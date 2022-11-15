الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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الهدهد

السعودية.. اعتقال قاضي وإمام مسجد “قباء” بتهم تلقي رشوة ضخمة!

الجهني اتفق على مبلغ رشوة بـ 4 ملايين ريال

كتب سالم حنفي
امام مسجد قباء watanserb.com
امام مسجد قباء
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وطن- كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن إلقائها القبض على القاضي بمحكمة الاستئناف إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني لتلقيه رشوة.

وقالت الهيئة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” نقلا عن مصدر مسؤول، إنه ” تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة/ ابراهيم بن عبدالعزيز الجهني أثناء استلامه مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف ريال من أصل ٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة ملايين ريال”.

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وأوضح المصدر بأن هذه المبالغ ” تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ماتقضي به الأنظمة والتعليمات.”

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وأكدت الهيئة أنها ” مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون”.

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من الجدير ذكره أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المعروفة بـ”نزاهة” تعلن بشكل شهري عن قضايا فساد تم كشفها وضبط المتورطين فيها، وغالبا ما تشمل موظفين ومسؤولين في وزارات سيادية، إضافة إلى قضاة في مختلف المحاكم.

حملة اعتقالات في صفوف القضاة

وفي نيسان/ أبريل الماضي، ذكرت حسابات حقوقية، أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات في أوساط القضاة، دون معرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم.

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الجهني عين إماما لمسجد قباء خلفا للمغامسي

يشار إلى أن إبراهيم الجهني عين قبل نحو عامين إماما وخطيبا لمسجد “قباء”، في الفترة التي شهدت إقصاء صالح المغامسي من إمامة المسجد بعد تغريدة أثار فيها جدلا، بطلبه من الملك سلمان بن عبد العزيز الإفراج عن معتقلي الرأي.

ومسجد “قباء” هو أول مسجد للمسلمين بني في المدينة المنورة، وهو أيضا أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي، ويقع حاليا بعد توسعته على مساحة 13500 متر مربع، ويستوعب نحو 20 ألف مصل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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