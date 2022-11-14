الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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مصطفى بكري يواصل شيطنة الغرب بتغريدة جديدة بسبب علاء عبدالفتاح وسخرية واسعة

توقعات بالإفراج عن المعتقل المصري قريبا

كتب شيراز ماضي
الإفراج عن علاء عبدالفتاح watanserb.com
الإعلامي المصري المحسوب على النظام مصطفى بكري
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وطن – واصل الإعلامي المصري المحسوب على النظام مصطفى بكري، هجومه على الغرب بسبب مطالب الإفراج عن الناشط المعتقل والمضرب عن الطعام علاء عبدالفتاح والتي تزامنت مع تنظيم مؤتمر المناخ ما شكل إحراجا للنظام.

وقال بكري في تغريدة عبر “تويتر“: “الغرب لن يكتفي بضغوطه التي يمارسها للإفراج عن علاء عبدالفتاخ ، اليوم علاء وغدا دومه وبعده خيرت الشاطر ، والقتله والمحرضين وهلم جرا”.

وأضاف: “هؤلاء يريدون إستباحة الوطن وأمنه واستقراره ، الرد الوحيد علي كل هذه المحاولات إفرجوا عن المعتقلين في سجن جواتننامو الذين قضوا في السجن”.

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سخرية حادة من بكري

استماتة بكري في الدفاع عن النظام، وممارسته “التطبيل” المعتاد جعلته يتعرض لانتقادات حادة من قِبل النشطاء على موقع “تويتر”.

فقالت ناشطة: “مكانك محجوز فلا تقلق”.

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وسـأل عبد الوهاب: “بايدن كان في شرم الشيخ،لماذا لم تطلب منه ذلك؟”.

وسخر ناشط: “ده كلامك”.

وتفاعل آخر: “يا واد يا وطني..مبسوط منك أنا”.

كما سخر بعض النشطاء من بكري، وقالوا إنهم ينتظرون تغريدة يبرر فيها خروج علاء عبدالفتاح إذا ما صدر قرار بالعفو عنه.

طلب العفو عن علاء عبد الفتاح

وكانت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية، قد أعلنت يوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب للحصول على عفو رئاسي عنه.

وقالت سيف عبر حسابها على تويتر: “مرفق نص طلب العفو اللي تقدمت به النهاردة تأكيدا على طلبي السابق وعلى استعدادي لسلك كل الطرق القانونية المتاحة اللي تضمن حل لأزمة أخويا ورجوعه لنا، لكن بالأساس رجوعه لابنه”.

وبدأ علاء عبدالفتاح إضراباً جزئياً عن الطعام في أبريل الماضي، وتوقف عن تناول المياه قبل أكثر من أسبوع، بالتزامن مع بدء قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر.

بايدن يطالب بالإفراج عن علاء عبدالفتاح

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي التقى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة في شرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ، قد دعا القاهرة للإفراج عن الناشط السياسي البارز المؤيد للديمقراطية علاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام في السجن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في أعقاب الاجتماع بين بايدن والسيسي:”الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عنه. لقد قمنا بالتأكيد على هذا الأمر”.

وصرح سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي المتوجه إلى آسيا بأن بايدن والسيسي أجريا مناقشة طويلة بشأن قضية حقوق الإنسان.

وأضاف أن بايدن وجه فريقه للعمل مع المصريين فيما يتعلق بعدد محدد من القضايا، من بينها، قضية علاء عبدالفتاح.

النيابة تصدر بيانا عن حالة علاء عبد الفتاح

والخميس الماضي، قالت النيابة العامة في بيان، إن حالة علاء عبدالفتاح لا تستدعي نقله إلى المركز الطبي، وأوصت بالمتابعة الدورية له.

وذكرت النيابة، أنها عاينت محبسه، واطلعت على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية.

ولفتت إلى أنها اطلعت على الملف الطبي الخاص به فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أي أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى فيتامينات ومكملات غذائية عثر عليها معه.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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