الإثنين, نوفمبر 14, 2022
الرئيسيةالهدهدقرار عاجل من العائلة الحاكمة في قطر بشأن خيام بيع الكحول الملاصقة...
الهدهد

قرار عاجل من العائلة الحاكمة في قطر بشأن خيام بيع الكحول الملاصقة لملاعب البطولة!

الرسالة قالت يجب نقل خيام البيرة ولن يكون هناك نقاش حولها.

كتب سالم حنفي
خيام بيع الكحول watanserb.com
خيام بيع الكحول
- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن منظمي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر سارعوا لإخفاء خيام البيرة التي أقيمت بالفعل حول ملاعب كرة القدم، بعد طلب مباشر من العائلة المالكة القطرية .

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه مع انطلاق الحدث العالمي الضخم في غضون أيام قليلة ، يسارع العمال إلى نقل الخيام التي تحمل علامة Budweiser عن أنظار المتفرجين المحليين.

وينص جزء من الشروط بين الفيفا والمنظمين المحليين في قطر على بيع الكحول خلال الحدث، بالإضافة إلى توفير مساحة ترويجية لعلامة البيرة الأمريكية Budweiser.

من الخمر إلى الفواحش.. قوانين قطرية يجب على مشجعي كأس العالم معرفتها

احترام العادات والتقاليد

- Advertisement -

ومع ذلك وفقا للصحيفة، فقد طلب المسؤولون القطريون أن استهلاك وبيع الكحول خلال كأس العالم يجب أن “يحترم” العادات والتقاليد المحلية.

الخمور متاحة في الفنادق فقط

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المشروبات الكحولية قانونية في قطر، إلا أنها متاحة بشكل عام للبيع في حانات الفنادق المخصصة – والتي يتردد الكثير منها من قبل الزوار الأجانب.

ويُعتقد أن المخاوف بشأن الإساءة لسكان الأمة الإسلامية المحافظة والمتدينة بشدة كانت وراء قرار اللحظة الأخيرة.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، شوهد عمال يدفعون امتيازات البيرة إلى مواقع بديلة حول ملاعب المباريات الثمانية التي ستقام فيها البطولة، قبل بدء المباراة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

ضربة للراعي الرئيسي لكأس العالم

واعتبرت الصحيفة أن القرار سيكون القرار بمثابة ضربة للراعي الرئيسي لكأس العالم Budweiser ، والذي يقال إنه دفع حوالي 64 مليون جنيه إسترليني للفيفا كل أربع سنوات مقابل حقوق امتيازات البيرة الخاصة به.

وفي تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، قالت بدويايزر إنه تم إبلاغها بالتغييرات يوم السبت فقط، وأنه “يعمل مع FIFA لنقل منافذ الامتياز إلى المواقع حسب التوجيهات”.

افتتاح مركز ضخم لبيع وتوزيع الخمور في قطر يثير غضب المغردين(شاهد)

وزعمت الصحيفة أن هذه الخطوة هي أحدث جدل يحيط بالحدث المرتقب، حيث قال سفير قطر في كأس العالم مؤخرًا أن المثلية الجنسية “تضر بالعقل”.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى لكأس العالم 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثني الجاري على استاد البيت، حيث يلتقي أصحاب الأرض(قطر) مع الإكوادور.

المصدرصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

تغريدة من حساب غامض توقعت تفجير إسطنبول قبل أشهر وتحذر من أمر مماثل في قطر!

رياضة

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً على النايل سات

الهدهد

بعد وصول السفن الحربية البريطانية.. تعرف على الدول المشاركة في تأمين كأس العالم بقطر

الهدهد

من وراء ستار.. محمد بن زايد يحرض مجددا ضد قطر قبيل كأس العالم

الهدهد

تونس حاضرة بقوة في الدوحة وتونسيون يشعلون أجواء سوق واقف

الهدهد

قطر تصنع المستحيل.. “أورتشارد” حديقة من الجنة في قلب مطار حمد

تقارير

“MEE”: مونديال قطر فرصة اقتصادية ضائعة للبحرين .. وتوجيه بتخفيف حدّة التغطية!

رياضة

تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

رياضة

5 نجوم تُوج بعضهم بالكرة الذهبية لكنهم حرموا من المشاركة في كأس العالم

تقارير

جواسيس لإسرائيل.. قطر تعتقل ضباطاً هنوداً يعملون في شركة يملكها رجل أعمال عُماني!

اقتصاد

قطر تودع مليار دولار في خزينة البنك المركزي المصري

الهدهد

صحف غربية تهاجم قطر بصورة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إنقاذ 62 مهاجراً كانوا على متن مركب شراعي

بعد رفض الاعتراف به.. الشاب خالد يُقاضي إبنه غير الشرعي بتهمة القذف والتشهير

من داخل مطعم.. سائح كويتي وثق لحظة انفجار إسطنبول!(شاهد)

لافروف يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية ويرتدي ماركاتها

لماذا يرتدي الملك تشارلز دائمًا خاتمًا ذهبيًا في إصبعه الأصغر؟

نجم منتخب المغرب يُحرم من المشاركة في مونديال قطر 2022

“أحمد ليتيم” مقاتل جزائري يُشعل جدلا في فرنسا

تحقيق استقصائي صادم: الجيش المصري عرض على عصابة مخدرات دولية شراء 30 طائرة!

الممثل التركي نور الدين أوتشار ينعى ابنته وزوجته ضحايا تفجير تقسيم

أمير قطر يدعو محمد السادس لحضور حفل افتتاح كأس العالم.. مصادر تكشف ترتيبات الزيارة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC