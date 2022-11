تصرف برونو فيرنانديز مع رونالدو أثناء مصافحته يُثير الجدل (فيديو)

- Advertisement -

وطن- يبدو بأن خلاف الدون كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، عقب تصريحاته التي فضح فيها إدارة اليونايتد ومدربه الهولندي تين هاج وكذلك بعض اللاعبين، قد امتد زميله في النادي ومواطنه برونو فيرنانديز الذي صافحه بشكل فاتر.

فقد وصف بعض النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مصافحة برونو فيرنانديز مع رونالدو، بعد عودة اللاعب إلى صفوف منتخب البرتغال (الملاحون)، استعداداً لمونديال كأس العالم 2022 قطر، بالمهين على ضوء التصريحات التي فجرها صاروخ ماديرا.

ووفق مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل، يظهر فيه حالة الجمود التي ظهر فيها برونو فيرنانديز. خلال مقابلة زميله الدون رونالدو، عقب انضمامه إلى منتخب البرتغال، الإثنين.

- Advertisement -

كما ورجح البعض، بأن البرتغالي فيرنانديز يبدو أن لا يريد مقابلة رونالدو ومصافحته، بعد أزمة التصريحات التي خرج بها عبر وسائل الإعلام. ضد إدارة نادي مانشستر يونايتد واللاعبين وحتى المدرب الحالي.

ووضع فيرنانديز يده على ذراع رونالدو وهو يمشي من أمامه، من أجل وضع حقيبته في الخزانة المجاورة لصاروخ ماديرا، كما وبادر الدون بالتسليم قبل أن يسلم زميله عليه بفتور والابتعاد عنه في غرفة تبديل الملابس.

- Advertisement -

وكان رونالدو قد قطع حبل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد، بعد خروجه بتصريحاته عب وسائل الإعلام، هاجم فيها إدارة مانشستر يونايتد وبعض اللاعبين المنتقدين له، والمدرب الهولندي الحالي إريك تين هاج.

وقال الدون كريستيانو رونالدو عن المدرب تين هاج، ” لا أحترم المدرب تين هاج، لأنه لا يظهر الاحترام لي، وما دام لا يحترمي. فأنا لا أظهر الاحترام له أبداً”.

كما وجهه رونالدو انتقاده إلى بعض اللاعبين المنتقديين له، كان أبرزهم واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق والمعتزل حالياً، ” لا أعلم لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنني أفضل منه. وهو ومعتزل الآن، وهذا صحيح”.

NEW: Cristiano Ronaldo reveals why be blanked Gary Neville on the pitch and what he really thinks of Wayne Rooney. @cristiano | @GNev2 | @WayneRooney | @piersmorgan | @TalkTV pic.twitter.com/9PtiHWb2ey

وهاجم إدارة مانشستر يونايتد في مقابلة الصحيفة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، في برنامجه (الأخير)، قائلاً: ” إدارة النادي خانتني، وهناك اثنين أو ثلاثة لا يريدونني في النادي ليس هذا الموسم، بل من الموسم الماضي”.

ورد نادي مانشستر يونايتد على التصريحات التي فجرها كريستيانو رونالدو، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” يؤكد النادي أنه لن يقوم بالرد إلا بعد استبيان كافة الحقائق”.

BREAKING: Ronaldo’s most incendiary statement yet. pic.twitter.com/ni19bBiomt

كما وأردف النادي، ” تركيزنا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة العمل والإيمان بأنفسنا. والحفاظ على وحدة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والموظفين والجماهير”.

"I feel betrayed."

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022