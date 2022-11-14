الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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لافروف يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية ويرتدي ماركاتها

ظهر وهو يضع جهاز إيفون وساعة آبل واتش

كتب خالد الأحمد
لافروف watanserb.com
لافروف
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وطن- في حالة تعكس حالة من الإزدواجية بين الأفعال والأقوال في السياسة الروسية ظهر وزير الخارجية الروسي لافروف ظهر في فيديو متداول وهو يتحدث عن قتال امريكا مرتدي في يده ساعة ابل امريكية ويستخدم آيفون امريكيا أيضاً.

تحت مراقبة المخابرات الأمريكية

ولاحظ بعض المعلقين الروس يوم الاثنين وجود جهاز iPhone على مكتب لافروف وما يشبه ساعة AppleWatch على معصمه.وأعرب سيرجي ماركوف، المحلل السياسي المؤيد للكرملين وعضو البرلمان السابق، عن استيائه قائلاً:””يتفاجأ الجميع بسبب استخدام سيرجي لافروف لساعة AppleWatch و iPhone. أعني أنهم تحت مراقبة المخابرات الأمريكية ، أليس كذلك؟”

ونشرت وكالة الأنباء الروسية المملوكة للدولة تاس صورة للافروف مبتسمًا بجوار حمام سباحة.

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وقال وايان كوستر حاكم بالي لرويترز إن لافروف زار المستشفى لإجراء فحص طبي ، وإن الوزير في صحة جيدة.

عانى من مشكلة صحية

وأشارت صحيفة التلغراف إلى أن وزير خارجية بوتين سيرجي لافروف عانى من مشكلة صحية بعد وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.

وبحسب المصدر تهرب لافروف يوم الاثنين من مزاعم نقله إلى المستشفى في إندونيسيا، وانتقد بدلاً من ذلك الصحفيين الغربيين.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين عن مسؤولين إندونيسيين قولهم إن الوزير الروسي البالغ من العمر 72 عاما نُقل إلى المستشفى بسبب مرض في القلب لدى وصوله إلى جزيرة بالي لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال “وايان كوستر” حاكم بالي لرويترز إن لافروف زار المستشفى لإجراء فحص طبي ، وإن الوزير في صحة جيدة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين في تقريرهما تسمية المستشفى التي نُقل إليها لافروف وقالا إنه كان يعالج من مرض في القلب.

وتوجه الدبلوماسي الروسي الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2004 إلى بالي على رأس الوفد الروسي بعد أن قرر الرئيس فلاديمير بوتين عدم الذهاب بنفسه.

مفاجأة غير متوقعة

وسارع المكتب الصحفي للوزير إلى الضحك على التقارير وسرعان ما أخرج شريط فيديو للوزير جالسًا في فناء يقرأ الوثائق ولكن المفاجأة كانت بارتدائه ماركات أمريكية

وعلق لافروف على ما قيل إنها مزاعم بخصوص صحته قائلاً: “لقد كتبوا عن رئيسنا لسنوات بأنه مريض. ليس هناك جديد هنا “.

وأضاف: “الصحفيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقاً – عليهم أن يكتبوا الحقيقة”.

وكان لافروف المعروف بأنه مدخن شره وشارب ويسكي قدم التماسًا ضد حظر التدخين في مبنى الأمم المتحدة أثناء تعيينه هناك في التسعينيات.

لكن المتحدثة باسمه قالت قبل بضع سنوات إن لافروف قلل من التدخين ولا يشرب سوى “سيجارتين في اليوم” هذه الأيام.

وقبل بضعة أشهر فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا ، تلقى لافروف خلال رحلة إلى النرويج دورق زجاجي كهدية من رئيس جامعة القطب الشمالي النرويجية الذي أكد للسيد لافروف أن هذا من أجل الويسكي ، وليس الماء كما كان يخشى.

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لافروف والغزو اروسي لأوكرانيا

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه شغل منصب وزير الخارجية لما يقرب من عقدين من الزمن، إلا أن لافروف لا يعتبر جزءًا من الدوائر الداخلية للرئيس بوتين.

وكان لافروف يسخر علانية من وسائل الإعلام الغربية والمسؤولين الغربيين لإصدارهم تحذيرات متعددة بشأن الغزو الروسي المقبل لأوكرانيا.

قال العديد من المسؤولين الغربيين إنهم يعتقدون أن لافروف لم يتم إطلاعه على خطط بوتين إلا قبل أيام قليلة من الهجوم.

المصدريوتيوب، وكالة الأنباء الروسية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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