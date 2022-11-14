قرار عاجل من العائلة الحاكمة في قطر بشأن خيام بيع الكحول الملاصقة لملاعب البطولة!

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وطن- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن منظمي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر سارعوا لإخفاء خيام البيرة التي أقيمت بالفعل حول ملاعب كرة القدم، بعد طلب مباشر من العائلة المالكة القطرية .

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه مع انطلاق الحدث العالمي الضخم في غضون أيام قليلة ، يسارع العمال إلى نقل الخيام التي تحمل علامة Budweiser عن أنظار المتفرجين المحليين.

وينص جزء من الشروط بين الفيفا والمنظمين المحليين في قطر على بيع الكحول خلال الحدث، بالإضافة إلى توفير مساحة ترويجية لعلامة البيرة الأمريكية Budweiser.

احترام العادات والتقاليد

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ومع ذلك وفقا للصحيفة، فقد طلب المسؤولون القطريون أن استهلاك وبيع الكحول خلال كأس العالم يجب أن “يحترم” العادات والتقاليد المحلية.

الخمور متاحة في الفنادق فقط

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المشروبات الكحولية قانونية في قطر، إلا أنها متاحة بشكل عام للبيع في حانات الفنادق المخصصة – والتي يتردد الكثير منها من قبل الزوار الأجانب.

ويُعتقد أن المخاوف بشأن الإساءة لسكان الأمة الإسلامية المحافظة والمتدينة بشدة كانت وراء قرار اللحظة الأخيرة.

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وفي هذا السياق، شوهد عمال يدفعون امتيازات البيرة إلى مواقع بديلة حول ملاعب المباريات الثمانية التي ستقام فيها البطولة، قبل بدء المباراة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

ضربة للراعي الرئيسي لكأس العالم

واعتبرت الصحيفة أن القرار سيكون القرار بمثابة ضربة للراعي الرئيسي لكأس العالم Budweiser ، والذي يقال إنه دفع حوالي 64 مليون جنيه إسترليني للفيفا كل أربع سنوات مقابل حقوق امتيازات البيرة الخاصة به.

وفي تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، قالت بدويايزر إنه تم إبلاغها بالتغييرات يوم السبت فقط، وأنه “يعمل مع FIFA لنقل منافذ الامتياز إلى المواقع حسب التوجيهات”.

وزعمت الصحيفة أن هذه الخطوة هي أحدث جدل يحيط بالحدث المرتقب، حيث قال سفير قطر في كأس العالم مؤخرًا أن المثلية الجنسية “تضر بالعقل”.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى لكأس العالم 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثني الجاري على استاد البيت، حيث يلتقي أصحاب الأرض(قطر) مع الإكوادور.