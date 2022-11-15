الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد مالي في المباراة الودية

منتخب الجزائر حقق 5 انتصارات ماضية بعد إقصائه أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
منتخب الجزائر لكرة القدم watanserb.com
تشكيلة الجزائر ضد مالي
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وطن- تشهد تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة أمام مالي، حضور العديد من النجوم اللامعين في النوادي الأوروبية، في المباراة الودية، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب (وهران)، أحداث مباراة الأرجنتين ضد مالي في المباراة الودية القوية، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة فلسطين ومصر.

بينما سيكون بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) وبعض دول الخليج العربي عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، لنقل أحداث اللقاء الودي بين كلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد مالي

وسيلعب المدرب الجزائري المخضرم جمال بلماضي، المباراة الودية أمام مالي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، رايس مبولحي.

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دفاع التشكيلة (محاربو الصحراء): رامي بن سبعيني، يوسف عطال (نبيل بن طالب)، عيسى ماندي (أحمد طوبا)، حسين بن عياد.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، رشيد غزال، رامز زروقي، أدم وناس.

مركز الهجوم: رياض محرز (أندي ديلور)، محمد يوسف بلايلي (إسلام سيلماني)، محمد الأمين عمورة.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر ضد مالي

وستبث وقائع أحداث المباراة الودية بين كلا المنتخبين، عبر قناة الجزائرية السادسة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11679(H)، ومعامل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وحقق منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، 5 انتصارات ماضية في بطولات دولية وودية، بعد الإقصاء أمام الكاميرون في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022.

المصدروطن + صفحة منتخب الجزائر + مالي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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