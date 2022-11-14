لهذا السبب تعهد جيف بيزوس بالتخلي عن معظم ثروته البالغة 124 مليار دولار

- Advertisement -

وطن– تعهّد مؤسس آمازون، جيف بيزوس، بالتبرع بمعظم ثروته الصافية، البالغة 124 مليار دولار للأعمال الخيرية.

محاربة أزمة المناخ

وقد كشف الملياردير البالغ من العمر 58 عامًا، أنه يريد التبرع بمعظم أمواله لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإنّ بيزوس يعدّ رابع أغنى شخص في العالم، مع تصدّر إيلون ماسك، رئيس شركتي “سبيس إكس” و”تسلا” القائمة.



- Advertisement -

وقال بيزوس، إنه وشريكته لورين سانشيز، البالغة من العمر 52 سنة، يعملان حالياً على “بناء القدرة على منح هذه الأموال”.

وردّاً على سؤال مباشر من شبكة (سي إن إن)، عمّا إذا كان ينوي التبرع بأغلبية ثروته خلال حياته، قال بيزوس: “نعم، سأفعل”. وأضاف أن الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة فعالة.

وأوضح بيزوس للمراسل، أنّ بناء شركة أمازون لم يكن بالأمر السهل، حيث قال: “لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الشاق، ومجموعة من زملاء الأذكياء للغاية، وزملاء العمل الجاد، وأجد – وأعتقد أن لورين وجدت الشيء نفسه – أن العمل الخيري والعطاء متشابهان للغاية”.

منحة لأيقونة البوب ​​دوللي بارتون

- Advertisement -

كما منح بيزوس وشريكته لورين سانشيز منحةً بقيمة 100 مليون دولار لأيقونة البوب ​​دوللي بارتون، ليتم صرفها للجمعيات الخيرية، التي تختارها بارتون.

كما ذكرت شبكة (سي أن أن)، أنّ بيزوس خصص 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، أو حوالي 8% من صافي ثروته الحالية، لصندوق بيزوس إيرث، وهذا يصل إلى حوالي 8 في المائة من صافي ثروته الحالية.

كان بيزوس على علاقة مع سانشيز منذ عام 2019، على الرغم من أنه يعتقد أنهما بدآ بالمواعدة منذ عام 2018.

