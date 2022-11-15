الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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التقنية العسكرية للنوم في دقيقتين.. 3 خطوات سحرية لإتقانها فوراً! (شاهد)

تستطيع النوم في أي وقت وأي مكان

كتب رفيف عبدالله
التقنية العسكرية للنوم في دقيقتين.. 3 خطوات سحرية لإتقانها فوراً! (شاهد) watanserb.com
التقنية العسكرية للنوم
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وطن– انتشر فيديو أحد خبراء اللياقة البدنية بشكل كبير بعد مشاركته التقنية العسكرية للنوم في دقيقتين.

شارك جاستن أجوستين Justin Agustin ، الذي يدير قناة شهيرة على “يوتيوب“، مقطعًا قصيرًا يشرح بالتفصيل الاستراتيجية التي يقول إنها شائعة الاستخدام في الجيش.

النوم في أي وقت وأي مكان

يقول جاستن بالفيديو: “تم تطوير هذه التقنية في الجيش للسماح للجنود بالنوم في أي وقت وفي أي مكان. حتى في ساحة المعركة عندما تكون البيئة غير مريحة وصاخبة للغاية. فالنوم بالنسبة للجندي أمر بالغ الأهمية”.

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وتابع: “وفقًا لبحثي، تم تطوير هذا بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى ردود أفعال وتركيز بنسبة 100٪ . وهو ما نعلم جميعًا أنه يتناقص مع قلة النوم.”

وبدأ جاستن في شرح كيفية عمل هذه التقنية.

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وقال: “بالنسبة للمبتدئين، خذ نفسًا عميقًا وحاول أن تسترخي بوعي كل جزء من جسمك ، واحدًا تلو الآخر. ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك”.

وتابع “أرخِ عينيك وخديك وفكك وركز على أنفاسك. الآن انزل إلى العنق والكتفين “.

إحساس دافئ

واستطرد خبير اللياقة البدنية “تأكد من عدم وجود أكتاف مشدودة متوترة. قم بإسقاطها قدر الإمكان وحافظ على ذراعيك على جانبيك ، بما في ذلك يديك وأصابعك “.

ينصح جاستن بتخيل إحساس دافئ ينتقل من الرأس إلى أطراف الأصابع ، قبل الانتقال من القلب إلى أصابع القدم.

ويضيف: “الآن ، خذ نفسًا عميقًا وزفيراً ببطء ، وقم بإرخاء صدرك ، وبطنك ، وفخذيك ، وركبتيك ، وساقيك ، وقدميك”.

@justin_agustin Technique to falling asleep in 2 minutes! Insp. AsapSCIENCE on YT #sleep #fallasleep #insomnia #insomniac #learnontiktok #howto ♬ You – Petit Biscuit

سيناريوهات للخيال

من المهم أيضا محاولة تصفية الذهن من التوتر ، كما يقول جاستن. ويعطي سيناريوهات للخيال:

“أولاً: أنت مستلقٍ في زورق على بحيرة هادئة ، وما فوقها ليس سوى سماء زرقاء صافية”.

وفي سيناريو آخر، يقول Justin Agustin “ثانيًا: أنت مستلقٍ على أرجوحة سوداء مخملية في غرفة مظلمة.”

بعد ذلك ، يضيف “إذا كنت تشعر بأنك مشتت ، يجب أن تكرر عبارة “لا تفكر ، لا تفكر ، لا تفكر” لمدة 10 ثوانٍ”.

تدريب 6 أسابيع

ويختتم “جاستن” قائلاً: “من المفترض أن تتمرن كل ليلة لمدة ستة أسابيع”.

ويؤكد جاستن “على ما يبدو ، 96٪ من الأشخاص الذين يتقنون هذه التقنية قادرون على النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم.”

وحصد الفيديو أكثر من 2.8 مليون مشاهدة وآلاف من تعليقات المستخدمين.

وعلق أحدهم قائلاً: “أنا عسكري مخضرم وقد تعلمت ذلك. كان لدي أيضًا محارب قديم كأستاذ علم نفس في الكلية قام بتدريس هذا. إنه يعمل بالتأكيد “.

وأضاف آخر: “علمني طبيبي هذه التقنية مع اختلافات طفيفة عندما كنت أعاني من الأرق بسبب اضطراب ما بعد الصدمة. صدقني ، إنه يعمل بنسبة 100٪ بمجرد الحصول عليه “.

كيفية استخدام “الحيلة العسكرية للنوم”

تم تفصيله في كتاب الاسترخاء والفوز لعام 1981: أداء البطولة.  ويعتقد أن هذه التقنية قد طورها قادة الجيش للتأكد من أن الجنود لم يرتكبوا أخطاء من شأنها أن تعرضهم للخطر بسبب الإرهاق.

تعلم كيف تفعلها:

  • أرخِ عضلات وجهك ، بما في ذلك لسانك وفكك والعضلات حول عينيك.
  • قم بإسقاط كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن ، متبوعًا بأعلى وأسفل ذراعيك ، جانبًا واحدًا في كل مرة.
  • قم بالزفير ، واسترخِ صدرك متبوعًا بساقيك ، بدءًا من فخذيك وانطلق إلى أسفل.

حاول تصفية ذهنك لمدة 10 ثوانٍ قبل التفكير في إحدى الصور الثلاث التالية:

  • أنت مستلق في زورق على بحيرة هادئة ذات سماء زرقاء صافية.
  • أنت مستلقٍ على أرجوحة سوداء مخملية في غرفة مظلمة.
  • كرِّر لنفسك “لا تفكر ، لا تفكر ، لا تفكر” مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.

8 ساعات نوم على الأقل

توصي خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) حاليًا بأن الشخص العادي يحتاج حوالي ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة ليعمل بشكل صحيح.

وتحذر من أن قلة النوم يمكن أن تجعل الناس أكثر عرضة لعدد من الحالات الطبية ، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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