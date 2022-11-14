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مشهد “الحمامة الساجدة” في الحرم المكي يثير حيرة مواقع التواصل.. ما القصة ؟!

ظهرت حمامة وكأنها في وضع السجود في الحرم المكي

كتب فهمي الورغمي
الحمامة الساجدة watanserb.com
الحمامة الساجدة
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وطن- أطلق رواد مواقع التواصل في الأيام الماضية، العنان لـ مخيلتهم من أجل نسج وصياغة تفسيرات وتأويلات خاصة بهم على خلفية إنتشار مقطع مصور لـ طير حمام ظهر ملتوي الرقبة، وكأنه ساجد إلى الله، داخل الحرم المكي في مشهد شد اهتمام الكثيرين. الحمامة الساجدة تشعل السوشيال ميديا فكتب الناشط “أحمد بن ناصر بن سعيد” أن التواء رقبة الحمامة هو في الواقع سجود إلى الله”.

بينما قال “ماجد الظافر” أن التواء رقبة الحمامة بعيد عن أن يكون سجودا إلى الله” إنما هو ” مرض يسببه فيروس ويصيب الطيور عموما وخاصة الحمام بجميع أنواعه يدعى (paramyxovirus) ويسبب الشلل الجزئي للجزء السفلي مما يجعله يتحرك بشكل غريب أو حتى يسقط عند محاولة المشي له 9 أنواع أشهرها 3 أنواع خطيرة جدا”.

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وأكد “رامي النامي” إن “هذه الحمامة مصابة بمرض شائع عند الحمام اسمه البارميكسو أو الدورة أو الروشة كما يسمى شعبيا ، وهذه أعراضه ، وهو مرض فيروسي شائع يؤدي إلى التواء الرقبة و فقد التوازن والاصطدام بالأشياء والوقوف بهذه الطريقة . ترويج مثل هذه المقاطع أمر جهول سخيف كخرافات الرافضة التي تضحكون منها.”.

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فيما قال آخر في سياق متصل “هذا مرض معروف عند مربين الحمام وهو ( ابورقيبه ) وناس يقولون له ( بوعكيف) وباللغه العربيه ( التواء الرقبه ) وهو مرض معدي للحمام . عموما يسبح لله مافي السموات والأرض ولكن لاتفقهون تسبيحهم …سبحان الله الواحد الأحد.

وعلى العموم، فقد أرجع متابعون لصور الحمامة المنتشرة على منصات التواصل بأنها مصابة بمرض التواء الرقبة الذي يصيب الحمام وبعض الطيور الأخرى. بالنسبة، لمعمل صحة الحياة البرية في جامعة كورنيل، فإن مرض التواء الرقبة يعدّ من الأمراض الفيروسية الخطيرة جدًا، والتي تصيب الطيور عامة، وخاصة الحمام بجميع أنواعه.

كيف ينتشر الفيروس وكيف تنتقل العدوى؟

ينتشر بسرعة فائقة بين الطيور بجميع مراحلها العمرية، وذلك عن طريق الهواء والاتصال المباشر، وكذلك عن طريق أحذية المربّين التي يرتدونها ويتنقلون بها بين الأقفاص المصابة وغير المصابة.

كذلك للذباب والحشرات والقوارض دور مهم في نشر المرض، ومن الأسباب المهمة -أيضًا- أن يشترك الحمام المصاب مع الحمام الآخر في المشارب والمعالف نفسها.

ماهي أسباب مرض التواء الرقبة عند الحمام ؟

السبب الرئيسي للمرض هو نوع خطير جدًا من الفيروسات يُدعى بـ “باراميكسو” (Paramyxo)، ويعدّ ظهوره جديدًا مقارنة بالأمراض الفيروسية الأخرى، حيث ينتشر هذا المرض بسرعة فائقة، وباستطاعته القضاء على نسبة كبيرة من الحمام. وهنالك 9 أنواع من فيروس باراميكسو، وأشهرها ثلاثة فائقة الخطورة.

الأول: Pmv – 1 والذي يسبّب مرضًا شبيهًا بمرض نيوكاسل الشهير، والذي اكتُشف في 1983 في مدينة نيوكاسل البريطانية.

الثاني: Pmv – 2 المسبّب للأمراض المعوية.

الثالث: Pmv – 3 المسبّب للأمراض التنفسية. أما باقي الفيروسات الستة فهي تصيب في الأصل الطيور البرية، علمًا بأن هناك إمكانية لانتقالها للحمام المنزلي.

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أعراض المرض

ـ اضطرابات عصبية مصحوبة بالتواء في الرقبة، إضافة إلى شلل، وأحيانًا حدوث رعشة، كذلك عدم القدرة على التحكم في الطيران.

ـ إسهال أخضر متكرّر مع وجود بقعة مائية واضحة حول الإسهال.

ـ الطائر يُلاحظ عليه كثرة شرب الماء، وهذا ناتج من شدة الإسهال المائي، والذي يُفقده معظم المياه في جسمه. ـ لهاث.

ـ يكون الطائر في حالة خمول، وكأن قواه خائرة. ـ عدم المقدرة الجيدة على الأكل، وهذا ناتج عن انخفاض الشهية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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