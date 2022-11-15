الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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الهدهد

الكويت تعلن عن تنفيذ وجبة إعدامات بحق عدد من المجرمين غداً الأربعاء.. هذه جنسياتهم!

تنفيذ أحكام الإعدام معطل منذ 2017

كتب سالم حنفي
تنفيذ وجبة إعدامات watanserb.com
تنفيذ وجبة إعدامات
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وطن- أعلن المحامي العام الكويتي، محمد الدعيج، بأن سلطات البلاد تستعد لتنفيذ وجبة إعدامات بحق عدد من المجرمين يوم غد، الأربعاء.

وكشف “الدعيج” في تصريحات لصحيفة “القبس” عن جنسية المجرمين الذين سيتم إعدامهم، موضحا أنه سيتم إعدام 4 كويتيين وسوري وباكستاني وإثيوبية، وجميعهم ارتكبوا جرائم قتل.

وأشار “الدعيج” إلى أن الإعلان عن مثل هذه الاعدامات لاشك انه يحقق الرادع العام، كما أن الإعدامات هي امر شرعي بقوله تعالى (ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب).

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ويعتبر هذا التنفيذ لأحكام الإعدام هو الأول منذ عام 2017 ، حين أعلنت السلطات الكويتية تنفيذ حكم الإعدام في سبعة أشخاص، وكان هذا الحكم هو آخر أحكام الإعدام التي تم تنفيذها حتى الآن.

كويتيون يشيدون بالقرار

وعبر رواد موقع “تويتر” عن إعجابهم بإعادة تفعيل تنفيذ احكام الإعدام، حيث صرح أحدهم بالقول:” اللهم اجعل كيدهم في نحورهم”.

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وقال آخر:” اي جذي .. ردوا هيبه الدولة”.

وقال آخر:” القصاص حياة.. الحمدلله ان العهد الجديد انتبه للموضوع”.

ويعود تاريخ تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت إلى عام 1964 بحق شخص تم اتهامه بالقتل، ومنذ أن تم تطبيق تلك العقوبة في الستينيات من القرن الماضي، نفذ حكم الإعدام في 71 شخصاً ما بين رجال ونساء، وكانت أغلب الجرائم التي أُعدم فاعلوها تتعلق بجرائم القتل، أو تهريب المخدرات إلى البلاد.

المصدرتويتر، صحيفة القبس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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