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القصة الكاملة لاعتداء ضابط شرطة على سيدة مصرية.. أين نخوة الصعايدة؟ (شاهد)

الداخلية وإعلام النظام يلتزمان الصمت

كتب شيراز ماضي
اعتداء ضابط شرطة watanserb.com
اعتداء ضابط شرطة على سيدة مصرية
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وطن– أثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداء ضابط شرطة على سيدة أمام أطفالها بمركز البداري بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد.

وأظهر الفيديو، ضابطا يقتحم أحد المنازل، واعتدى على السيدة في محاولة لاقتيادها للخارج فيما قاومته السيدة.

ولوحظ في المقطع، وجود عدد من الرجال الذين لم يتدخلوا ما أثار غضبا ضدهم، بينما شكَّ البعض في أنهم قد يكونوا مخبرين تابعين لقوات الأمن.

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واقعة الاعتداء على السيدة الصعيدية أثارت جدلا واسعا وتفاعلا كبيرا بين النشطاء، وخص الكثيرون منهم هجوما حادا على الرجال الذين أخذوا موقف المتفرج في المشهد.

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الداخلية لم تعلق

لم يصدر أي بيان عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الواقعة، كما أن الإعلام التابع للنظام تحلى بالصمت كما هو المعتاد في مثل هذه الحوادث.

في حين قالت صفحة غير رسمية تحمل اسم مركز البداري على موقع فيسبوك، إن مدير أمن أسيوط اللواء احمد جمال أحال الضابط المعتدي للتحقيق وقرر إيقافه عن العمل لمدة شهر، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل السلطات.

رواية صحفي مصري تدافع عن الداخلية

وفيما لا يعرف سبب الواقعة حتى الآن، إلا أن صحفيا مصريا تحدث عن السبب، قائلا إن السيدة كانت تمنع ضباط المباحث من القبض على زوجها المسجل خطر فئة ( أ ) وكنت تحول الوقوف أمامهم لحين هروب زوجها من المنزل.

وأضاف أن ضباط المباحث كانوا يقومون بواجبهم فقط لغير مع عدم التطاول بالأيدي على السيدة، حسب قوله.

وبالتحري عن هذا الصحفي من خلال صفحته الشخصية، فتبين أنه يعمل في وسائل إعلام يملكها النظام.

نائبة برلمانية تتحرك

وأدانت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب، واقعة الاعتداء على السيدة المصرية، قائلة إنه اعتداء مرفوض وغير مقبول ويعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة أنها تواصلت مع بعض المسؤولين، دون أن توضح نتائج هذا التواصل.

قتيل أمام قسم شرطة

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت قبل أسبوع، مقتل أحد الأشخاص أمام قسم شرطة المنيرة الغربية في محافظة الجيزة في مصر، إثر مهاجمته سيارة شرطة أمام القسم.

وقالت الداخلية إن القتيل كان قد استخدم زجاجة حارقة (مولوتوف) كانت في حوزته، ما دفع أحد أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين القسم إلى إطلاق الرصاص عليه ليقتل في الحال.

وأفادت الوزارة بأن شخصاً ألقى زجاجة مولوتوف على سيارة شرطة أمام القسم.

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ولدى خروج الضباط لإخماد الحريق واجههم بسلاح أبيض، وحاول الاعتداء عليهم.

إلا أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة لم يظهر حمله لسلاح أبيض، بل إلقاءه بعض زجاجات المولوتوف والطوب نحو الضباط حين هاجموه.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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