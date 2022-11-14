فجر السعيد تُعلق على حكم سجنها 3 سنوات.. ولماذا هاتفها جورج قرداحي؟

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وطن– علّقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على حكم سجنها 3 سنوات مع وقف التنفيذ بكفالة لحسن السير والسلوك، بتهمة العيب في الذات الأميرية، وذلك بعد شكوًى مقدّمة من الناشط عبد الله فيروز.

لا اعتراض

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على “تويتر”: “صباح الخير بتوقيتي. البارح ماعرفت أنام كنت انطر الحكم مال القضية اليوم. وعقب ماسمعته نمت وتوني قاعدة. عطوني سجن ثلاث سنين بتهمة العيب بالذات الأميرية مع إيقاف التنفيذ”.

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وتابعت فجر السعيد: “لا اعتراض على أحكام القضاء، وقدر الله وما شاء فعل، ولكن الحمد لله فيه استئناف وفيه تمييز”.

صباح الخير بتوقيتي ….البارح ماعرفت انام كنت انطر الحكم مال القضيه اليوم وعقب ماسمعته نمت وتوني قاعده عطوني سجن ثلاث سنين بتهمة العيب بالذات الأميريه مع ايقاف التنفيذ !!!!

لا اعتراض على أحكام القضاء وقدر الله وماشاء فعل ولكن الحمدلله فيه استئناف وفيه تمييز — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 13, 2022

وكشفت “فجر السعيد” أنها تلقّت اتصالاً من وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

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وقارنت الإعلامية اللبنانية بين ردّ فعل جورج قرداحي، وعبدالله الفيروز.

أشبعته نقداً

وكتبت: “تفاجأت اليوم بإتصال من الإستاذ ‫#جورج_قرداحي والذي أشبعته نقد لفتره طويله بسبب موقفه السياسي .. المفاجأه بالنسبه لي أن شخص مثله وبمكانته عمره وتجربته أن يتجاوز مشاعره الشخصية تجاه شخصيه انتقدته بهذا العنف اللفظي. ويرفع التلفون ويناقشني في رأيي وانتقادي”.

وتابعت: “تحيه لهذه الجرأة بالمواجهة التي افتقدناها بهذا الزمن .. بعيداً عما قال وعما قلت وبعيداً عن موقفه وموقفي السياسي .. بالنهايه نحن نعمل بالاعلام. ولسنا خصوم لأحد”.

وأردفت “فجر السعيد”: “نحن نخاصم فكره أو رأي بعيداً عن الشخص. فلو كان إنسان عادي لم يكن في الواجهة لما ذكرناه أصلاً .. ولو غير رأيه لعدنا للتحاور معاه. وقد نمتدح موقف لشخص كنا ننتقده من فتره لإنه تغير وليس لاننا اشخاص بلا رأي .. ياليت تفهمون كلامي عدل”.

لقاء مباشر

ووجّهت فجر تحية لجورج قرداحي، وقالت: “إتصال الإستاذ #جورج_قرداحي فيني اليوم له كل التقدير والإحترام ولو إختلفنا .. فقد نتفق يوماً ما وأعتقد حسب ماسمعت منه إن الإتفاق قريب. فالأمور لا تبقى دائماً على نفس الحال.. أخيراً تحيه من قلبي لشجاعته في المواجهه. وإن شاء الله يجمعني معه لقاء قريب. وياليت يكون مباشر ولتسمع الناس طريقة حضاريه في الاختلاف بالراي والموقف مع الاحترام لشخص الانسان وتقدير مكانته ايا كان الخلاف”.

واستطردت: “الرسول صلى الله عليه وسلم لاقى مالاقاه من ابوسفيان. لدرجة ان زوجته اكلت كبد عمه حمزه. ومع ذلك وبعد فتح مكه قال من دخل دار ابي سفيان فهو آمن لإنه من سادة قريش. وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم معاه ادخلته الإسلام. وأولاده أقاموا الدوله الأمويه التي نشرت الإسلام في كل بقاع العالم”.

وكان “عبد الله فيروز” قد كتب بعد صدور الحكم: “بفضل من الله .. صدر اليوم الحكم في البلاغ المقدم مني ضد فجر عثمان السعيد بالحبس ٣ سنوات مع وقف النفاذ وتعهد بحسن السير والسلوك، بتهمة العيب في الذات الأميرية.. يعني من اليوم لو قطعت إشارة حمراء .. تنفذ حكم الذات الأميرية فوراً”.