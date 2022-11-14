كيف تحرق الدهون الزائدة أثناء التدريب؟

- Advertisement -

وطن-وفقًا لإحدى الدراسات، فإن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد الأشخاص على حرق حوالي 70٪ من الدهون أكثر من أولئك الذين يمارسون الرياضة بعد ساعتين من تناول الطعام. لكن الباحثون اهتموا بتأثير هذه العادة على التمثيل الغذائي للعديد من ممارسي الرياضة في وقت مبكر من المساء.

وبحسب تقرير لمجلة “فيمينا” الفرنسية، تحظى الأنظمة الغذائية المتقطعة بشعبية كبيرة، مع وجود سمة مشتركة تتمثل في تغيير فترات الصيام الطويلة بأخرى أقل من حيث القيود الغذائية مع فترات يمكنك فيها تناول الطعام بشكل طبيعي. لكن تظل الأسئلة حول استخدامها عندما يتعلق الأمر بالتدريب على معدة فارغة، محل شك وريبة.

وهكذا، اقترحت العديد من الدراسات العلمية أن فوائد التمرينات البدنية يمكن أن تزداد عند ممارسة الرياضة في الصباح بعد صيام دام طوال الليل، لكن الباحثين من جامعة نوتنغهام ترنت في إنجلترا، أرادوا معرفة تأثير هذه العادة في المساء. ولسبب وجيه، لأن بعض الأشخاص يمارسون يمارسون الرياضة في المساء بين الساعة 4 مساءً و 8 مساءً، بسبب أسرهم أو حياتهم المهنية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

- Advertisement -

لذلك، تم نشر دراستهم المنشورة في المجلة الدولية للتغذية الرياضية والتمارين الأيضية، بعد أن قام المشاركون بركوب الدراجة الرياضية الثابتة على الساعة 18:30 مساءً بكثافة معتدلة لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت المحدد، حاولوا اللعب على الدراجة الرياضية لمدة 15 دقيقة إضافية. وكان لا بد من تكرار هذا التمرين مرتين في أيام مختلفة:

مرة بعد الصيام لمدة سبع ساعات ومرة ​​بعد تناول وجبة قبل ساعتين. كما قام الباحثون أيضًا بقياس كمية الطعام التي تناولها المشاركون في العشاء بعد جلسة ركوب الدراجات. وأظهرت نتائجهم أنه على غرار التمارين التي يتم إجراؤها بعد صيام ليلة كاملة، من المرجح أن تؤدي التمارين في المساء إلى زيادة كمية الدهون المحروقة أثناء التمرين. وبالتالي، زادت كمية الدهون المحروقة خلال دورة 30 دقيقة بنسبة 70٪ تقريبًا ،من 4.5 غرام إلى 7.7 غرام.

ممارسة يمكن أن تحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام

كانت النتيجة الأخرى لهذه الدراسة أنه في حين كان نصيب تناول المشاركين من السعرات الحرارية في العشاء أعلى بحوالي 100 سعرة حرارية لمن يمارسون الرياضة على معدة فارغة، كان معدل السعرات الحرارية المتناولة على مدار اليوم بأكمله أقل في المتوسط ​​بـ 440 سعرة حرارية، عندما تم إجراء التمرين على معدة فارغة.

ومع ذلك، وجد الباحثون أيضًا أنه على الرغم من هذه الفوائد، فقد قطع المشاركون مسافة أقل قليلاً خلال الدورة التي مدتها 15 دقيقة لأنهم بدوا أقل حماسًا لممارسة الرياضة.

- Advertisement -

بناءً على هذه النتيجة، يشير الفريق العلمي إلى أن الصيام قبل ممارسة الرياضة المسائية يمكن أن يحرق كمية الدهون أثناء التمرين أو تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم. ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد من البحوث لمعرفة ما إذا كانت ممارسة هذه الطريقة بانتظام، يمكن أن تحسن تعامل الجسم مع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وفي الواقع، بعد تناول وجبة، خاصةً إذا كانت غنية جدًا بالكربوهيدرات، يزيد تركيز الجلوكوز في الدم (نسبة السكر في الدم). إلا أن هذا الارتفاع في نسبة السكر في الدم يدفع البنكرياس إلى إفراز هرمون “الأنسولين” الذي يصل عبر الدم إلى جميع أنسجة الجسم. ومع ذلك، على الرغم من هذه الفوائد، يبدو أن الصيام أثناء النهار يقلل من أداء النشاط البدني، ما قد يجعل من الصعب على بعض الناس التمسك به على المدى الطويل”.

ولدى سؤاله عن النتائج، قال الدكتور ديفيد كلايتون، خبير التغذية وعلم وظائف الأعضاء في جامعة نوتنغهام ترنت، إن “الجمع بين التمارين الرياضية والصيام يمكن أن يكون وسيلة قوية لزيادة فوائد التمارين البدنية. لذلك نود تقييم هذا على مدى فترة زمنية أطول واستكشاف طرق أخرى لجعل الصيام أسهل وأكثر ملاءمة للناس”.