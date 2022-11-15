الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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رياضة

تصرف برونو فيرنانديز مع رونالدو أثناء مصافحته يُثير الجدل (فيديو)

مقطع فيديو يُظهر فتور العلاقة بين كريستيانو رونالدو و برونو فيرنانديز على ضوء التصريحات الأخيرة

كتب فارس أبو شيحة
فتور في العلاقة بين برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو watanserb.com
فتور في العلاقة بين برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو
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وطن- يبدو بأن خلاف الدون كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، عقب تصريحاته التي فضح فيها إدارة اليونايتد ومدربه الهولندي تين هاج وكذلك بعض اللاعبين، قد امتد زميله في النادي ومواطنه برونو فيرنانديز الذي صافحه بشكل فاتر.

فقد وصف بعض النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مصافحة برونو فيرنانديز مع رونالدو، بعد عودة اللاعب إلى صفوف منتخب البرتغال (الملاحون)، استعداداً لمونديال كأس العالم 2022 قطر، بالمهين على ضوء التصريحات التي فجرها صاروخ ماديرا.

تصرف فيرنانديز مع رونالدو

ووفق مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل، يظهر فيه حالة الجمود التي ظهر فيها برونو فيرنانديز. خلال مقابلة زميله الدون رونالدو، عقب انضمامه إلى منتخب البرتغال، الإثنين.

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كما ورجح البعض، بأن البرتغالي فيرنانديز يبدو أن لا يريد مقابلة رونالدو ومصافحته، بعد أزمة التصريحات التي خرج بها عبر وسائل الإعلام. ضد إدارة نادي مانشستر يونايتد واللاعبين وحتى المدرب الحالي.

ووضع فيرنانديز يده على ذراع رونالدو وهو يمشي من أمامه، من أجل وضع حقيبته في الخزانة المجاورة لصاروخ ماديرا، كما وبادر الدون بالتسليم قبل أن يسلم زميله عليه بفتور والابتعاد عنه في غرفة تبديل الملابس.

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تصريحات كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو قد قطع حبل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد، بعد خروجه بتصريحاته عب وسائل الإعلام، هاجم فيها إدارة مانشستر يونايتد وبعض اللاعبين المنتقدين له، والمدرب الهولندي الحالي إريك تين هاج.

وقال الدون كريستيانو رونالدو عن المدرب تين هاج، ” لا أحترم المدرب تين هاج، لأنه لا يظهر الاحترام لي، وما دام لا يحترمي. فأنا لا أظهر الاحترام له أبداً”.

كما وجهه رونالدو انتقاده إلى بعض اللاعبين المنتقديين له، كان أبرزهم واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق والمعتزل حالياً، ” لا أعلم لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنني أفضل منه. وهو ومعتزل الآن، وهذا صحيح”.

وهاجم إدارة مانشستر يونايتد في مقابلة الصحيفة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، في برنامجه (الأخير)، قائلاً: ” إدارة النادي خانتني، وهناك اثنين أو ثلاثة لا يريدونني في النادي ليس هذا الموسم، بل من الموسم الماضي”.

رد مانشستر يونايتد على تصريحات رونالدو

ورد نادي مانشستر يونايتد على التصريحات التي فجرها كريستيانو رونالدو، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” يؤكد النادي أنه لن يقوم بالرد إلا بعد استبيان كافة الحقائق”.

كما وأردف النادي، ” تركيزنا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة العمل والإيمان بأنفسنا. والحفاظ على وحدة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والموظفين والجماهير”.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج). برصيد 26 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة بيرس مورغان + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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