مصطفى بكري يواصل شيطنة الغرب بتغريدة جديدة بسبب علاء عبدالفتاح وسخرية واسعة

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وطن – واصل الإعلامي المصري المحسوب على النظام مصطفى بكري، هجومه على الغرب بسبب مطالب الإفراج عن الناشط المعتقل والمضرب عن الطعام علاء عبدالفتاح والتي تزامنت مع تنظيم مؤتمر المناخ ما شكل إحراجا للنظام.

وقال بكري في تغريدة عبر “تويتر“: “الغرب لن يكتفي بضغوطه التي يمارسها للإفراج عن علاء عبدالفتاخ ، اليوم علاء وغدا دومه وبعده خيرت الشاطر ، والقتله والمحرضين وهلم جرا”.

وأضاف: “هؤلاء يريدون إستباحة الوطن وأمنه واستقراره ، الرد الوحيد علي كل هذه المحاولات إفرجوا عن المعتقلين في سجن جواتننامو الذين قضوا في السجن”.

العرب لن يكتفي بضغوطه التي يمارسها للإفراج عن علاء عبدالفتاخ ، اليوم علاء وغدا دومه وبعده خيرت الشاطر ، والقتله والمحرضين وهلم جرا ، هؤلاء يريدون إستباحة الوطن وأمنه واستقراره ، الرد الوحيد علي كل هذه المحاولات إفرجوا عن المعتقلين في سجن جواتننامو الذين قضوا في السجن — مصطفى بكري (@BakryMP) November 13, 2022

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سخرية حادة من بكري

استماتة بكري في الدفاع عن النظام، وممارسته “التطبيل” المعتاد جعلته يتعرض لانتقادات حادة من قِبل النشطاء على موقع “تويتر”.

فقالت ناشطة: “مكانك محجوز فلا تقلق”.

مكانك محجوز فلا تقلق — khodi sankara (@KhodiSankara) November 13, 2022

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وسـأل عبد الوهاب: “بايدن كان في شرم الشيخ،لماذا لم تطلب منه ذلك؟”.

بايدن كان في شرم الشيخ،لماذا لم تطلب منه ذلك؟ — عبدالوهاب سلامة (@WahabSalama) November 13, 2022

وسخر ناشط: “ده كلامك”.

ده كلامك — ال اختشو ماتو (@am21504274) November 13, 2022

وتفاعل آخر: “يا واد يا وطني..مبسوط منك أنا”.

يا واد يا وطني..

مبسوط منك أنا.. — صلاح الباسل (@albasl_slah) November 13, 2022

كما سخر بعض النشطاء من بكري، وقالوا إنهم ينتظرون تغريدة يبرر فيها خروج علاء عبدالفتاح إذا ما صدر قرار بالعفو عنه.

انا هحتفظ بتغريدة دي عشان ارد عليك بيها لما تطلع تبرر خروجه وبكرة تشوف — عبدالهادي جاد جاد (@znZGFifVGippsWw) November 13, 2022

اسكت عشان هيطلع منظرك kلوت لما يطلع قرار العفو الرئاسي عنه 😂😂 — Mohamed Hendawy (@Mohamed08152842) November 13, 2022

طلب العفو عن علاء عبد الفتاح

وكانت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية، قد أعلنت يوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب للحصول على عفو رئاسي عنه.

وقالت سيف عبر حسابها على تويتر: “مرفق نص طلب العفو اللي تقدمت به النهاردة تأكيدا على طلبي السابق وعلى استعدادي لسلك كل الطرق القانونية المتاحة اللي تضمن حل لأزمة أخويا ورجوعه لنا، لكن بالأساس رجوعه لابنه”.

رجعت من القوقعة بسرعة أشارككم ده مرفق نص طلب العفو اللي تقدمت به النهاردة تأكيدا على طلبي السابق وعلى استعدادي لسلك كل الطرق القانونية المتاحة اللي تضمن حل لأزمة أخويا ورجوعه لنا، لكن بالأساس رجوعه لابنه مساءكم كله خير #FreeAlaa https://t.co/KwwJW8Awov — Mona Seif (@Monasosh) November 11, 2022

وبدأ علاء عبدالفتاح إضراباً جزئياً عن الطعام في أبريل الماضي، وتوقف عن تناول المياه قبل أكثر من أسبوع، بالتزامن مع بدء قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر.

بايدن يطالب بالإفراج عن علاء عبدالفتاح

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي التقى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة في شرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ، قد دعا القاهرة للإفراج عن الناشط السياسي البارز المؤيد للديمقراطية علاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام في السجن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في أعقاب الاجتماع بين بايدن والسيسي:”الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عنه. لقد قمنا بالتأكيد على هذا الأمر”.

وصرح سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي المتوجه إلى آسيا بأن بايدن والسيسي أجريا مناقشة طويلة بشأن قضية حقوق الإنسان.

وأضاف أن بايدن وجه فريقه للعمل مع المصريين فيما يتعلق بعدد محدد من القضايا، من بينها، قضية علاء عبدالفتاح.

النيابة تصدر بيانا عن حالة علاء عبد الفتاح

والخميس الماضي، قالت النيابة العامة في بيان، إن حالة علاء عبدالفتاح لا تستدعي نقله إلى المركز الطبي، وأوصت بالمتابعة الدورية له.

وذكرت النيابة، أنها عاينت محبسه، واطلعت على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية.

ولفتت إلى أنها اطلعت على الملف الطبي الخاص به فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أي أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى فيتامينات ومكملات غذائية عثر عليها معه.