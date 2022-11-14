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لهذا السبب تعهد جيف بيزوس بالتخلي عن معظم ثروته البالغة 124 مليار دولار

كتب ايمان الباجي
لهذا السبب تعهد جيف بيزوس بالتخلي عن معظم ثروته البالغة 124 مليار دولار watanserb.com
جيف بيزوس
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وطنتعهّد مؤسس آمازون، جيف بيزوس، بالتبرع بمعظم ثروته الصافية، البالغة 124 مليار دولار للأعمال الخيرية.

محاربة أزمة المناخ

وقد كشف الملياردير البالغ من العمر 58 عامًا، أنه يريد التبرع بمعظم أمواله لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإنّ بيزوس يعدّ رابع أغنى شخص في العالم، مع تصدّر إيلون ماسك، رئيس شركتي “سبيس إكس” و”تسلا” القائمة.

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وقال بيزوس، إنه وشريكته لورين سانشيز، البالغة من العمر 52 سنة، يعملان حالياً على “بناء القدرة على منح هذه الأموال”.

بيزوس وشريكته لورين

وردّاً على سؤال مباشر من شبكة (سي إن إن)، عمّا إذا كان ينوي التبرع بأغلبية ثروته خلال حياته، قال بيزوس: “نعم، سأفعل”. وأضاف أن الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة فعالة. 

وأوضح بيزوس للمراسل، أنّ بناء شركة أمازون لم يكن بالأمر السهل، حيث قال: “لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الشاق، ومجموعة من زملاء الأذكياء للغاية، وزملاء العمل الجاد، وأجد – وأعتقد أن لورين وجدت الشيء نفسه – أن العمل الخيري والعطاء متشابهان للغاية”.

منحة لأيقونة البوب ​​دوللي بارتون

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كما منح بيزوس وشريكته لورين سانشيز منحةً بقيمة 100 مليون دولار لأيقونة البوب ​​دوللي بارتون، ليتم صرفها للجمعيات الخيرية، التي تختارها بارتون.

كما ذكرت شبكة (سي أن أن)، أنّ بيزوس خصص 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، أو حوالي 8% من صافي ثروته الحالية، لصندوق بيزوس إيرث، وهذا يصل إلى حوالي 8 في المائة من صافي ثروته الحالية.

بيزوس وزوجته السابقة ماكنزي سكوت

كان بيزوس على علاقة مع سانشيز منذ عام 2019، على الرغم من أنه يعتقد أنهما بدآ بالمواعدة منذ عام 2018.

وفي الوقت نفسه، قدّمت زوجته السابقة ماكنزي سكوت، البالغة من 52 عامًا، ما يقرب من 4 مليارات دولار إلى 465 منظمة في أقل من عام، وفقاً لما كشفته صحيفة ذا صن البريطانية.
المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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