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الهدهد

استفزازا لقطر.. المنتخب الإنجليزي يطير للدوحة بطائرة تحمل شعارا لدعم “المثلية”(شاهد)

اللاعب هاري كين سبق وأن ارتدى شارة دعم المثلية مع فريقه توتنهام

كتب سالم حنفي
المنتخب الإنجليزي watanserb.com
المنتخب الإنجليزي
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وطن- في إطار الحملة الشعواء التي تشنها الدول الغربية على قطر تحت مزاعم حقوق الإنسان، وفي حركة استفزازية، كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن المنتخب الإنجليزي سيطير إلى بطولة كأس العالم على متن طائرة Gay Pride غدًا – “لإظهار بطاقة حمراء على الدولة المضيفة قطر عدم التسامح”، وفق زعمها.

وسيتولى المدرب جاريث ساوثجيت واللاعب هاري كين قيادة الفريق المكون من 26 فردًا على متن طائرة “رينبو” ، وهي طائرة فيرجن أتلانتيك A350 إيرباص.

تتميز بتصميم أوسكار – رمز طيران LGBTQ + Union Jack-trailing الخاص بشركة الطيران – أسفل المقصورة.

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ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد “تم اقتراح هذه الإيماءة من قبل رؤساء اتحاد كرة القدم الحريصين على الإعراب عن القلق بشأن حقوق المثليين في الدولة الإسلامية الصارمة حيث لا يزال بإمكان المثلية الجنسية أن تحمل عقوبة الإعدام”.

المنتخب الإنجليزي و قطر
المنتخب الإنجليزي و قطر

وبحسب الصحيفة، فقد “تعهد ساوثجيت باتخاذ موقف”، قائلا:”نحن أقوياء جدًا في الشمولية. نحن نتفهم التحديات التي تجلبها هذه البطولة. . . تحديات حقوق الإنسان “.

وأضاف إنه “من غير المحتمل للغاية أن يتبع إرشادات الفيفا للتركيز فقط على كرة القدم خلال الكأس.”

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وتابع بالقول: “لقد تحدثنا دائمًا عن القضايا التي نعتقد أنه يجب التحدث عنها، لا سيما تلك التي نشعر أنه يمكننا التأثير فيها”.

المنتخب الإنجليزي و قطر
المنتخب الإنجليزي و قطر

وكان “كين” قد قدم دعمه لمجتمع LGBTQ + من خلال ارتداء شارة قوس قزح أثناء اللعب مع ناديه، توتنهام.

ولفتت الصحيفة إن اللاعبين اجتمعوا اليوم في سانت جورج بارك ، موطن فرق إنجلترا في بورتون أون ترينت ، ستافس ، قبل الرحلة التي تستغرق سبع ساعات إلى الدوحة ، عاصمة قطر .

تم استئجار الطائرة لهذا الغرض فقط

وبحسب الصحيفة، فقد تم استئجار الطائرة للاستخدام الوحيد للفريق وموظفي الغرف الخلفية ومسؤولي الاتحاد الإنجليزي ولديها 44 مقعدًا من الدرجة الأولى و 235 مقعدًا اقتصاديًا.

المنتخب الإنجليزي و قطر
المنتخب الإنجليزي و قطر

وتحتوي الطائرة الفخمة على مساحة اجتماعية تسمى The Loft حيث يمكن للاعبين “الالتقاء والاختلاط”.
وأكدت فيرجن أتلانتيك أن الطرف الإنجليزي سيستخدم الطائرة – علامة النداء G-VPRD.

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اختيار الطائرة ليس مصادفة

وقال أحد المطلعين على موقع “ثري ليونز”: “ليس من قبيل المصادفة أن يتم اختيار هذه الطائرة بالذات ، فهي توضح تمامًا اهتمامات المنتخب الإنجليزي ومخاوف كل دولة حضارية تشارك في البطولة.”

واختتمت الصحيفة بالقول إن “الفيفا الذي منح قطر كأس العالم ، على الرغم من سجلها الحقوقي، قد يحاول حظر الإيماءات السياسية المستقبلية للفرق.”

المصدرصحيفة "ذا صن" البريطانية، موقع ثري ليونز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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