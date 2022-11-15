الكويت تعلن عن تنفيذ وجبة إعدامات بحق عدد من المجرمين غداً الأربعاء.. هذه جنسياتهم!

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وطن- أعلن المحامي العام الكويتي، محمد الدعيج، بأن سلطات البلاد تستعد لتنفيذ وجبة إعدامات بحق عدد من المجرمين يوم غد، الأربعاء.

وكشف “الدعيج” في تصريحات لصحيفة “القبس” عن جنسية المجرمين الذين سيتم إعدامهم، موضحا أنه سيتم إعدام 4 كويتيين وسوري وباكستاني وإثيوبية، وجميعهم ارتكبوا جرائم قتل.

وأشار “الدعيج” إلى أن الإعلان عن مثل هذه الاعدامات لاشك انه يحقق الرادع العام، كما أن الإعدامات هي امر شرعي بقوله تعالى (ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب).

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ويعتبر هذا التنفيذ لأحكام الإعدام هو الأول منذ عام 2017 ، حين أعلنت السلطات الكويتية تنفيذ حكم الإعدام في سبعة أشخاص، وكان هذا الحكم هو آخر أحكام الإعدام التي تم تنفيذها حتى الآن.

كويتيون يشيدون بالقرار

وعبر رواد موقع “تويتر” عن إعجابهم بإعادة تفعيل تنفيذ احكام الإعدام، حيث صرح أحدهم بالقول:” اللهم اجعل كيدهم في نحورهم”.

اللهم اجعل كيدهم في نحورهم — Hassan Ali (@HassanA25103701) November 15, 2022

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وقال آخر:” اي جذي .. ردوا هيبه الدولة”.

اي جذي .. ردوا هيبه الدوله 👍 — Naser al Salem al Enezie (@NASER92116597) November 14, 2022

وقال آخر:” القصاص حياة.. الحمدلله ان العهد الجديد انتبه للموضوع”.

القصاص حياة

الحمدلله ان العهد الجديد انتبه للموضوع — سالم ٢ (@salemm202) November 14, 2022

ويعود تاريخ تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت إلى عام 1964 بحق شخص تم اتهامه بالقتل، ومنذ أن تم تطبيق تلك العقوبة في الستينيات من القرن الماضي، نفذ حكم الإعدام في 71 شخصاً ما بين رجال ونساء، وكانت أغلب الجرائم التي أُعدم فاعلوها تتعلق بجرائم القتل، أو تهريب المخدرات إلى البلاد.