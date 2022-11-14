مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر بطريقة صادمة!

- Advertisement -

وطن– توفي الفنان الأردني أشرف طلفاح، بعد أيام من تعرضه لاعتداء وحشي أثناء تواجده في مصر.

نزيف وغيبوبة

وقال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، أمس الأحد، إن أشرف طلفاح كان يرقد على سرير العناية المركزة، وحالته الصحية خطرة. إذ يعاني من “نزيف في الدماغ وغيبوبة”.

وأشار العبادي حينها، إلى أن السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادث.

- Advertisement -

ونقلت العربية عن مصدر مسؤول في مصر، بأن السلطات المصرية فتحت تحقيقا في الواقعة للوقوف على تفاصيلها. وأن طلفاح يخضع للإجراءات الطبية اللازمة قبل أن يعلن عن وفاته صباح اليوم.

الميت في الغربة

ونعاه الفنان الأردني أحمد العمري عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك. وكتب: “الميّت في #الغربة له أجر #الشهيد” رحمك اللّه #أشرف_طلفاح رحمة واسعة واحتسبك شهيداً في غربة نشدت فيها طلب #العلم والعمل.. رحمك اللّه وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون.. أشرف طلفاح في ذمّة اللّه..أدعوا له بالرحمة والمغفرة”..

- Advertisement -

ومنذ الاعتداء على أشرف طلفاح، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إنها تتابع حالته الصحية.

ظروف غامضة

وأوضح السفير سنان المجالي، أن وحدة مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة. منذ تبلّغها بتعرض الفنان لظروف لازالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية. و أسعف على أساسها إلى المستشفى مساء السبت.

وأكد المجالي أن السفارة الأردنية في القاهرة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والصحية في مصر بخصوص الوضع الصحي للفنان. وأن مندوباً عن السفارة يتواجد بشكل مستمر في المستشفى. حيث أجريت جميع الإجراءات والخطوات الطبية اللازمة للمواطن منذ لحظة وصوله.

وأكد المجالي أن السفارة طلبت أمس نقله إلى العناية الحثيثة نظراً لحالته، وتزويدها بتقارير طبية مفصلة حول وضعه الصحي.

رأس غليص

كما أطلعت الوزارة عائلة طلفاح على حالته الطبية وفقاً للتقارير الطبية الأولية الصادرة عن المستشفى.

الجدير بالذكر أن طلفاح (47 عاماً)، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997.

و أشرف طلفاح بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات على رأسها “رأس غليص. والأمين والمأمون، ودعاة على أبواب جهنم، والحسن والحسين، والرحيل”.