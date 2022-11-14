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مصورة عمانية توثق حفرة إذابة عميقة تنبت في باطنها غابة من الأشجار الخضراء

استعانت بكاميرا طائرة "درون" في تصويرها

كتب خالد الأحمد
حفرة إذابة عميقة watanserb.com
حفرة إذابة عميقة
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وطن- وثقت محطة سي إن إن الأمريكية الضوء على معلم أزلي في سلطنة عمان عبارة عن حفرة إذابة بداخلها غابة

وتزخر سلطنة عُمان بالعديد من الروائع الطبيعة التي لا يعلم عنها الكثيرون، ومن بينها حفرة إذابة عميقة تنبت في باطنها غابة من الأشجار الخضراء

نيزك من السماء

وأشارت المحطة في تقرير لها إلى توثيق المصورة العمانية “عفيفة الهاشم” لهذه الحفرة التي يطلق عليها اعمانيون اسم حفرة إذابة شيحيت وهي عبارة عن فجوة عميقة يُعتقد أنّ سبب تكونها “سقوط نيزك من السماء”.

حفرة إذابة عميقة
حفرة إذابة عميقة
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وكانت الهاشم –بحسب المصدر- قد قرأت عن وجود حفرة إذابة الشيحيت في سلطنة عُمان، الأمر الذي أثار فضولها كمصورة، ودفعها لزيارة موقع الحفرة ضمن جدول زيارتها لخريف ظفار هذا العام، وفقًا لما ذكرته لموقع CNN بالعربية.

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قرية شيحيت

وبحسب ما قالته الهاشم، من السهل الوصول إلى موقع حفرة إذابة الشيحيت، التي تقع بقرية شيحيت وتحمل الاسم ذاته بولاية طاقة في محافظة ظفار، على بعد 3 كيلومترات غرب وادي دربات.

ويمكن الإستعانة بخرائط غوغل للوصول إلى نقطة مشاهدة حفرة الإذابة مباشرة.

حفرة إذابة عميقة
حفرة إذابة عميقة
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وأوضحت المصورة العمانية أنّ حفرة إذابة شيحيت تكونّت، كما هو المتعارف من حُفر الإذابة، نتيجة عمليات الإذابة الكيميائية في التكوينات الصخرية الجيرية، ومن ثّم انهيارها.وهي أشبه بالمغاور اطبيعية الموجودة في سوريا ولبنان ويعود تاريخها إلى ملايين السنين

موسم خريف ظفار

وبالنسبة إلى الهاشم، أضاف موسم خريف ظفار طابعًا مميزًا طغى على طبيعة الحُفرة القاحلة، محوّلاً إياها إلى غابة مُتكاملة، ما يميّزها عن باقي حُفر الإذابة في سلطنة عُمان.

وأردف التقرير أن الهاشم استعانت بكاميرا الطائرة من دون طيار، “الدرون”، وتمكنت من كشف منظور مميز لحفرة الإذابة من الأعلى تستفرد به الطيور، وإبراز تفاصيل عجيبة للحفرة التي تحوّلت إلى غابة مثيرة للدهشة.

حفرة إذابة عميقة watanserb.com
حفرة إذابة عميقة

وروت الهاشم لـ”سي إن إن” كيف رأت المنظر من الأعلى لأول المرة قائلة: “كان الأمر أشبه بالخيال، باختصار الحفرة كأنها غابة تكسوها مختلف الأشجار والنباتات”.

طيور فوق الحفرة

والجدير بالذكر أنّ المصورة العُمانية تمكنت من التقاط مشهد لسرب من الطيور المحلّقة خارج الحُفرة.

ويُمكن مشاهدة الغطاء النباتي الأخضر من الأشجار، إلى جانب بعض أنواع الطّيور.

وبما أن هذا الموقع يُعد مجهولاً بشكل كبير، أظهر غالبية متابعي المصورة العُمانية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم لوجود حفرة خضراء كهذه في سلطنة عُمان.

المصدرمحطة سي إن إن الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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