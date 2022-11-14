عمرو دياب يرقص برفقة فتاة عارية في حفل زفاف بتركيا ويثير الغضب والسخرية معا(شاهد)

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وطن- تعرض الفنان المصري الشهير عمرو دياب لموجة غضب بعد تداول مقطع فيديو لحفل زفاف أحياه في تركيا.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرقص مع فتاة ظهرت بفستان جريء للغاية، حيث ظهرت دون ان ترتدي ملابس داخلية.

الفتاة تسببت أيضا بوضع الفنان المصري في موقف محرج للغاية، خاصة أنه لبى طلب الفتاة وقام بالرقص معها، رغم أنها من عادات النجم المصري، الذي غالباً ما يرقص في حفلاته ويتفاعل مع الجمهور بشكل دائم.

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وجاءت التعليقات على الفيديو ممزوجة بعبارات الغضب والسخرية من فستان الفتاة التي ظهرت بشكل صادم للجميع.

ومن ضمن التعليقات الساخرة، فقد علق أحد الأشخاص على فستان الفتاة قائلا: “يا عيني الفستان اتقطع”.

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وعلقت متابعة غاضبة بالقول: ” انا كونت بحب عمرو دياب بس من ساعت مشوفت المنظر دا بقيت بكرهوا”.

وسخر آخر مما شاهده بالقول:” ياانسه حضرتك نسيتي البنطلون..وطبعا أنا مش بتكلم عن البنطلون”.

وعلق آخر ساخرا:” هو المتعارف عليه ان فيه حاجه بتتلبس تحت الفستان اسمها G حتي

طب ايه”.

واستاءت أخرى مما فعله “الهضبة” بالقول:” ما توقعتا منك”.