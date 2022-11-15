حامد جوهر.. “ملك البحر الأحمر” لم يأكل السمك يوما لهذا السبب

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وطن – احتفى محرك البحث الشهير “غوغل” بالذكرى 115 لميلاد عالم الأحياء المصري والمقدم التلفزيوني الراحل “حامد جوهر” في 15 نوفمبر، برسم صورة له أعلى شعاره، في مبادرة سوف تُعرف الجمهور العريض من مستخدمي الانترنت بمجهوداته في البحث العلمي.

من هو حامد جوهر “ملك البحر الأحمر”؟

يعتبر العالم المصري وعالم الأحياء البحرية والمقدم التلفزيوني حامد جوهر، الأب المؤسس لعلوم المحيطات في مصر والعالم العربي.

جوجل بتحتفل بعالم البحار صاحب عالم البحار : حامد عبد الفتاح جوهر pic.twitter.com/ZBSlhI0SSK — هوامش ،، (@chezsafi) November 15, 2022

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ولد جوهر في 15 نوفمبر 1907، ودرس الطب في جامعة القاهرة عام 1925 قبل أن ينتقل إلى دراسة علم الأحياء.

ثم حصل على درجة الماجستير في علم المحيطات من جامعة “كامبريدج” عام 1931.

ده دكتور حامد جوهر

حد فاكر اسم البرنامج؟ pic.twitter.com/ConiMb4wI8 — احمد.زكى (@zkyahmd17) May 26, 2022

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تضيف الملاحظة الموجودة أسفل رسومات الشعار المبتكرة من قبل غوغل أن “جوهر”، اكتشف أن “حيوان الأطوم” وهو حيوان ثديي بحري يعتقد أنه انقرض في المنطقة، لا يزال موجودًا في البحر الأحمر.

حيث واصل دراسة الحياة تحت الماء لمدة 25 عامًا في محطة الأحياء البحرية بالغردقة، هناك حيث أجرى بحوثاً علمية على كائنات البحر الأحمر، حتى حصل على درجة الدكتوراه في هذا المجال.

يحتفي محرك البحث غوغل بالذكرى 115 لميلاده..

من هو رائد علم البحار المصري حامد جوهر؟ pic.twitter.com/txCArpL3Ic — AJ+ عربي (@ajplusarabi) November 15, 2022

يعد الراحل رائد علوم البحار في مصر، وهو من محبي الحياة المائية في البحر الأحمر.

وكان يلقب بـ”ملك البحر الأحمر”، واكتسب شهرة محلية ومكانة عالمية أكثر من أي مصري قبله أو بعده في مجال علوم البحار.

عمل مع أكاديمية اللغة العربية لإنشاء قواميس علمية باللغة العربية وعمل مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة وساعد في تنظيم المؤتمر الدولي الأول لقانون البحار في جنيف.

معكم “حامد جوهر” وهذا “عالم البحار”

يعرف الجمهور العريض حامد جوهر عن برنامجه التعليمي “عالم البحار”، الذي استضافه على التلفزيون الوطني المصري لمدة 18 عامًا.

سلط البرنامج الضوء على المناظر الطبيعية تحت الماء والحياة البحرية الطبيعية، مما جعل المشاهدين أقرب إلى علم الأحياء البحرية.

بعد سنوات، انتقل الراحل حامد جوهر للعمل بمحطة الأحياء البحرية بالغردقة، وأجرى بحوثاً علمية على كائنات البحر الأحمر، حتى حصل على درجة الدكتوراه في هذا المجالhttps://t.co/hm0LjfZYNL pic.twitter.com/8oygW9NJ8a — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 15, 2022

كما سلط الضوء على المناظر الطبيعية تحت الماء والحياة البحرية الطبيعية، وألهم الشباب بمعرفته وشغفه لأعماق المحيطات.

تقول سيرته الذاتية على غوغل، إنه ترددت شائعات بأنه لم يأكل السمك أبدًا بسبب حبه للكائنات البحرية.

يمكن مشاهدة رسومات الشعار المبتكرة على صفحة بحث غوغل عبر شمال إفريقيا والخليج العربي والعراق.

توفي جوهر في 17 يونيو 1992 عن عمر يناهز 84 عامًا، تاركا ورائه إرثا معرفيا مُوثقا وصل صداه مسامع فئة كبيرة من الشعوب العربية والعالمية.