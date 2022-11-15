الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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السلطان هيثم بن طارق في موكب مهيب بظفار (شاهد)

سيرعى العرض العسكريّ بمناسبة العيد الوطني الـ52

كتب باسل النجار
هيثم بن طارق في ظفار watanserb.com
سلطان عمان هيثم بن طارق
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وطن – وثقت مقاطع فيديو متداولة لحظة وصول السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى محافظة ظفار استعدادا للاحتفال بالعيد الوطني الثاني والخمسين للبلاد.

السلطان هيثم في صلالة

الفيديو الذي رصدته (وطن) أظهر السلطان هيثم الذي تولى حكم البلاد عام 2020، في موكب مهيب.

وكان بن طارق يستقل سيارة سوداء فيما يتقدمه ويحيط به سيارات البلاط السلطاني الخاصة والحرس.

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن تواجد سلطان عمان في ظفار، يأتي استعدادا لرعايته يوم، الجمعة، القادم العرض العسكريّ بمناسبة “العيد الوطني” الثاني والخمسين، والذي سيقام على “ميدان النصر” بمحافظة ظفار.

وبحسب بيان الوكالة، يشارك في العرض العسكري وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني، والبحرية السلطانية والحرس السلطاني العماني.

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بالإضافة لقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة وبمشاركة قوات الفرق.

العيد الوطني الـ52 في سلطنة عمان

ويصادف العيد الوطني في السلطنة يوم، الجمعة 18 نوفمبر 2022، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.

وقاد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، على مدار 50 عاما (مدة حكمه) البلاد إلى نهضة غير مسبوقة، وجعلها واحدة من أكثر الدول العربية نموًا وازدهارًا وتطورًا، ويكمل المسيرة بعده ابن عمه السلطان هيثم بن طارق.

ويحتفل الشعب العماني في الثامن عشر من شهر نوفمبر في كل عام بذكرى استقلاله، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية المميزة والعروض الخاصة باستقلال سلطنة عمان، كما وتمنح الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر احتفالاً بهذا اليوم الهام.

وفي أكتوبر الماضي، احتفلت السلطنة بذكرى ميلاد السلطان هيثم، حيث أنه ولد في مدينة مسقط يوم 11 أكتوبر 1955، وهو مِن سلالة العائلة الحاكمة في سلطنة عمان (أسرة آل بو سعيد)، وهي الأسرة الأولى المؤسسة للدولة البوسعيدية بقيادة الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي.

كان والده طارق بن تيمور رئيساً لمجلس الوزراء، أما والدته فهي شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وكان له 9 أخوات وهم: طلال بن طارق، أسعد بن طارق (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء)، قيس بن طارق (توفي عام 2011)، شهاب بن طارق، أدهم بن طارق، فارس بن طارق (متوفى)، كاملة بنت طارق آل سعيد، أمل بنت طارق آل سعيد، ونوال بنت طارق آل سعيد.

واحتفالاً بذكرى مولده آنذاك، دشّن الناشطون العمانيون وسماً بعنوان: “ذكرى ميلاد جلالة السلطان”، تصدّر قائمة الوسوم الاكثر تداولاً في السلطنة.

حيث عبّر العمانيون من خلاله عن تمنياتهم للسلطان بوافر الصحة وتمام العافية وطول العمر.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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