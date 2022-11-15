جريمة قتل موثقة بالفيديو في شبوة تثير غضب اليمنيين ضد الإمارات

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وطن- أثيرت حالة من الغضب في اليمن، بعد مقتل شاب في محافظة شبوة جنوبي البلاد، على يد أحد عناصر ميليشيات مسلحة تابعة لدولة الإمارات تدريبا وتمويلا.

وتداول يمنيون، مقطع فيديو يظهر عنصرا مما تعرف بميليشيا دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا، قالوا إنه ارتكب جريمة القتل بحق عامل في كافتيريا بمحافظة شبوة.

#شبوة___الان

جندي من قوات دفاع شبوة يطلق النار على محاسب بوفية الأمين في مدينة عتق ويرديه قتيلا💔

حسبناء الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/FOBuBHwe3Y — عاطف الغباري (@AlghbaryAtf) November 13, 2022

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المسلح أطلق الرصاص على عمال “الكافتيريا”، بعد مطالبتهم إياه بدفع ثمن وجبة الغداء.

وثق مقطع فيديو متداول، هوية عنصر من مليشيا دفاع شبوة التابعة للانتقالي ارتكب جريمة القتل بحق عامل في "كافتيريا" في محافظة #شبوة.

المسلح أطلق الرصاص على عمال "الكافتيريا"، بعد مطالبتهم إياه بدفع ثمن وجبة الغداء، بحسب شهود عيان. pic.twitter.com/yt2eWL3xNo — قناة المهرية الفضائية (@AlmahriahTV) November 14, 2022

وقال نشطاء يمنيون، إن الفيديو يُظهر العنصر المسلح وقد بدت عليه آثار تعاطي المخدرات ما يقوده إلى ارتكاب جرائم البلطجة ضد السكان.

مقطع فيديو للقاتل ( احد افراد مليشيات #دفاع_شبوه ) قبل عملية القتل واضحًا عليه تأثير المخدرات .

يتعاطوا نوع من انواع المخدرات اسمه #شبو وحشيش ثم يخرجوا منتشين للمطاعم والمقاهي يتبلطجوا على ممتلكات الناس ..

هذا نموذج للمرتزقه ابو الف ريال القادمين من #مثلث_الدوم pic.twitter.com/b7VLjSPFu4 — عبدالفتاح بن صالح #جماجم (@risty100) November 14, 2022

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وعبر الكثير من اليمنيين عن غضبهم من تلك الجريمة، فقال الإعلامي مختار الفقيه: “دحرور القوات الخاصة من عتق ليأتوا لها بأمثال هذه العينات من قوات (دفاع شبوة) هذه الحالات الخارجة تماما عن الوعي لا يجب أن تبقى لحظة واحدة تحمل السلاح، لأن النتيجة ما حدث بعد هذا المقطع بساعات.. من مقتل وجرح عدد من العاملين في إحدى البوفيات بشبوة”.

دحرور القوات الخاصة من عتق ليأتوا لها بأمثال هذه العينات من قوات (دفاع شبوة)

هذه الحالات الخارجة تماما عن الوعي لا يجب أن تبقى لحظة واحدة تحمل السلاح، لأن النتيجة ما حدث بعد هذا المقطع بساعات..

من مقتل وجرح عدد من العاملين في إحدى البوفيات بشبوة. pic.twitter.com/wXSQMNlWaN — مختار الفقيه (@Mokhtaralfaqeeh) November 14, 2022

وكتب الصحفي عيسى الشفلوت: “قامت عصابة دفاع شبوة التابعة لعصابات الانتقالي بقتل مالك بوفيه و إصابة الطباخ.. بعد أن كبدوه خسائر مادية بتناول الطعام في مطعمه بالقوة مجاناً لمدة طويلة، قاموا اليوم بقتله في وسط مدينة عتق لأنه رفض أن يقدم لهم الطعام مجانا فهو يعيل أسرة و عليه التزامات إيجار و كهرباء وماء!”.

قامت عصابة دفاع #شبوة التابعة لعصابات #الانتقالي بقتل مالك بوفيه و إصابة الطباخ..

بعد أن كبدوه خسائر مادية بتناول الطعام في مطعمه بالقوة مجاناً لمدة طويلة، قاموا اليوم بقتله في وسط مدينة #عتق لأنه رفض أن يقدم لهم الطعام مجانا فهو يعيل أسرة و عليه التزامات"إيجار و كهرباء وماء"! — عيسى الشفلوت (@gheth3331) November 13, 2022

وقال ناشط يمني: “هذا هو قاتل عمال البوفية في عتق، أحد مرتزقة الدرهم الإماراتي وهو أحد كبار مروجي المخدرات ومادة الشبو في شبوة صديق مقرب من قائد مليشيات دفاع شبوة وجدي باعوم. تفلاتي عليك يا قاتل”.

هذا هو قاتل عمال البوفية في عتق، أحد مرتزقة الدرهم الإماراتي وهو أحد كبار مروجي المخدرات ومادة الشبو في شبوة صديق مقرب من قائد مليشيات دفاع شبوة وجدي باعوم. تفلاتي عليك يا قاتل pic.twitter.com/pIBiXYx4s7 — 🇾🇪يمني أصيل من أرض العوالق🇾🇪 (@Yamene11) November 13, 2022

وذكر حافظ اليمني: “في حادثة ناتجة عن التحريض المناطقي الذي تقوم به مليشيات الإمارات في اليمن، أقدم أحد عناصر ما يسمى بقوات دفاع شبوة بقتل مواطن وإصابة آخر في مطعم بمدينة عتق بعد أن طالبه بدفع الحساب، ففتح النار عليهما وأردى أحدهما قتيلا”.

في حادثة ناتجة عن التحريض المناطقي الذي تقوم به مليشيات الإمارات في اليمن، أقدم أحد عناصر ما يسمى بقوات دفاع #شبوة بقتل مواطن وإصابة آخر في مطعم بمدينة عتق بعد أن طالبه بدفع الحساب، ففتح النار عليهما وأردى أحدهما قتيلا. pic.twitter.com/F0Tneu7fZC — حافظ اليمني (@HafezAlyamny72) November 13, 2022

القبض على القاتل

وإزاء حالة الغضب من جريمة القتل، أفادت مصادر يمنية بأنه تم إلقاء القبض على هذا العنصر المسلح.

تحية لقوات #_دفاع_شبوه التي ألقت القبض على الجاني خلال ساعات من الحادث الإجرامي الذي أدى بوفاة عامل بوفية الامين بمدينة عتق. للتذكير فقط

خلال سيطرة جماعة الإخوان على شبوه شهدت المحافظة عشرات الجرائم التي ارتكبها عناصر الاخوان ورفضوا تسليم الجناة إلى الجهات المختصة. — علي ناصر العولقي (@a_n_alawlaqi) November 13, 2022

سبب الغضب من الإمارات

وسبب الهجوم على الإمارات في هذه الحادثة، هي أن قوات دفاع شبوة هي من صناعة أبو ظبي، وذلك على غرار ما تعرف بنخبة حضرموت والحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن ولحج، وجميع هذه التشكيلات بعيدة عن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية.

وعملت الإمارات على إحلال قوات غير تلك التابعة للشرعية في المحافظات المحررة، وشيطنة القوات الحكومية التي توصف في لدى المعسكر الانفصالي المدعوم إماراتياً، بقوات حزب الإصلاح تارة، وتارة أخرى تتهم بالإرهاب.