الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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الهدهد

جريمة قتل موثقة بالفيديو في شبوة تثير غضب اليمنيين ضد الإمارات

أبو ظبي متهمة بتفكيك الجيش الوطني ودعم القوات الانفصالية

كتب خالد السعدي
جريمة قتل في شبوة watanserb.com
جريمة قتل في شبوة
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وطن- أثيرت حالة من الغضب في اليمن، بعد مقتل شاب في محافظة شبوة جنوبي البلاد، على يد أحد عناصر ميليشيات مسلحة تابعة لدولة الإمارات تدريبا وتمويلا.

وتداول يمنيون، مقطع فيديو يظهر عنصرا مما تعرف بميليشيا دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا، قالوا إنه ارتكب جريمة القتل بحق عامل في كافتيريا بمحافظة شبوة.

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المسلح أطلق الرصاص على عمال “الكافتيريا”، بعد مطالبتهم إياه بدفع ثمن وجبة الغداء.

وقال نشطاء يمنيون، إن الفيديو يُظهر العنصر المسلح وقد بدت عليه آثار تعاطي المخدرات ما يقوده إلى ارتكاب جرائم البلطجة ضد السكان.

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وعبر الكثير من اليمنيين عن غضبهم من تلك الجريمة، فقال الإعلامي مختار الفقيه: “دحرور القوات الخاصة من عتق ليأتوا لها بأمثال هذه العينات من قوات (دفاع شبوة) هذه الحالات الخارجة تماما عن الوعي لا يجب أن تبقى لحظة واحدة تحمل السلاح، لأن النتيجة ما حدث بعد هذا المقطع بساعات.. من مقتل وجرح عدد من العاملين في إحدى البوفيات بشبوة”.

وكتب الصحفي عيسى الشفلوت: “قامت عصابة دفاع شبوة التابعة لعصابات الانتقالي بقتل مالك بوفيه و إصابة الطباخ.. بعد أن كبدوه خسائر مادية بتناول الطعام في مطعمه بالقوة مجاناً لمدة طويلة، قاموا اليوم بقتله في وسط مدينة عتق لأنه رفض أن يقدم لهم الطعام مجانا فهو يعيل أسرة و عليه التزامات إيجار و كهرباء وماء!”.

وقال ناشط يمني: “هذا هو قاتل عمال البوفية في عتق، أحد مرتزقة الدرهم الإماراتي وهو أحد كبار مروجي المخدرات ومادة الشبو في شبوة صديق مقرب من قائد مليشيات دفاع شبوة وجدي باعوم. تفلاتي عليك يا قاتل”.

وذكر حافظ اليمني: “في حادثة ناتجة عن التحريض المناطقي الذي تقوم به مليشيات الإمارات في اليمن، أقدم أحد عناصر ما يسمى بقوات دفاع شبوة بقتل مواطن وإصابة آخر في مطعم بمدينة عتق بعد أن طالبه بدفع الحساب، ففتح النار عليهما وأردى أحدهما قتيلا”.

القبض على القاتل

وإزاء حالة الغضب من جريمة القتل، أفادت مصادر يمنية بأنه تم إلقاء القبض على هذا العنصر المسلح.

سبب الغضب من الإمارات

وسبب الهجوم على الإمارات في هذه الحادثة، هي أن قوات دفاع شبوة هي من صناعة أبو ظبي، وذلك على غرار ما تعرف بنخبة حضرموت والحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن ولحج، وجميع هذه التشكيلات بعيدة عن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية.

جريمة مروعة لمليشيات تابعة للإمارات في اليمن تودي بحياة طفل يمني

وعملت الإمارات على إحلال قوات غير تلك التابعة للشرعية في المحافظات المحررة، وشيطنة القوات الحكومية التي توصف في لدى المعسكر الانفصالي المدعوم إماراتياً، بقوات حزب الإصلاح تارة، وتارة أخرى تتهم بالإرهاب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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