt0T — 🎖01المعتصم صاحب الاوسمة🎖🏅 (@lyby11269018) November 14, 2022

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كما نشر الصورة، ناشط آخر قال فيها: “حفيد معمر القذافي من ابنته المناضلة الدكتورة عائشة معمر القذافي اللي خلف ما مات مقتدي بجده ونعم التربية ربي يحفظه”.

حفيد معمر القذافي

من ابنته المناضلة الدكتورة عائشة معمر القذافي

اللي خلف ما مات

مقتدي بجده ونعم التربية ربي يحفظه#شاعر_الراية_صالح_النشيرا #كأس_العالم_2022 #ابعتذر_عن_كل_شي_الا https://t.co/Rm82ZYbeYe — 7M0o0oD (@saqr_alhrya) November 15, 2022

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رغم الانتشار الكبيرة للصورة، فمن خلال التحري عنها تبين أنها غير حقيقية، واتضح أنها مركبة، وتعود للقذافي نفسه، لكن بملامح معدّلة عبر برنامج فوتوشوب، وفق وكالة فرانس برس.

وتعمد ناشرو الصورة، تغيير ملامح القذافي ليبدو وكأنه فتى يافعاً أو صغيراً يشبهه.

ؤوالصورة الأصلية قبل التعديل تعود للقذافي أثناء تواجده في قمة عربية عقدت بالجزائر عام 1988، بحسب وكالة غيتي الناشرة لها.

أحدث ظهور لسيف الإسلام

وفي نهاية أكتوبر الماضي، نشر ناشطون ليبيون، صورةً هي أحدث ظهور لسيف الإسلام ابن الرئيس الراحل معمر القذافي.

وظهر سيف الإسلام وهو يرتدي زيّاً رياضياً، وبلحية يكسوها الشيب، ويرتدي نظارته الشهيرة التي لم تفارقْها، ولم يغيّرها منذ فترة حكم والده، وذلك في منطقة صحراوية يعتقد أنها في جنوب ليبيا.

وقد كانت تلك الصورة أول ظهور لابن القذافي، منذ تقديم أوراق ترشُّحه إلى الانتخابات الرئاسية قبل عام.

ظهور سيف الإسلام نال اهتمام الجمهور الليبي، وأصبح حديثَ مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صورته على نطاق واسع.

وعمد البعض إلى تحليل صورة سيف الإسلام وتعبيرات وجهه ونظراته، وهناك مَن رأى أنّها تحمل غضباً واضحاً واستعداداً للانتقام، لكن هناك مَن اعتبرها نظرات انتظار وترقبّ للقادم، تعكس تحدياً وقدرة على المواجهة.

اختفاء سيف الإسلام

سيف الإسلام القذافي كان قد اختفى منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، في نوفمبر من العام الماضي.

فآنذاك، واجهَ ترشّح سيف الإسلام مشكلةً كبيرة، إثر إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقّه من محكمة الجنايات الدولية، كما وجد معارضة شديدة من القوى السياسية، خاصة المناهِضة لحكم والده.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد استبعدت سيف الإسلام من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.