القصة الكاملة لاعتداء ضابط شرطة على سيدة مصرية.. أين نخوة الصعايدة؟ (شاهد)

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وطن– أثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداء ضابط شرطة على سيدة أمام أطفالها بمركز البداري بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد.

وأظهر الفيديو، ضابطا يقتحم أحد المنازل، واعتدى على السيدة في محاولة لاقتيادها للخارج فيما قاومته السيدة.

ولوحظ في المقطع، وجود عدد من الرجال الذين لم يتدخلوا ما أثار غضبا ضدهم، بينما شكَّ البعض في أنهم قد يكونوا مخبرين تابعين لقوات الأمن.

لم يجد زوجها فاعتدى عليها..

كاميرا مواقبة توثق اعتداء ضابط شرطة على سيدة أمام أطفالها بمركز البداري في أسيوط pic.twitter.com/UX83IuHEZu — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 15, 2022

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واقعة الاعتداء على السيدة الصعيدية أثارت جدلا واسعا وتفاعلا كبيرا بين النشطاء، وخص الكثيرون منهم هجوما حادا على الرجال الذين أخذوا موقف المتفرج في المشهد.

كنا نسمع ان تصرفات زي دي لا يجرؤ على فعلها كائن من كان في الصعيد، إيه اللي جرا؟؟ — Fair (@solidonemanshow) November 15, 2022

هذا الظابط لابد أن يحاكم محاكمه علنيه أمام الرأي العام .. ارجوكم إذا نفذتم ذلك ستتكتسبو ثقة الشعب .. — د.فيصل العمده (@faisalgamal66) November 15, 2022

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ياه علي زمن فات كان يوجد فيه الحياء

انا لله وانا إليه راجعون — amr sharaf (@amrshar93953639) November 15, 2022

علمنا منذ الصغر ان الصعيد به رجال لكن عندما كبرنا لم نجدهم — mohamed hassan (@aboody52008) November 15, 2022

الداخلية لم تعلق

لم يصدر أي بيان عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الواقعة، كما أن الإعلام التابع للنظام تحلى بالصمت كما هو المعتاد في مثل هذه الحوادث.

في حين قالت صفحة غير رسمية تحمل اسم مركز البداري على موقع فيسبوك، إن مدير أمن أسيوط اللواء احمد جمال أحال الضابط المعتدي للتحقيق وقرر إيقافه عن العمل لمدة شهر، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل السلطات.



رواية صحفي مصري تدافع عن الداخلية

وفيما لا يعرف سبب الواقعة حتى الآن، إلا أن صحفيا مصريا تحدث عن السبب، قائلا إن السيدة كانت تمنع ضباط المباحث من القبض على زوجها المسجل خطر فئة ( أ ) وكنت تحول الوقوف أمامهم لحين هروب زوجها من المنزل.

وأضاف أن ضباط المباحث كانوا يقومون بواجبهم فقط لغير مع عدم التطاول بالأيدي على السيدة، حسب قوله.

وبالتحري عن هذا الصحفي من خلال صفحته الشخصية، فتبين أنه يعمل في وسائل إعلام يملكها النظام.

نائبة برلمانية تتحرك

وأدانت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب، واقعة الاعتداء على السيدة المصرية، قائلة إنه اعتداء مرفوض وغير مقبول ويعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة أنها تواصلت مع بعض المسؤولين، دون أن توضح نتائج هذا التواصل.

قتيل أمام قسم شرطة

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت قبل أسبوع، مقتل أحد الأشخاص أمام قسم شرطة المنيرة الغربية في محافظة الجيزة في مصر، إثر مهاجمته سيارة شرطة أمام القسم.

وقالت الداخلية إن القتيل كان قد استخدم زجاجة حارقة (مولوتوف) كانت في حوزته، ما دفع أحد أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين القسم إلى إطلاق الرصاص عليه ليقتل في الحال.

وأفادت الوزارة بأن شخصاً ألقى زجاجة مولوتوف على سيارة شرطة أمام القسم.

ولدى خروج الضباط لإخماد الحريق واجههم بسلاح أبيض، وحاول الاعتداء عليهم.

إلا أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة لم يظهر حمله لسلاح أبيض، بل إلقاءه بعض زجاجات المولوتوف والطوب نحو الضباط حين هاجموه.