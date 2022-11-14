مشهد “الحمامة الساجدة” في الحرم المكي يثير حيرة مواقع التواصل.. ما القصة ؟!

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وطن- أطلق رواد مواقع التواصل في الأيام الماضية، العنان لـ مخيلتهم من أجل نسج وصياغة تفسيرات وتأويلات خاصة بهم على خلفية إنتشار مقطع مصور لـ طير حمام ظهر ملتوي الرقبة، وكأنه ساجد إلى الله، داخل الحرم المكي في مشهد شد اهتمام الكثيرين. الحمامة الساجدة تشعل السوشيال ميديا فكتب الناشط “أحمد بن ناصر بن سعيد” أن التواء رقبة الحمامة هو في الواقع سجود إلى الله”.

التواء الرقبة المميت والمعدي اكثر مرض شائع يصيب طيور الحمام … معيب استغلال التدين عند الناس من اجل لايكات وتفاعل pic.twitter.com/zPpbBxXZUd — MAF 🇱🇧 (@Mhamad__A) November 13, 2022

بينما قال “ماجد الظافر” أن التواء رقبة الحمامة بعيد عن أن يكون سجودا إلى الله” إنما هو ” مرض يسببه فيروس ويصيب الطيور عموما وخاصة الحمام بجميع أنواعه يدعى (paramyxovirus) ويسبب الشلل الجزئي للجزء السفلي مما يجعله يتحرك بشكل غريب أو حتى يسقط عند محاولة المشي له 9 أنواع أشهرها 3 أنواع خطيرة جدا”.

حمامة تسجد❌

مرض فيروسي ✔️

مرض التواء الرقبة هو مرض يسببه فيروس ويصيب الطيور عموما وخاصة الحمام بجميع أنواعه يدعى (paramyxovirus)

ويسبب الشلل الجزئي للجزء السفلي مما يجعله يتحرك بشكل غريب أو حتى يسقط عند محاولة المشي

له 9 أنواع أشهرها 3 أنواع خطيرة جدا pic.twitter.com/NU1Y9MRusk — ماجد الظافر 💙 (@MAJED_ALDHAFR) November 13, 2022

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وأكد “رامي النامي” إن “هذه الحمامة مصابة بمرض شائع عند الحمام اسمه البارميكسو أو الدورة أو الروشة كما يسمى شعبيا ، وهذه أعراضه ، وهو مرض فيروسي شائع يؤدي إلى التواء الرقبة و فقد التوازن والاصطدام بالأشياء والوقوف بهذه الطريقة . ترويج مثل هذه المقاطع أمر جهول سخيف كخرافات الرافضة التي تضحكون منها.”.

هذه الحمامة مصابة بمرض شائع عند الحمام اسمه البارميكسو أو الدورة أو الروشة كما يسمى شعبيا ، وهذه أعراضه ، وهو مرض فيروسي شائع يؤدي إلى التواء الرقبة و فقد التوازن والاصطدام بالأشياء والوقوف بهذه الطريقة .

ترويج مثل هذه المقاطع أمر جهول سخيف كخرافات الرافضة التي تضحكون منها. — رامي النامي (@ramy_alnamy) November 12, 2022

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فيما قال آخر في سياق متصل “هذا مرض معروف عند مربين الحمام وهو ( ابورقيبه ) وناس يقولون له ( بوعكيف) وباللغه العربيه ( التواء الرقبه ) وهو مرض معدي للحمام . عموما يسبح لله مافي السموات والأرض ولكن لاتفقهون تسبيحهم …سبحان الله الواحد الأحد.

هدا مرض معروف عند مربين الحمام وهو ( ابورقيبه ) وناس يقولون له ( بوعكيف) وباللغه العربيه ( التواء الرقبه ) وهو مرض معدي للحمام . عموما يسبح لله مافي السموات والأرض ولكن لاتفقهون تسبيحهم سبحان الله الواحد الأحد — عماد (@theomda1970) November 13, 2022

وعلى العموم، فقد أرجع متابعون لصور الحمامة المنتشرة على منصات التواصل بأنها مصابة بمرض التواء الرقبة الذي يصيب الحمام وبعض الطيور الأخرى. بالنسبة، لمعمل صحة الحياة البرية في جامعة كورنيل، فإن مرض التواء الرقبة يعدّ من الأمراض الفيروسية الخطيرة جدًا، والتي تصيب الطيور عامة، وخاصة الحمام بجميع أنواعه.

كيف ينتشر الفيروس وكيف تنتقل العدوى؟

ينتشر بسرعة فائقة بين الطيور بجميع مراحلها العمرية، وذلك عن طريق الهواء والاتصال المباشر، وكذلك عن طريق أحذية المربّين التي يرتدونها ويتنقلون بها بين الأقفاص المصابة وغير المصابة.

كذلك للذباب والحشرات والقوارض دور مهم في نشر المرض، ومن الأسباب المهمة -أيضًا- أن يشترك الحمام المصاب مع الحمام الآخر في المشارب والمعالف نفسها.

ماهي أسباب مرض التواء الرقبة عند الحمام ؟

السبب الرئيسي للمرض هو نوع خطير جدًا من الفيروسات يُدعى بـ “باراميكسو” (Paramyxo)، ويعدّ ظهوره جديدًا مقارنة بالأمراض الفيروسية الأخرى، حيث ينتشر هذا المرض بسرعة فائقة، وباستطاعته القضاء على نسبة كبيرة من الحمام. وهنالك 9 أنواع من فيروس باراميكسو، وأشهرها ثلاثة فائقة الخطورة.

الأول: Pmv – 1 والذي يسبّب مرضًا شبيهًا بمرض نيوكاسل الشهير، والذي اكتُشف في 1983 في مدينة نيوكاسل البريطانية.

الثاني: Pmv – 2 المسبّب للأمراض المعوية.

الثالث: Pmv – 3 المسبّب للأمراض التنفسية. أما باقي الفيروسات الستة فهي تصيب في الأصل الطيور البرية، علمًا بأن هناك إمكانية لانتقالها للحمام المنزلي.

أعراض المرض

ـ اضطرابات عصبية مصحوبة بالتواء في الرقبة، إضافة إلى شلل، وأحيانًا حدوث رعشة، كذلك عدم القدرة على التحكم في الطيران.

ـ إسهال أخضر متكرّر مع وجود بقعة مائية واضحة حول الإسهال.

ـ الطائر يُلاحظ عليه كثرة شرب الماء، وهذا ناتج من شدة الإسهال المائي، والذي يُفقده معظم المياه في جسمه. ـ لهاث.

ـ يكون الطائر في حالة خمول، وكأن قواه خائرة. ـ عدم المقدرة الجيدة على الأكل، وهذا ناتج عن انخفاض الشهية.