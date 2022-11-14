لماذا يرتدي الملك تشارلز دائمًا خاتمًا ذهبيًا في إصبعه الأصغر؟

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وطن– يحتفل الملك تشارلز اليوم بأول ذكرى ميلاد له بعد أن أصبح ملكََا، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، حيث يتم عامه الـ74.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “metro” البريطانية عن خاتم ذهبي يرتديه دائما الملك تشارلز في إصبعه الأصغر، والذي اعتاد أن يرتديه منذ منتصف السبعينيات.

خاتم مصنوع من الذهب الويلزي

وللحديث أكثر عن الخاتم، قال خبراء المجوهرات وخواتم الخطوبة في ستيفن ستون أن الخاتم، الذي من الواضح أنه القطعة المفضلة لدى الملك، يزن 20 غراماً ويعود تاريخه إلى 175 سنة.

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وكما أظهر الفحص الدقيق أنه خاتم مصنوع من الذهب الويلزي النادر.

يستخدم أفراد العائلة المالكة الذهب الويلزي في صناعة خواتم زفافهم منذ أن تزوجت الملكة الأم من دوق يورك في 26 أبريل 1923.

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ويُعتقد أن العديد من قطع المجوهرات قد صُنعت من مجموعة الملكة الشخصية في ويلز.

تم نقش خاتم الملك برمز أمير ويلز، وهو بمثابة تذكير بأنه على الرغم من أنه ولد ليحكم، فقد أمضى تشارلز 64 عاماً من حياته كأمير لويلز.

ومن المعروف على نطاق واسع أن الملك تشارلز قد امتلك وارتدى نفس الخاتم منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد تم ارتداء الخاتم الذي يعود تاريخه إلى 175 عاماً، من قبل عم الملك، الأمير إدوارد، دوق وندسور، الذي كان أمير ويلز قبل أن يتولى العرش،

ووفقاً لخبراء الذهب، فإن ثمن خاتم مشابه لخاتم الملك يباع في الأسواق بحوالي 4000 جنيه استرليني.