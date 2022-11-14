“نجوت بأعجوبة” ممثلة مغربية تتحدث عن انفجار شارع الاستقلال في تقسيم وسط إسطنبول

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وطن- كشفت الممثلة المغربية “هدى صدقي“، عن نجاتها من الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال، بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، ظهر أمس الأحد، حيث كانت تقضي عطلتها هناك رفقة صديقتها.

هدى صدقي تنجو من الانفجار

وأكدت الممثلة المغربية هدى صدقي، في مقطع مصوّر شاركتْه مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام، “أنها نجت من الانفجار الإرهابي الذي هزّ أمسِ الأحد، ميدان “تقسيم” وسط مدينة إسطنبول في تركيا”.

وقالت صدقي، إنها كانت تتواجد بنفس المنطقة التي شهدت العمل الإرهابي الخطير، على حدّ تعبيرها.

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و طمأنت الممثلة المغربية، متابعيها عبر انستغرام، أنها بحالة جيدة ولم تتعرض لأي أذى.

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وكان ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، قد شهد أمسِ الأحد، عمليةً إرهابية انفجرت خلالها قنبلة أودت بحياة البعض، وخلّفت عشرات المصابين.

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ونشر الأمن التركي صورة لمن قال، إنها المشتبه بها في تنفيذها عملية التفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول، كما حصلت الجزيرة على صورة لها من زوايا مختلفة أثناء وجودها في ساحة تقسيم المؤدية إلى شارع الاستقلال، وتبين الصور أنها ترتدي ملابس شبه عسكرية.

نجاح سلطات الأمن التركية فى القبض على منفذة هجوم اسطنبول خلال ساعات معدودة يؤكد أن #تركيا قطعت أشواطًا بعيدة فى ضبط أمنها الداخلي لاسيما وأن الجريمة وقعت فى أحد أكثر الأماكن وأكثر المدن ازدحاما بالناس فى العالم #تقسيم pic.twitter.com/qc3V14skKv — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 14, 2022

انفجار شارع الاستقلال في تقسيم

وأعلن وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو”، اليوم الاثنين، اعتقال 22 مشتبهاً بهم، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة التي تسبّبت بمقتل 6 أشخاص في مدينة إسطنبول. في الأثناء، توالت الإدانات الإقليمية والدولية للحادث الذي خلّفَ أيضاً أكثر من 80 جريحاً.

كما اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير، الذي وقع في شارع الاستقلال السياحي بإسطنبول عصر أمس.

#تركيا

هكذا كان المشهد في ميدان تقسيم بمدينة #إسطنبول بعد الانفجار مباشرة

حفظ الله تركيا ارض وشعب وقيادة من شر الاشرار وكيد الارهاب والحمد لله حسب المعلومات ان هناك اصابات وجروح ولايوجد ضحايا وقتلى كما قامت الشرطة باغلاق شارع الاستقلال #تقسيم #Taksim #İstanbul pic.twitter.com/8akKkYq0pP — انيس منصور (@anesmansory) November 13, 2022

وقال، إن الأمر بالهجوم صدرَ في مدينة كوباني شمال سوريا، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية السنوات الأخيرة.

كما كشف وزير الصحة “فخر الدين قوجة”، أنّ 39 من أصل 81 مصاباً غادروا المشافي بعد استكمال علاجهم. وذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن القنصلية العامة المغربية في إسطنبول، أنّ سائحتين مغربيتين كانتا ضمن الجرحى.