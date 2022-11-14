الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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عمرو دياب يرقص برفقة فتاة عارية في حفل زفاف بتركيا ويثير الغضب والسخرية معا(شاهد)

الفتاة ظهرت وهي ترقص بدون ملابس داخلية

كتب سالم حنفي
عمرو دياب watanserb.com
عمرو دياب
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وطن- تعرض الفنان المصري الشهير عمرو دياب لموجة غضب بعد تداول مقطع فيديو لحفل زفاف أحياه في تركيا.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرقص مع فتاة ظهرت بفستان جريء للغاية، حيث ظهرت دون ان ترتدي ملابس داخلية.

الفتاة تسببت أيضا بوضع الفنان المصري في موقف محرج للغاية، خاصة أنه لبى طلب الفتاة وقام بالرقص معها، رغم أنها من عادات النجم المصري، الذي غالباً ما يرقص في حفلاته ويتفاعل مع الجمهور بشكل دائم.

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وجاءت التعليقات على الفيديو ممزوجة بعبارات الغضب والسخرية من فستان الفتاة التي ظهرت بشكل صادم للجميع.

ومن ضمن التعليقات الساخرة، فقد علق أحد الأشخاص على فستان الفتاة قائلا: “يا عيني الفستان اتقطع”.

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وعلقت متابعة غاضبة بالقول: ” انا كونت بحب عمرو دياب بس من ساعت مشوفت المنظر دا بقيت بكرهوا”.

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وسخر آخر مما شاهده بالقول:” ياانسه حضرتك نسيتي البنطلون..وطبعا أنا مش بتكلم عن البنطلون”.

وعلق آخر ساخرا:” هو المتعارف عليه ان فيه حاجه بتتلبس تحت الفستان اسمها G حتي
طب ايه”.

واستاءت أخرى مما فعله “الهضبة” بالقول:” ما توقعتا منك”.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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