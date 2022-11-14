الإثنين, نوفمبر 14, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو لحظة هروب المشتبه بها بتفجير تقسيم في اسطنبول من المكان (شاهد)
الهدهد

فيديو لحظة هروب المشتبه بها بتفجير تقسيم في اسطنبول من المكان (شاهد)

الأمن اعتقل 22 شخصا

كتب خالد السعدي
انفجار إسطنبول watanserb.com
منفذة انفجار إسطنبول
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو لسيدة يشتبه أنها وراء انفجار تقسيم في مدينة إسطنبول، وهي تضع حقيبة يُرجّح أنها تحوي القنبلة.

وأظهر الفيديو، سيدة وهي تجلس في منتصف الطريق في شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، وتركت حقيبة ثم غادرت مسرعة.

وبعد ثوانٍ من هذا المشهد، وقع الانفجار المروع الذي أسقط ستة قتلى وعشرات الجرحى.

- Advertisement -

روايات متعددة

وتعددت الروايات بشكل كبير حول منفذ الهجوم الذي وُصف بأنه إرهابي من قبل الكثير من الدول، بما في ذلك تلك التي تجمعها خلافات سياسية مع أنقرة.

- Advertisement -

ففي البداية، نشرت وسائل إعلام تركية، صورة السيدة التي وُصفت بأنها قد تكون المشتبه بها في تنفيذ تفجير إسطنبول.

وقالت قناة OdaTv التركية، إن امرأة تركت حقيبة سببت الانفجار، ونشرت صورة مموهة لها.

تأكيدا لتلك الرواية، وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونائبه، فؤاد أقطاي، تحدثا عن “سيدة” مسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

إلا أن رواية وزير الداخلية سليمان صويلو، تحدثت عن اعتقال 22 مشتبها بهم بينهم الشخص الذي زرع القنبلة التي تسببت بمقتل 6 أشخاص في مدينة إسطنبول.

مصدر الهجوم

ودون أن يتحدث عن تورط سيدة في وضع القنبلة، قال صويلو إن الأمر بالهجوم صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا، واتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير.

وتصريح الوزير التركي يشير إلى المنطقة التي نفذتها فيها القوات التركية عمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها أنقرة أنها إرهابية.

وأضاف أن الانتحاري مر عبر عفرين وهي منطقة أخرى في شمال سوريا، موضحا أن الشخص الذي نفذ الحادث، ترك القنبلة، وتم اعتقاله.

ضحايا العملية

وأسفر الانفجار عن سقوط ستة قتلى، وإصابة 81 شخصا، غادر منهم 39 شخصا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت لقطات من زوايا مختلفة للسيدة أثناء وجودها في ساحة تقسيم المؤدية إلى شارع الاستقلال، وتبين الصور أنها ترتدي ملابس شبه عسكرية.

وكان أردوغان قد تحدث عن أن الحادث إرهابي، وقال إن التنظيمات الإرهابية لن تتمكن من تركيع بلاده وفق تعبيره.

وألقى الرئيس التركي، كلمة بعد الانفجار، تعهد فيها بالكشف عن منفذي هذا “الهجوم الشنيع”، مشيرا إلى ضلوع امرأة، وقال إنهم “سينالون عقابهم”.

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر بطريقة صادمة!

شاهد كيف اعتقلوا المشتبه بها بتنفيذ تفجير تقسيم في اسطنبول وماذا ضبطوا معها

نرمين الفقي بفستان مكشوف الصدر في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)

تحذير أمريكي يثير اضطرابا حادا في أسواق الأسهم الرئيسية الخليجية.. ماذا حدث؟

صودا الخبز والزبدة.. 7 منتجات صحية ومدهشة يمكن أن تضيفها إلى قهوتك

عمرو أديب يوجه سؤالاً صادماً لـ “هبة قطب”.. هل ينوي الزواج على لميس؟!

معلومة ستدهشك عن أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022

فجر السعيد تُعلق على حكم سجنها 3 سنوات.. ولماذا هاتفها جورج قرداحي؟

كريستيانو رونالدو يفضح تين هاج واليونايتد على العلن (فيديو)

فضيحة للإمارات.. المخابرات الأمريكية تكشف تلاعب أبوظبي بسياسة واشنطن لمصلحتها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC