مقتل 3 مستوطنين في عملية طعن ودهس نوعية بالضفة (مشاهد للحظة التنفيذ)

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وطن- قتل 3 مستوطنين وأصيب آخرون، صباح الثلاثاء، جراء تعرضهم للطعن والدهس من قبل شاب فلسطيني في منطقتين مختلفتين قرب مستوطنة أرئيل ما بين سلفيت ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أفادت بحدوث أربع إصابات خطيرة وقعت جراء عمليتي الطعن، فيما أعلنت قناة ريشت كان العبرية، عن مقتل مستوطن قبل أن يتم الإعلان عن قتيلين آخرين، لتصبح الحصيلة حتى الآن ثلاثة قتلى من المستوطنين.

تفاصيل الهجوم

وقع الهجوم الأول في المنطقة الصناعية لمستوطنة أرئيل ما أدى لإصابة مستوطن بجروح حرجة، والهجوم الثاني وقع عند محطة وقود تم طعن 3 مستوطنين بجروح خطيرة ومتوسطة وهرب بمركبة تجاه حاجز شومرون وتعرض لحادث وأصاب إسرائيليًا بجروح حرجة، وخلال خروج المنفذ من السيارة تم تحييده.

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وبثت قناة كان العبرية، مشاهد من موقع عملية الطعن.

قناة كان العبرية:

مشاهد من موقع عملية الطعن، أحد المنفذين تم إطلاق النار عليه مباشرة، ومنفذ آخر سيطر على سيارة مستوطن وتسبب بوقوع حادث سير وتم إطلاق النار عليه pic.twitter.com/U44OBL36s7 — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) November 15, 2022

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يُظهر اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن في أرئيل.

اللحظات الأولى لتنفيذ عملية أرئيل pic.twitter.com/3dOm8NdJHy — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) November 15, 2022

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في سياق متصل، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على أحد منفذي عمليتي الطعن.

عاجل| مصادر عبرية: "قوات الاحتلال تطلق النار على منفذ عـمــلية الطــــعن بمستوطنة (أريئيل)".#فلسطين pic.twitter.com/ZNlxghN8hw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 15, 2022

وأطلق مستوطنون وجنود النار تجاه منفذ العملية، الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ مقتضب أنه استشهد، ولا زالت هويته غير معروفة، بحسب ما ورد إليها من هيئة الشؤون المدنية.

المشاهد الأولى للعملية pic.twitter.com/Efo894ZRHc — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) November 15, 2022

بيان الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب (مجهول الهوية)برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت.

وانتشر مقطع فيديو، لشخص مستلقى على الأرض، بعد إطلاق النار عليه بعد عملية الطعن، ومن الواضح أنه الشهيد الذي نفذ العملية.

فيديو | إطلاق النار على منفذ عملية الطعن بالقرب من مستوطنة أريئيل شمال سلفيت pic.twitter.com/ZticYBIXDj — SadaNews (@SadaNewsPS) November 15, 2022

تعزيزات إسرائيلية

وعززت قوات الاحتلال من وجودها وانتشارها في منطقة سلفيت، وقامت بنصب الحواجز العسكرية وإجراء تفتيشات، ومطاردة فلسطيني يشتبه أنه قدم المساعدة لمنفذ العملية.

نتنياهو يعلق

وفي أول تعليق له على الهجوم، قال زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: “نصلي وندعو من أجل شفاء الجرحى في العملية الصعبة في أرئيل، وأشد على يد قوات الأمن العاملة في المنطقة”.

لحظة تنفيذ الشـــهيد عملــية الدهــــس البطولية بعد عملية الطــــعن شمال سلفيت pic.twitter.com/4YgztZqLGU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 15, 2022

سياسيا أيضا، قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، إن هذا الهجوم يأتي نتيجة واضحة لفقدان السيطرة والردع من قبل الحكومة المنتهية ولايتها.

وأضاف: “الحكومة المقبلة عليها أن تتصرف كحكومة وطنية ويجب أن تعكس المعادلة، من يقف وراء هذه الموجة من الإرهاب ويمولها هو الإرهابي ببدلة أبو مازن”، وفق تعبيره.

0404 العبري:

رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان: يأتي هذا الهجوم نتيجة واضحة لفقدان السيطرة والردع من قبل الحكومة المنتهية ولايتها،يجب على الحكومة القادمة أن تتصرف كحكومة وطنية ويجب أن تعكس المعادلة، من يقف وراء هذه الموجة من الإرهاب ويمولها هو الإرهابي ببدلة "أبو مازن". — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) November 15, 2022

وجاءت عملية الطعن بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين من الضفة والقدس المحتلتين، فجر الثلاثاء.