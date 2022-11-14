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“نجوت بأعجوبة” ممثلة مغربية تتحدث عن انفجار شارع الاستقلال في تقسيم وسط إسطنبول

انفجرت قنبلة أمس الأحد في ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول

كتب وطن
هدى صدقي watanserb.com
هدى صدقي
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وطن- كشفت الممثلة المغربية “هدى صدقي“، عن نجاتها من الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال، بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، ظهر أمس الأحد، حيث كانت تقضي عطلتها هناك رفقة صديقتها.

هدى صدقي تنجو من الانفجار

وأكدت الممثلة المغربية هدى صدقي، في مقطع مصوّر شاركتْه مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام، “أنها نجت من الانفجار الإرهابي الذي هزّ أمسِ الأحد، ميدان “تقسيم” وسط مدينة إسطنبول في تركيا”.

شاهد كيف اعتقلوا المشتبه بها بتنفيذ تفجير تقسيم في اسطنبول وماذا ضبطوا معها

وقالت صدقي، إنها كانت تتواجد بنفس المنطقة التي شهدت العمل الإرهابي الخطير، على حدّ تعبيرها.

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و طمأنت الممثلة المغربية، متابعيها عبر انستغرام، أنها بحالة جيدة ولم تتعرض لأي أذى.

وكان ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، قد شهد أمسِ الأحد، عمليةً إرهابية انفجرت خلالها قنبلة أودت بحياة البعض، وخلّفت عشرات المصابين.

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ونشر الأمن التركي صورة لمن قال، إنها المشتبه بها في تنفيذها عملية التفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول، كما حصلت الجزيرة على صورة لها من زوايا مختلفة أثناء وجودها في ساحة تقسيم المؤدية إلى شارع الاستقلال، وتبين الصور أنها ترتدي ملابس شبه عسكرية.

انفجار شارع الاستقلال في تقسيم

وأعلن وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو”، اليوم الاثنين، اعتقال 22 مشتبهاً بهم، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة التي تسبّبت بمقتل 6 أشخاص في مدينة إسطنبول. في الأثناء، توالت الإدانات الإقليمية والدولية للحادث الذي خلّفَ أيضاً أكثر من 80 جريحاً.

فيديو لحظة هروب المشتبه بها بتفجير تقسيم في اسطنبول من المكان (شاهد)

كما اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير، الذي وقع في شارع الاستقلال السياحي بإسطنبول عصر أمس.

وقال، إن الأمر بالهجوم صدرَ في مدينة كوباني شمال سوريا، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية السنوات الأخيرة.

كما كشف وزير الصحة “فخر الدين قوجة”، أنّ 39 من أصل 81 مصاباً غادروا المشافي بعد استكمال علاجهم. وذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن القنصلية العامة المغربية في إسطنبول، أنّ سائحتين مغربيتين كانتا ضمن الجرحى.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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