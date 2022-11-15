الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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تعذيب وتصفية.. يوسف كيوان فجر مفاجأة عن وفاة أشرف طلفاح الغامضة

طالب كيوان سلطات الأردن بالتدخل من أجل كشف الحقيقة

كتب وطن
وفاة أشرف طلفاح watanserb.com
الممثل الأردني أشرف طلفاح
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وطن – طالب الممثل الأردني “يوسف كيوان“- على خلفية الوفاة المسترابة لـ الممثل “أشرف طلفاح“- حكومة بلاده، في مقطع مصور، بالتدخل من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة المؤلمة التي تعرض لها زميله “طلفاح” قبل أيام في مصر.

وكان أشرف طلفاح قد توفي قبل يومين في مصر، وسط تضارب في الروايات والتقارير الطبية بين من يؤكد وفاته بصفة طبيعية بسبب ظروف صحية. وبين من أشار إلى وجود سبب مادي أو تدخل بشري أدى إلى الوفاة مما أثار شكوكا حول تعرض الممثل الأردني “للقتل العمد”.

يوسف كيوان يتهم “أطرافا” بـ قتل وتعذيب طلفاح

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وفي تعليقه على رواية للشرطة المصرية أكدت فيها أن تعرض طلفاح للسرقة في منزله في منطقة 6 أكتوبر هو الذي تسبب له في تدهور وضعه الصحي، قال كيوان إن “السارق، في العادة، يكتفي مثلا بضرب صاحب المنزل على رأسه ويواصل جريمته”.

لكن في حالة زميله طلفاح “فقد نُكل بجسده ووقع إطفاء بقايا السجائر فوق جسده لمدة ثلاثة أيام .. وأن يكسر يديه ورجليه” على حد تعبيره.

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وقال كيوان صراحة نحن “لا نثق في تقارير المستشفيات المصرية ولا التحقيقات الصادرة بناء عليها”.

وبينما انتقد ما وصفه بـ “التعامل الإعلامي الغبي” مع ما تعرض له الممثل الأردني في مصر، أكد “كيوان” في سياق متصل على “ضرورة تدخل واشتراك سلطات بلاده المعنية في التحقيق والتحريات في قضية أشرف طلفاح”.

وتأتي تصريحات “كيوان” الغاضبة مما تعرض له زميله، بعد صدور تقرير طبي خاص من مستشفى “دريم”، في منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، كشف تعرّض طلفاح لاعتداء في مناطق متفرقة من الجسم.

وأكد التقرير المشار إليه أن الفنان الأردني، تُوفي نتيجةَ تعرّضه إلى هبوط حادّ في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب تسبّب في وفاته.

ما هو سبب وفاة الممثل أشرف طلفاح؟

وجاء في التقرير الطبي المبدئي وجودُ علامات على الوجه والبطن والقدم اليسرى وورم باليد اليسرى. وكدمات متفرقة بالجسم وجحوظ بالعينين، واشتباه نزيف بالمخ عند تناسق بؤبؤ العينين، واشتباه نزيف بالصدر واشتباه نزيف بالبطن.

كما نقلت صحيفة “القاهرة 24” عن مصدر صحي، قولَه وبحسب التقرير، تمّ قياس النبض والأكسجين، ووجد عقار dmt بيد المريض، مشتقات الفيل الأزرق. وتم تركيب أنبوبة حنجرية، وعند الوصول إلى المستشفى تمّ تركيب كانيولا، وإعطاء أيبونيرفين، وسحب معامل، وتبيّن أنّه يحتاج إلى النقل لقسم السموم.

أما النيابة العامة، فقد كشفت في بيان لها، أنّها تلقّت بلاغًا من شرطة النجدة، مفادُه أنّ مشرف العقار الذي يسكن فيه أشرف طلفاح، قد رآه من شرفة مسكنه مُلقًى على وجهه، فأبلغ النجدة.

وبحضور الشرطة وأحدِ أقارب المتوفَّى تبيّن إصابته بغيبوبة، وأنّه ما زال على قيد الحياة. حيث أفاد قريبه بإصابته بمرض السكريّ، وأنَّ أشقاءه حاولوا الاتصال به منذ فترةٍ دون أن يجيبهم.

ولم تتبين الشرطة آنذاك، أيَّ بعثرة بمحتويات مسكنه.

وبحسب النيابة، أفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجودِ كافَّةِ متعلقاته كاملة دونَ نقص، فتم استدعاء سيارة الإسعاف ونُقل للمستشفى.

وكانت وفاة الممثل الأردني قد أشعلت مواقع التواصل في مصر والمنطقة العربية بين دعوات ترحم على فقيد الساحة الفنية، وبين مطالبات متواصلة بالكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاته المثيرة للجدل.

المصدرالقاهرة 24 + تويتر
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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