بعد “ارحبو” بالمصري.. “كورال روح الشرق” تشعل الأجواء من قلب قطر

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وطن – بعد أن حصدت تفاعلا كبيرا في الأيام الماضية عقب غنائها لأغنية كأس العالم “ارحبو” باللهجة المصرية، عادت فرقة “كورال روح الشرق” المصرية لتلهب الأجواء من جديد ولكن هذه المرة من قلب قطر، استعداداً لانطلاق أكبر بطولة كروية في العالم خلال أيام.

ابحث عن “كورال روح الشرق”

ووثقت وسائل إعلام قطرية تواجد الفرقة الشهيرة في قطر، وغنائها لذات المقطوعة باللهجة المصرية وسط جو حماسي كبير.

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ووصلت الفرقة التي تتخذ عبارة “عندما تفتقد السعادة والبهجة ، ابحث عن كورال روح الشرق” شعاراً لصفحتها على تويتر إلى المليون متابع منذ أيام.

مما استدعى أفرادها للاحتفاء بالخبر على طريقتهم وبدوا في مقطع فيديو وهم مجتمعون على منصة وبدت إحدى عضوات الفرقة وهي تنظر في جوالها وتتوجه بالكلام لرفاقها: “يا جماعة أنا عايز أقول حاجة إحنا جبنا المليون”. فما كان من الآخرين إلا أن بدؤوا بترديد كلمة مليون “ملحنة” ثم أتبعوها بتصفيق حاد.

رقص وغناء وزغاريد

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وكانت الفرقة المكونة من عدد كبير من الشباب والشابات قد أدوا أغنية “ارحبوا ” القطرية باللهجة المصرية وخطفت الأنظار بأدائها العفوي والمرح للأغنية التي تعد إحدى الأغاني الدعائية لكأس العالم في قطر 2022.

ونشرت الفرقة عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال، مقطع فيديو لأعضائها وهم يؤدون الأغنية بطريقة جميلة، ليتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عدد كبير من أفراد الفرقة وهم يرددون كلمات الأغنية القطرية ويتمايلون على موسيقاها مما أثار استحسان الكثيرين وتفاعلهم.

كما أضاف “كورال روح الشرق” الزغاريد للأغنية ليضفوا عليها بهجة أكبر.

إحدى أغاني كأس العالم الرسمية

وتفاعل العديد من النشطاء المصريين والقطريين على حد سواء، مع هذا الأداء مثمنين جهود الفرقة المصرية وحرصها على دعم قطر بطريقتها، ومشاركتها القطريين فرحتهم باستضافة أكبر بطولة رياضية في العالم.

و«ارحبو» هي كلمة عامية محلية في قطر يُقصد بها «الترحيب» وتقابلها كلمة «مرحبا» في اللغة العربية الفصحى.

وتعتبر أغنية “ارحبوا” إحدى أغاني كأس العالم الرسمية، وهي أول أغنية صدرت ضمن سلسلة من الأغاني الخاصة بمونديال قطر، وقد أدت الفرقة المصرية النسخة العربية الخليجية منها.

مجرد تجربة

وكانت “شيرا أبو الفتوح” مديرة كورال “روح الشرق” قد قالت في لقاء مع قناة “الجزيرة”، إن مصر ليست مشاركة في كأس العالم هذا العام وأنهم يتابعون كأس العالم ففكروا بأداء أغنية يحفظونها وينشرونها ليروا ردة الفعل.

وأضافت أن الأغنية كانت بالإنكليزية ولكنها لم تكن قد ترجمت إلى العربية، مضيفة أن الظروف ساهمت في نجاح أداء الأغنية، وأنهم فوجئوا صباح اليوم التالي بانتشار غير متوقع وتفاعلات كبيرة مع أداء الفرقة للأغنية.

وأضافت أن أعضاء الفرقة أحسوا بأنهم ذاهبون لعب كأس العالم بدل فريق مصر فكانوا مدفوعين بهذه الروح الحماسية.

وتابعت بلهجة مصرية :”نحنا بنشجع وبنحب نلعب كرة وبنفس الوقت بنحب الأغاني اللي فيها روح المشاركة”.